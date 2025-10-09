Phi công F-16 Trung Quốc “bay lộn vòng” qua đầu tiêm kích Mỹ: Cú chạm trán chỉ cách 10 mét

Hai tiêm kích J-16 Trung Quốc vừa có màn đối đầu căng thẳng với hai máy bay tàng hình nghi là F-22 của Mỹ gần vùng biển Hoa Đông. Phi công Lý Siêu kể lại cú “bay lộn vòng” cách đối thủ chỉ 10 mét khiến cả hai chiếc F-22 phải rút lui.

Các phi công Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLAAF) mới đây tiết lộ chi tiết về một vụ chạm trán căng thẳng, khi 2 tiêm kích J-16 được triển khai để đánh chặn và xua đuổi 2 máy bay chiến đấu tàng hình nước ngoài gần vùng biển ven bờ Trung Quốc.

Dù loại máy bay đối phương không được nêu rõ, truyền thông địa phương cho biết đây là “một kiểu máy bay chưa từng xuất hiện gần vùng biển này kể từ đó”, khiến giới phân tích cho rằng rất có khả năng đó là tiêm kích tàng hình F-22 Raptor của Không quân Mỹ – vốn thường xuyên hoạt động gần không phận Trung Quốc.

Theo lời kể của phi công Lý Siêu (Li Chao), chiếc máy bay tàng hình nước ngoài “rõ ràng có ý đồ tiếp cận và khiêu khích chúng tôi” và “bay thẳng về phía hai chiếc của chúng tôi”. Anh nói thêm: “Phía sau chúng tôi là vùng lãnh hải quốc gia, họ lại đang tiến gần, nên chúng tôi buộc phải áp sát”.

Trong cuộc đối đầu, J-16 và máy bay đối phương thực hiện hàng loạt động tác cơ động chiến đấu. Lý Siêu kể rằng anh đã thực hiện một cú barrel roll (lộn vòng tròn trên trục dọc) và bay ngửa bụng qua đầu một trong hai máy bay tàng hình, với buồng lái của anh chỉ cách đối thủ 10 đến 15 mét.

“Sau khi hoàn thành động tác đó, tôi khóa mục tiêu vào cả hai chiếc máy bay đối phương cùng lúc, và cuối cùng cả hai đã rút lui”, anh nói.

J-16 hiện cùng J-20 tạo thành xương sống của lực lượng chiến đấu cơ Trung Quốc, với gần 400 chiếc đang phục vụ. Dù không có khả năng tàng hình như J-20, J-16 vẫn chứng minh được năng lực trong các cuộc diễn tập đối kháng, thậm chí có thể “sánh ngang” với chiến đấu cơ thế hệ năm. Máy bay này được trang bị radar công suất lớn, được đánh giá là mạnh nhất trong các loại chiến đấu cơ hiện nay.

Trong khi đó, F-22 Raptor, do Không quân Mỹ vận hành, chỉ có khoảng 180 chiếc trong biên chế. Được phát triển từ thập niên 1980 với vai trò tiêm kích chiếm ưu thế trên không, F-22 từng được xem là đỉnh cao công nghệ khi bay thử năm 1990, nhưng do quá trình phát triển kéo dài hơn 15 năm, đến tận tháng 12/2005 mới chính thức vào biên chế.

Tuy nhiên, F-22 mắc nhiều vấn đề về bảo dưỡng, tầm bay ngắn và chi phí vận hành cực cao, khiến dây chuyền sản xuất bị chấm dứt vào năm 2011 khi mới đạt chưa đến 25% kế hoạch ban đầu. Kể từ đó, khả năng không chiến của F-22 ngày càng bị cho là tụt lại phía sau, không chỉ so với các máy bay thế hệ mới như J-20 hay F-35, mà cả những chiến đấu cơ thế hệ 4+ tiên tiến như J-16 hay F-15EX.

F-22 cũng bị đánh giá yếu hơn do thiếu liên kết dữ liệu hiện đại, radar đã lỗi thời và không thể tấn công ở góc lớn ngoài tầm ngắm, khiến nó có thể gặp bất lợi nghiêm trọng nếu phải đối đầu trong tầm nhìn trực tiếp với J-16 và các máy bay thế hệ mới.

