Xe tăng Type-100 mới của Trung Quốc vào biên chế: Động cơ 1.500 mã lực và tầm bắn 600 km

Chỉ một năm sau lần đầu xuất hiện trước công chúng, quân đội Trung Quốc đã đưa ZTZ-100, hay còn gọi là xe tăng chiến đấu chủ lực Type 100, vào biên chế chiến đấu. Lực lượng Lục quân thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã đăng tải đoạn video huấn luyện trên mạng xã hội Trung Quốc, xác nhận mẫu xe tăng này đã chính thức được đưa vào hoạt động.

Khi chiến tranh bước sang một kỷ nguyên mới, với UAV và tên lửa tầm xa cho phép thực hiện các cuộc tấn công từ khoảng cách lớn, vai trò của xe tăng chiến đấu chủ lực dường như đang suy giảm. Tuy nhiên, các quốc gia vẫn chưa từ bỏ việc phát triển thế hệ xe tăng mới để chuẩn bị cho khả năng xảy ra chiến tranh quy mô lớn.

Nga và Mỹ đã phát triển các mẫu xe tăng riêng như T-14 Armata và AbramsX nhằm đáp ứng chiến tranh hiện đại. Trung Quốc cũng không tụt lại phía sau khi nhanh chóng phát triển Type 100 trong giai đoạn 2016–2022 và đưa phương tiện này đạt trạng thái sẵn sàng chiến đấu chỉ trong vòng 4 năm.

Các tính năng của ZTZ-100

Với chiều cao ước tính từ 2,2–2,5 m và trọng lượng khoảng 35–45 tấn, ZTZ-100 được xem là xe tăng chiến đấu hạng trung, hoạt động trong biên đội hỗn hợp cùng xe tăng hạng nặng Type 99 và xe tăng hạng nhẹ Type 15.

Mẫu xe tăng này được sản xuất bởi Nhà máy Xe tăng Bao Đầu thuộc Tập đoàn Cơ khí Số 1 Nội Mông. ZTZ-100 hiện mới bước vào giai đoạn sản xuất số lượng nhỏ ban đầu, với hơn 4 chiếc được ghi nhận xuất hiện cho tới nay.

Xe tăng sử dụng tháp pháo điều khiển hoàn toàn từ xa, không người ngồi bên trong, kết hợp với hệ thống nạp đạn tự động. Kíp lái gồm lái xe, chỉ huy và pháo thủ được chuyển xuống khoang kín phía trước thân xe. Thiết kế này chủ động tách biệt kíp lái khỏi khoang chứa đạn trong tháp pháo, đồng thời tích hợp các tấm xả áp và hệ thống thoát áp nhằm kiểm soát các vụ nổ hoặc tình huống quá áp bên trong.

Vũ khí chính của Type 100 là pháo nòng trơn cỡ 105 mm với tốc độ bắn ước tính lên tới 12 viên/phút. Dù cỡ pháo nhỏ hơn so với xe tăng NATO và Nga, mẫu xe này vẫn đạt khả năng xuyên giáp tương đương nhờ sử dụng đạn xuyên động năng ổn định bằng cánh đuôi APFSDS, có vận tốc đầu nòng được cho là lên tới 1.706 mét/giây.

Thiết kế tháp pháo không người lái giúp tạo thêm không gian cho cơ số 40 viên đạn, với tầm tác chiến khoảng 2–4 km. Vũ khí phụ gồm súng máy đồng trục QJY-201 cỡ 7,62 mm. Một trạm vũ khí điều khiển từ xa cỡ 12,7 mm tích hợp kính ngắm nhiệt và quang học đóng vai trò hệ thống chống UAV và phòng không tầm gần.

Xe tăng thế hệ mới

Trung Quốc phân loại Type 100 là xe tăng chiến đấu thế hệ thứ 4. Dù đây không phải hệ thống phân loại tiêu chuẩn quốc tế, mẫu xe này rõ ràng cho thấy bước tiến lớn so với các xe tăng truyền thống.

Các kính tiềm vọng và hệ thống ngắm quang học đã được thay thế bằng mũ thực tế tăng cường (AR), tạo môi trường quan sát 360 độ thông qua dữ liệu từ camera, radar và cảm biến. Những chiếc mũ này hiển thị thông tin về mục tiêu, dẫn đường và tình trạng phương tiện ngay trong tầm nhìn của kíp lái, trong khi hệ thống theo dõi chuyển động đầu cho phép vũ khí tự động căn chỉnh theo hướng nhìn, giúp tăng tốc độ khai hỏa tới 40%.

Thay vì chỉ phụ thuộc vào giáp dày, Type 100 sử dụng hệ thống phòng vệ chủ động gồm 8 thiết bị đánh chặn có khả năng tiêu diệt tên lửa chống tăng dẫn đường, đạn rocket RPG, đạn tấn công từ trên cao và các loại đạn lảng vảng ở khoảng cách 10–30 mét.

Hệ thống động cơ hybrid-điện của xe tạo ra công suất 1.500 mã lực, cho phép đạt tốc độ khoảng 80 km/h trên đường nhựa và 50 km/h địa hình, với tầm hoạt động lên tới 600 km, chủ yếu nhờ động cơ diesel.

Việc sản xuất số lượng nhỏ khiến giá mỗi xe tăng hiện ở mức khoảng 7,5 triệu USD, nhưng con số này được kỳ vọng sẽ giảm xuống còn khoảng 6 triệu USD khi sản xuất quy mô lớn hơn. Nhờ chuỗi cung ứng nội địa, Trung Quốc được cho là có thể đạt mục tiêu quốc phòng với chi phí thấp hơn Mỹ, nước có thể phải chi hơn 10 triệu USD cho một xe tăng có năng lực tương đương.

Theo IE