BV Việt Đức cấp cứu hơn 200 ca tai nạn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận hơn 600 bệnh nhân cấp cứu, trong đó, khoảng gần 40% là do tai nạn giao thông.

TS Nguyễn Xuân Hoà khám cho bệnh nhân bị TNGT

Số cấp cứu do TNGT ở BV Việt Đức giảm

Khoa Cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4 -1/5 đón lượng bệnh nhân cấp cứu tương đương năm ngoái. Tuy nhiên năm nay, số ca bị TNGT giảm đáng kể.

Trong 4 ngày nghỉ lễ, BV Việt Đức tiếp nhận hơn 600 bệnh nhân cấp cứu. Là BV tuyến cuối, mọi năm số ca TNGT chiếm 80-90% tổng số ca cấp cứu và đều là các ca đa chấn thương rất nặng, thì năm nay, số ca TNGT chỉ chưa đến 40% với khoảng 250 bệnh nhân và số tử vong/nặng xin về là 7 ca, giảm mạnh so với 21 ca của năm 2024.

Riêng ngày 4/5, BV tiếp nhận hơn 30 ca do TNGT. Trong số này, có nhiều người bị đa chấn thương nặng, hôn mê sâu.

Một trong những bệnh nhân TNGT đang phải thở máy là chị Nguyễn Thanh H. (43 tuổi, ở Nam Định). Người thân cho biết chị H. đi xe máy rồi bị thương khi tránh người đi bộ. Bệnh nhân ngã đập đầu xuống, hôn mê sâu. Từ khi đưa vào BV Việt Đức, chị H. cũng chưa hề tỉnh.

TS Nguyễn Xuân Hoà (Khoa phẫu thuật tiêu hoá, bác sĩ Cột 1) cho biết dịp nghỉ lễ, mỗi ngày BV phải mổ cấp cứu 30 ca, trong đó chủ yếu là chấn thương sọ não.

“Số lượng bệnh nhân cấp cứu trong kỳ nghỉ lễ tăng cao, nhưng chúng tôi đều ý thức để đảm bảo tốt các vị trí trực, đặc biệt là các chuyên khoa sọ não, chấn thương, tiêu hoá giữ vị trí hàng đầu trong cấp cứu. Ngoài ra, BV còn tổ chức các đội cấp cứu ngoại viện để sẵn sàng ứng cứu cứu bệnh nhân trong thảm hoạ như TNGT liên hoàn, lật xe…”- TS Hoà cho biết.

Bên cạnh đó, BV bố trí các chuyên gia thường trực 24/24 để tư vấn, hội chẩn các ca nặng về tim mạch, chấn thương, tiêu hoá… Các bác sĩ Cột 1 có trách nhiệm mời các chuyên gia tham vấn, hội chẩn khi cần để đảm bảo 100% bệnh nhân nặng được cứu chữa kịp thời và xử lý tốt nhất trong tua trực.

TS. Nguyễn Xuân Hoà cho biết thêm mặc dù bệnh nhân cấp cứu đông, nhưng BV đảm bảo đầy đủ thuốc men, vật tư y tế phục vụ bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân cấp cứu, vì đây là chỉ đạo của Ban Giám đốc trước khi nghỉ lễ.

Trong các dịp nghỉ lễ, tết, số ca TNGT tăng cao, chiếm 50% tổng số ca cấp cứu ở BV Việt Đức. Nhưng từ khi có Nghị định 100 và mới đây là Nghị định 168 về xử phạt vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, tỷ lệ TNGT do rượu bia giảm đáng kể. Tuy nhiên, vẫn có những bệnh nhân TNGT nặng do có sử dụng rượu bia.

TS Hoàng Minh Đức khám cho nạn nhân bị TNGT ở Bắc Ninh

TS Hoàng Minh Đức (Khoa điều trị theo yêu cầu) cho biết một nam bệnh nhân vừa được chuyển từ Bắc Ninh đến cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu. Bệnh nhân 30 tuổi này đi xe máy trên đường lúc 3h sáng 4/5 và va chạm với xe tải, ngã xuống hôn mê ngay. Bước đầu xác định nạn nhân có mùi rượu trong người. “Bệnh nhân sẽ phải mổ chấn thương sọ não và tiên lượng rất nặng” – BS Đức nói và khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần chấp hành quy định pháp luật, đã uống rượu bia thì không lái xe.

Cả nước có gần 7.000 ca TNGT nhập viện

Theo Bộ Y tế, trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5 vừa qua, tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã tổ chức thường trực 4 cấp đầy đủ, đảm bảo tiếp nhận kịp thời bệnh nhân đến khám, chữa bệnh, đặc biệt là cấp cứu, cấp cứu do tai nạn giao thông.

Nạn nhân bị TNGT nhập viện cấp cứu tăng cao trong dịp lễ tết

Các bệnh viện đã tiếp nhận gần 245.000 người, trong đó, khám, cấp cứu khoảng 130.000 người, nhập viện điều trị nội trú 31.000 người. Số bệnh nhân chuyển viện nội trú là 2.178 người. Tổng số người bệnh khỏi bệnh ra viện là 19.238 người.

Có 201 ca tử vong, gồm cả tử vong trên đường đến cơ sở khám, chữa bệnh và tiên lượng tử vong xin về.

Riêng về TNGT, trong 4 ngày qua, đã có gần 7.000 người nhập viện do TNGT đang điều trị tại cơ sở khám, chữa bệnh. Riêng 24 giờ qua, tổng số lượt khám, cấp cứu do TNGT là 2.676 người. Số lượt người bệnh do TNGT phải nhập viện điều trị nội trú hoặc theo dõi là 1.132 người.

Số tử vong nghi do TNGT là 10 người, trong đó 6 người tử vong trước khi đến cơ sở khám, chữa bệnh, 4 người tử vong tại cơ sở khám, chữa bệnh. 12 bệnh nhân do TNGT tiên lượng tử vong xin về.