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Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Thẩm phán Tòa án Nhân dân TP Hà Nội

Lại Bá Dương
Lại Bá Dương

Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, nguyên Thẩm phán TAND TP. Hà Nội bị khởi tố

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