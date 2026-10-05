Phenikaa Group của đại gia Hồ Xuân Năng báo lãi bán niên “đi lùi”, nợ phải trả vượt 9.100 tỷ đồng

Tổng nợ phải trả CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A (Phenikaa Group) đạt hơn 9.146 tỷ đồng tính đến cuối tháng 6/2026.

CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A (Phenikaa Group) – công ty mẹ của CTCP Vicostone (Mã: VCS) vừa công bố thông tin về tình hình tài chính trong 6 tháng đầu năm nay.

Cụ thể, công ty báo lãi sau thuế hơn 231 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ (241 tỷ đồng).

Tại ngày 30/6/2026, vốn chủ sở hữu Phenikaa Group giảm từ 9.274 tỷ đồng xuống 9.148 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm 8% (tương đương 318 tỷ đồng) xuống 3.915 tỷ đồng.

Trong khi đó, nợ phải trả Phenikaa Group tăng vọt, từ 8.729 tỷ đồng lên ngưỡng 9.146 tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu tăng 8% lên 1.540 tỷ đồng, hoàn toàn là trái phiếu chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước.

Khoản “nợ phải trả khác” tăng mạnh, từ 2.208 tỷ đồng lên 2.578 tỷ đồng. Nợ vay ngân hàng được thu hẹp, giảm từ 5.101 tỷ đồng về 5.028 tỷ đồng.

Nhìn vào các chỉ số, việc nợ phải trả gia tăng đẩy hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu của Phenikaa Group từ 0,94 lần lên 1 lần. Hệ số nợ trên tổng tài sản tăng từ 0,48 lần lên 0,5 lần.

Đối với khả năng thanh toán, hệ số thanh toán ngắn hạn ghi nhận 1,22 lần, hệ số thanh toán nhanh ở mức 0,71 lần, trong khi hệ số thanh toán lãi vay là 2,98 lần.

Về chỉ tiêu về khả năng sinh lời, hệ số lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA) đạt 1,3%, hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 2,5%, hai chỉ số này đều giảm so với cùng kỳ năm trước.

Tập đoàn Phenikaa được thành lập vào tháng 10/2010 với số vốn điều lệ 100 tỷ đồng.

Tháng 2/2017, vốn điều lệ của Phenikaa tăng lên mức 1.600 tỷ đồng và chỉ 10 tháng sau đó, vốn điều lệ tiếp tục tăng lên mức 2.100 tỷ đồng (12/2017).

Đến tháng 8/2019 số vốn điều lệ của Phenikaa là 3.000 tỷ đồng, chi tiết cổ đông không được đề cập. Hiện tại, doanh nhân Hồ Xuân Năng (sinh năm 1964) là Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật của công ty.

Hệ sinh thái Phenikaa Group phát triển đa ngành từ công nghiệp nặng, khoa học công nghệ tới bất động sản, giáo dục... với nhiều đơn vị thành viên.

Lĩnh vực hoạt động chính Phenikaa Group. Nguồn: Báo cáo thường niên 2025 Vicostone.

Trong số các đơn vị thành viên phải kể tới CTCP Vicostone (Mã: VCS) - hiện là Top 3 nhà sản xuất đá thạch anh cao cấp trên thế giới. Sản phẩm thuộc thương hiệu Vicostone hiện có mặt trên 50 quốc gia tại cả 5 châu lục với hơn 10.000 đại lý và đối tác toàn cầu.

Tính đến cuối năm 2025, Tập đoàn Phenikaa nắm hơn 134 triệu cổ phiếu VCS, tương đương hơn 84% vốn Vicostone. Ông Hồ Xuân Năng - Chủ tịch HĐQT Vicostone cũng sở hữu gần 6 triệu cổ phần, tỷ lệ 3,74% vốn.