Pháp bắt giữ hai nghi phạm trộm báu vật hoàng gia trị giá 102 triệu USD tại Louvre

Lực lượng chức năng Pháp đã bắt được nghi phạm đã thực hiện vụ trộm táo tợn, đánh cắp báu vật hoàng gia trị giá 102 triệu USD từ bảo tàng Louvre ngay trước khi trốn khỏi Pháp.

Hai nghi phạm liên quan đến vụ cướp giữa ban ngày cực kỳ táo tợn, trong đó nhiều món trang sức hoàng gia của Pháp bị đánh cắp khỏi bảo tàng Louvre, đã bị bắt gần Paris vào tối 25/10 theo giờ địa phương – ngay khi một trong hai nghi phạm chuẩn bị rời khỏi nước này tại sân bay Charles de Gaulle, theo thông tin từ Văn phòng Công tố Paris công bố hôm 26/10.

Theo tờ Le Parisien – cơ quan đầu tiên đưa tin về vụ việc – hai người đàn ông ở độ tuổi 30, đến từ vùng ngoại ô Seine-Saint-Denis, đã bị bắt vào tối thứ Bảy. Cả hai đều từng có tiền án và nằm trong hồ sơ của cảnh sát Pháp. Một trong hai nghi phạm chuẩn bị lên chuyến bay tới Algeria khi bị bắt, tờ báo cho biết.

Công tố viên Paris, bà Laure Beccuau, không tiết lộ số lượng chính xác người bị bắt hay thông tin chi tiết về danh tính. Trong một tuyên bố, bà chỉ trích việc thông tin về vụ bắt giữ bị rò rỉ ra ngoài.

“Việc tiết lộ này chỉ có thể cản trở nỗ lực điều tra của khoảng 100 nhân viên đang được huy động, vừa để truy tìm số trang sức bị đánh cắp, vừa để xác định toàn bộ những kẻ liên quan. Hiện vẫn còn quá sớm để công bố chi tiết cụ thể”, bà Beccuau nói.

Vụ trộm diễn ra vào ngày 19/10, khi nhóm trộm đột nhập vào bảo tàng Louvre – địa điểm thu hút khách du lịch nhiều nhất thế giới – và lấy đi 8 món trang sức quý giá ước tính trị giá 102 triệu USD. Chúng sử dụng cần cẩu để đập vỡ cửa sổ tầng trên trong lúc bảo tàng vẫn đang mở cửa, rồi tẩu thoát trên xe mô tô.

Thông tin về vụ trộm nhanh chóng lan truyền khắp thế giới, khiến công chúng Pháp bàng hoàng và khơi dậy một làn sóng chỉ trích sâu sắc trong nước, khi nhiều người coi đây là “nỗi ô nhục quốc gia” đối với đất nước được xem là cái nôi của nghệ thuật và an ninh bảo tàng hàng đầu thế giới.

Theo Reuters