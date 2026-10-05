Công ty xe điện của cựu CEO Green SM Nguyễn Văn Thanh bất ngờ tăng vốn

Công ty xe điện của ông Nguyễn Văn Thanh - cựu CEO Green SM vừa nâng vốn từ 30 lên 42 tỷ đồng.

CTCP Công nghệ và Năng lượng xanh AVES vừa tăng vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng lên 42 tỷ đồng. Toàn bộ vốn góp là nguồn vốn tư nhân. Thay đổi được thực hiện ngày 2/10, gần một tháng sau khi doanh nghiệp thành lập.

Tại thời điểm thành lập ngày 9/9, ông Nguyễn Văn Thanh - cựu CEO Green SM góp 25,5 tỷ đồng, tương đương 85% vốn. Ông Lê Hoàng Long góp 3 tỷ đồng (10% vốn), ông Triệu Tuyên Hoàng góp 1,5 tỷ đồng (5% vốn).

AVES có trụ sở chính ở phường Bạch Mai, Hà Nội. Thời điểm thành lập, công ty đăng ký 3 ngành nghề kinh doanh, trong đó lĩnh vực kinh doanh chính là “sản xuất xe điện”.

Bên cạnh đó, AVES còn đăng ký kinh doanh: Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác; Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác; Bán buôn mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy.

Người đại diện theo pháp luật của AVES hiện là ông Triệu Tuyên Hoàng, sinh năm 1980, chức vụ Giám đốc.

Giám đốc khối thương mại AVES là ông Lê Hoàng Long. Ông Long từng là Tổng giám đốc điều hành Công ty Xe điện toàn cầu Pega (tiền thân là Hkbike) và Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh xe máy điện VinFast.

Thông tin trên fanpage, AVES cho biết doanh nghiệp xác định 3 mảng hoạt động gồm xe điện thông minh, năng lượng tái tạo và thiết bị thông minh IoT.

“AVES ra đời với mong muốn đưa công nghệ Việt vào những sản phẩm thiết thực cho cuộc sống, bắt đầu từ các giải pháp di chuyển thông minh, xanh và phù hợp hơn với nhu cầu của người dùng”, công ty viết trên fanpage.

Về nhân sự, AVES hiện tìm kiếm nhân sự cho nhiều vị trí chuyên môn trong các lĩnh vực kỹ thuật cơ khí, kiểm soát chất lượng, chất lượng nhà cung cấp, logistics và mua hàng, qua đó từng bước xây dựng đội ngũ phục vụ hoạt động R&D, sản xuất và chuỗi cung ứng.

Về công nghệ, công ty cho biết đang triển khai xây dựng R&D Tech Lab tại Hưng Yên, kết nối nghiên cứu công nghệ với quá trình phát triển sản phẩm, đồng thời từng bước hình thành năng lực chủ động trong thiết kế, thử nghiệm và hoàn thiện các giải pháp di chuyển. Công ty hướng tới ra mắt những sản phẩm đầu tiên vào mùa hè năm 2027.