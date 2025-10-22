Nhiều người dân vùng lũ nhập viện vì "sát thủ giấu mặt" gây suy gan, suy thận cấp

Sau mưa lũ, nhiều người dân miền núi phía Bắc nhập viện vì nhiễm xoắn khuẩn Leptospira – căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có thể gây suy gan, suy thận, thậm chí tử vong nếu không phát hiện và điều trị kịp thời.

Nhiều bệnh nhân vùng ngập lụt nguy kịch do nhiễm xoắn khuẩn

Nhiều ca bệnh nặng, suy đa tạng vì lội nước bẩn

Mấy hôm trước, một người bạn ở Thái Nguyên nhắn tin trong lo lắng: “Sau lũ, nhà mình ba người đều sốt cao, uống thuốc mãi không đỡ, phải xuống Hà Nội khám. Đứa cháu hàng xóm cũng phải nằm viện cả tuần vì nhiễm khuẩn sau ngập lụt”.

Câu chuyện tưởng nhỏ ấy lại phản ánh một thực tế đáng báo động: Sau lũ, bệnh xoắn khuẩn vàng da (Leptospira) đang trở thành “sát thủ giấu mặt” với nhiều người.

Những ngày qua, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cũng tiếp nhận hàng loạt bệnh nhân nhiễm Leptospira thể nặng. Đáng chú ý, nhiều trường hợp tổn thương đa cơ quan, suy gan, suy thận, thậm chí nguy kịch tính mạng. Trước tình trạng này, hôm nay, Bệnh viện đã lên tiếng cảnh báo.

Trường hợp nặng nhất là ông B.Đ.Q, 65 tuổi, trú tại Thái Nguyên. Trong đợt ngập lụt vừa qua, ông thường xuyên lội nước để chuyển đồ trong nhà. Chỉ vài ngày sau, ông bắt đầu sốt cao, rét run, đau mỏi toàn thân rồi vàng da, nôn ra máu. Khi nhập viện, bệnh nhân đã rơi vào tình trạng sốc, suy gan, suy thận, rối loạn đông máu tiên lượng rất nặng.

Tương tự, anh T.Q.H, 45 tuổi, ở Cao Bằng, sốt cao 40°C, đau đầu, buồn nôn và nôn ra máu tươi. Xét nghiệm cho thấy men gan tăng cao, suy gan, suy thận cấp. Anh được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết do Leptospira, viêm gan cấp, suy thận. Một bệnh nhân khác ở Tuyên Quang cũng nhập viện trong tình trạng tương tự sau nhiều ngày sốt cao, đau mỏi cơ, khó thở.

Điểm chung của các ca bệnh là đều từng lội nước bẩn, tiếp xúc với bùn đất trong vùng ngập lụt, điều kiện lý tưởng để xoắn khuẩn Leptospira xâm nhập vào cơ thể qua vết trầy xước hoặc niêm mạc.

Bệnh nhân nhiễm xoắn khuẩn vàng da phải nhập viện

Bác sĩ cảnh báo: Chủ động bảo vệ sức khỏe sau mưa lũ

Trao đổi với VietTimes, ThS.BS Phan Văn Mạnh, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết Leptospira là bệnh truyền nhiễm cấp tính do xoắn khuẩn gây ra, lây từ động vật gặm nhấm, trâu bò, chó, mèo… sang người qua nước tiểu hoặc mô nhiễm khuẩn.

“Bệnh có thể biểu hiện nhẹ, nhưng cũng có thể tiến triển nhanh với tổn thương gan, thận, phổi, cơ tim, gây sốc và tử vong. Đặc biệt, bệnh thường bùng phát sau mưa lũ khi môi trường ẩm ướt tạo điều kiện cho vi khuẩn lan theo dòng nước”, bác sĩ Mạnh cảnh báo.

Thực tế, bệnh Leptospira không mới, nhưng mỗi mùa mưa lũ, nó lại trở thành “sát thủ giấu mặt” trong nước ngập và bùn đất. Hai cơn bão số 10 và 11 vừa qua khiến nhiều vùng chăn nuôi, nơi vệ sinh kém, trở thành ổ chứa tiềm tàng của xoắn khuẩn.

Để phòng bệnh, bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không dùng nước ngập, nước ao hồ hay giếng ô nhiễm để tắm giặt, rửa rau sống. Nước sinh hoạt cần được đun sôi hoặc khử khuẩn bằng Cloramin B. Khi buộc phải lội nước, nên mang ủng, găng tay, tránh để da trần tiếp xúc với bùn đất. Nếu có vết xước, cần rửa sạch bằng nước và dung dịch sát khuẩn. Đồng thời, cần dọn dẹp nhà cửa, diệt chuột, xử lý nước tiểu và rác thải động vật đúng quy định để hạn chế nguồn lây.

Sau khi tiếp xúc với nước bẩn, nếu có biểu hiện sốt, đau mỏi cơ, vàng da hay mệt mỏi bất thường, người dân cần đến cơ sở y tế sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Sự chủ quan, chậm trễ có thể khiến bệnh tiến triển nhanh, dẫn đến suy đa tạng, thậm chí tử vong.

Những trận mưa lũ có thể qua đi, nhưng mầm bệnh từ bùn đất vẫn âm thầm rình rập. Giữ vệ sinh, bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình lúc này chính là lá chắn quan trọng nhất để vượt qua mùa lũ an toàn.