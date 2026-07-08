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Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Thẩm phán Tòa án Nhân dân TP Hà Nội
Lại Bá Dương
08/07/2026 10:20
Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, nguyên Thẩm phán TAND TP. Hà Nội bị khởi tố
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Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Thẩm phán Tòa án Nhân dân TP Hà Nội
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