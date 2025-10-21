Sanae Takaichi: "Bà đầm Thép" làm nên lịch sử của Nhật Bản

Bà Sanae Takaichi – nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản – gây chú ý với kế hoạch chi tiêu khổng lồ, lập trường dân tộc chủ nghĩa và lấy cảm hứng từ “Bà đầm thép” Margaret Thatcher.

Chính trị gia bảo thủ cứng rắn Sanae Takaichi đã được Quốc hội Nhật Bản bầu làm nữ Thủ tướng đầu tiên của nước này trong hôm 21/10, tái hiện hình ảnh người hùng mà bà hâm mộ – cố Thủ tướng Anh Margaret Thatcher – sau vài tuần hỗn loạn chính trị đầy căng thẳng.

Sau khi giành chiến thắng trong cuộc đua toàn các nam ứng cử viên để trở thành lãnh đạo của đảng Dân chủ Tự do (LDP) vào ngày 5/10, bà Takaichi đã phải nhanh chóng tìm kiếm sự ủng hộ mới khi đối tác liên minh ôn hòa của đảng bất ngờ rút khỏi mối quan hệ kéo dài 26 năm.

Giới phân tích cho rằng, sự chú ý giờ đây sẽ tập trung vào các kế hoạch chi tiêu khổng lồ của bà – những chính sách có thể làm rung chuyển niềm tin của giới đầu tư vào một trong những nền kinh tế có mức nợ công cao nhất thế giới, cùng lập trường dân tộc chủ nghĩa cứng rắn có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng với Trung Quốc, quốc gia láng giềng hùng mạnh.

Người kế thừa tinh thần Abenomics

Chủ tịch đảng LDP Sanae Takaichi đứng dậy và cúi chào để đáp lại những tràng pháo tay sau khi bà được bầu làm Thủ tướng mới của Nhật Bản trong phiên họp bất thường của Hạ viện tại Tokyo vào ngày 21/10. Ảnh: AFP.

Bà Takaichi, 64 tuổi, người từng suýt chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu lãnh đạo LDP năm ngoái, hiện cũng đang chuẩn bị đón Tổng thống Mỹ Donald Trump, dự kiến thăm Nhật Bản vào tuần tới.

Là cựu Bộ trưởng Nội vụ và An ninh Kinh tế, bà Takaichi nhiều lần khẳng định mình lấy bà Margaret Thatcher làm nguồn cảm hứng, ngưỡng mộ “tính cách mạnh mẽ và niềm tin sắt đá” của “Bà đầm thép”, đồng thời nhấn mạnh “sự ấm áp nữ tính” trong phong cách lãnh đạo của bà.

Bà Takaichi cho biết bà từng gặp gỡ cố Thủ tướng Anh tại một hội thảo không lâu trước khi bà Thatcher qua đời năm 2013.

Giống với thần tượng của mình, bà Takaichi có xuất thân bình dị – mẹ là cảnh sát, cha làm việc trong một hãng xe hơi – điều hiếm thấy trong giới lãnh đạo Nhật Bản, nơi phần lớn chính trị gia xuất thân từ các gia tộc quyền lực lâu đời.

Tuy nhiên, khác với bà Thatcher – người nổi tiếng vì thắt chặt ngân sách, bà Takaichi lại ủng hộ chính sách tài khóa mở rộng và chính sách tiền tệ nới lỏng, điều khiến giới đầu tư lo ngại về định hướng kinh tế sắp tới của nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới.

Là người trung thành lâu năm với “Abenomics”, chương trình kích thích kinh tế do cố Thủ tướng Shinzo Abe khởi xướng, bà Takaichi đã kêu gọi tăng chi tiêu công, cắt giảm thuế, và tăng quyền kiểm soát của chính phủ đối với Ngân hàng Trung ương Nhật Bản.

Chính trị gia “ồn ào” với khuynh hướng dân tộc mạnh mẽ

Ngoài chính trị, Takaichi còn là tay trống và người hâm mộ nhạc heavy metal, nên biệt danh “người tạo ra tiếng ồn” không hề xa lạ.

Bà thường xuyên viếng đền Yasukuni, nơi tưởng niệm các binh sĩ tử trận của Nhật Bản, bao gồm cả những tội phạm chiến tranh bị xử tử, điều từng khiến Trung Quốc và Hàn Quốc phản ứng gay gắt vì coi đây là biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt trong quá khứ.

Dù tuyên bố sẽ bổ nhiệm thêm nhiều phụ nữ vào nội các, lĩnh vực mà Nhật Bản tụt hậu so với các nước G7, nhưng các cuộc khảo sát cho thấy lập trường bảo thủ của bà được nam giới ủng hộ nhiều hơn phụ nữ.

Bà phản đối hôn nhân đồng giới và quyền chọn họ khác nhau cho các cặp vợ chồng, những vấn đề có sự ủng hộ mạnh mẽ trong dư luận, nhưng vẫn vấp phải phản đối trong nội bộ phe bảo thủ.

Bà Takaichi bước đi sau khi bỏ phiếu bầu Thủ tướng tiếp theo của Nhật Bản tại Hạ viện ở Tokyo, Nhật Bản ngày 21/10. Ảnh: Reuters.

Mặt mềm mỏng của nữ Thủ tướng “thép”

Trong chiến dịch tranh cử, bà Takaichi cam kết siết chặt quản lý người nước ngoài vi phạm quy định, một chủ đề được quan tâm trong bối cảnh làn sóng di cư và du lịch đạt mức kỷ lục.

Bà mở đầu một bài phát biểu bằng câu chuyện về du khách đá vào những con nai ở quê nhà Nara, khiến người dân địa phương phẫn nộ.

Tuy nhiên, bạn bè và người quen của bà tại Nara lại mô tả một mặt mềm mỏng hơn của chính trị gia cứng rắn này.

Yukitoshi Arai, người thợ cắt tóc lâu năm của bà, cho biết kiểu tóc của bà – được gọi là “Sanae Cut” – được thiết kế để thể hiện sự tinh tế và quan tâm đến người khác.

“Kiểu tóc này trông gọn gàng, sắc nét và hiện đại. Hai bên được để dài, và bà ấy cố tình vén ra sau tai để thể hiện rằng bà luôn lắng nghe người khác”, ông nói.

Theo trang web cá nhân, bà Takaichi tốt nghiệp Đại học Kobe chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, từng làm nghiên cứu sinh Quốc hội Mỹ, trước khi bước chân vào chính trường Nhật Bản với chiến thắng ghế Hạ viện năm 1993 với tư cách ứng viên độc lập, rồi gia nhập đảng LDP năm 1996.

Theo Reuters, AFP