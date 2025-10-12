Ông Putin úp mở về vũ khí hạt nhân “tối thượng” của Nga, khiến giới chuyên gia đồn đoán

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga đã đạt tiến triển lớn trong thử nghiệm loại vũ khí hạt nhân chiến lược mới, khiến nhiều người đồn đoán.

“Tôi nghĩ rằng trong tương lai gần, chúng ta sẽ có cơ hội công bố một tin tức lớn về một loại vũ khí mới mà chúng ta đã từng giới thiệu từ rất lâu”, ông nói, đồng thời cho biết thêm rằng “vũ khí này đang được thử nghiệm và quá trình thử nghiệm diễn ra thành công”.

Ông Putin lưu ý rằng “một cuộc chạy đua vũ trang nhất định đang diễn ra trên thế giới”, và cảnh báo rằng một số quốc gia khác đang chuẩn bị tiến hành các vụ thử hạt nhân để kiểm chứng năng lực kho vũ khí của họ. Ông nhấn mạnh rằng Nga sẽ nối lại thử nghiệm hạt nhân nếu các quốc gia khác làm như vậy.

Tổng thống Nga khẳng định rằng năng lực răn đe hạt nhân của Nga vẫn ở mức an toàn tuyệt đối nhờ tính “mới mẻ” và sự cải tiến liên tục, đồng thời khẳng định mức độ tinh vi của kho vũ khí hạt nhân Nga hiện nay không quốc gia nào trên thế giới có thể sánh kịp.

Tàu ngầm tên lửa đạn đạo hạt nhân lớp Borei. Ảnh: MW.

Mặc dù một số lực lượng thông thường của Nga bị đánh giá suy yếu, nhưng sự tập trung mạnh mẽ vào năng lực hạt nhân đã giúp nước này duy trì một trong những kho vũ khí đáng gờm nhất thế giới.

Đặc biệt, lực lượng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) của Nga gần như hoàn toàn được hiện đại hóa sau thời Liên Xô, với nhiều hệ thống sở hữu khả năng đặc biệt như mang theo phương tiện lượn siêu vượt âm Avangard – giúp né tránh mọi hệ thống đánh chặn.

Điều này tạo nên sự tương phản rõ rệt với kho vũ khí của Mỹ, vốn vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào tên lửa Minuteman III được sản xuất từ thập niên 1970 – những ICBM lâu đời nhất còn hoạt động trên thế giới hiện nay.

Về tàu ngầm chiến lược, Nga và Mỹ được cho là đang giữ vị thế tương đương, trong khi Mỹ vẫn nhỉnh hơn về năng lực không quân hạt nhân nhờ triển khai tiêm kích tàng hình F-35 và oanh tạc cơ tàng hình B-2 để mang vũ khí hạt nhân.

Nga bù đắp cho thiếu hụt máy bay tàng hình bằng cách phát triển và triển khai các loại tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân có khả năng tàng hình hoặc siêu vượt âm, như Kh-102 và Zircon.

Tổng thống Putin công bố hệ thống vũ khí chiến lược mới trong bài phát ngày 1/3/2018. Ảnh: MW.

Hiện vẫn chưa rõ bản chất cụ thể của loại vũ khí hạt nhân chiến lược mới mà ông Putin đề cập. Một số nguồn tin cho rằng nó có thể là tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik, loại đầu tiên được phát triển hoàn toàn sau thời Liên Xô.

Tên lửa Oreshnik lần đầu được phóng trong chiến đấu vào ngày 21/11/2024 nhằm vào các mục tiêu ở Ukraine, cũng là lúc chương trình này lần đầu tiên được công bố trước thế giới.

Với việc Putin từng xác nhận vào ngày 23/6 rằng Oreshnik đã bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt, loại tên lửa này nhiều khả năng đã vượt qua giai đoạn thử nghiệm, và do đó không phải là vũ khí mới mà ông nhắc đến.

Những ám chỉ của Tổng thống về một hệ thống “được công bố từ rất lâu” cho thấy vũ khí này có thể là một trong hai chương trình bí mật hơn của Nga: Ngư lôi hạt nhân Poseidon – có khả năng mang đầu đạn hạt nhân cỡ lớn dưới nước với tầm hoạt động toàn cầu, hoặc tên lửa hành trình hạt nhân 9M730 Burevestnik, sử dụng động cơ hạt nhân để đạt tầm bay gần như vô hạn, được xem là một trong những vũ khí độc nhất vô nhị mà Nga đang phát triển.

Theo Military Watch