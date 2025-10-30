Ông Trump và ông Tập hội ngộ tại Hàn Quốc: Cú bắt tay ấm áp giữa căng thẳng toàn cầu

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp gỡ tại Hàn Quốc, ca ngợi nhau là “bạn lâu năm” trong bối cảnh vẫn tồn tại bất đồng sâu sắc về thương mại và địa chính trị.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dành cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình một màn chào đón trọng thị tại căn cứ không quân Gimhae, trước thềm cuộc hội đàm được đánh giá là “rất quan trọng” vào sáng 30/10 theo giờ địa phương.

Ông Trump là người bước ra trước và bắt tay nhà lãnh đạo Trung Quốc trên thảm đỏ, giữa hai lá cờ Mỹ - Trung tung bay.

“Rất vui được gặp lại ông”, ông Trump nói khi bắt tay ông Tập. “Chúng ta sẽ có một cuộc gặp rất thành công, tôi không nghi ngờ gì điều đó”.

Ông mỉm cười nói thêm: “Nhưng ông ấy là một người đàm phán rất cứng rắn, điều đó không tốt lắm. Chúng tôi rất hiểu nhau”.

Khi được hỏi liệu hai bên có thể ký một thỏa thuận thương mại hay không, ông Trump trả lời: “Có thể chứ. Chúng tôi sẽ có sự thấu hiểu tuyệt vời. Chúng tôi luôn có một mối quan hệ tốt đẹp.”

Tổng thống Mỹ từng gọi ông Tập Cận Bình là “một người bạn”, nhưng cũng thừa nhận ông là “người cực kỳ khó để đạt được thỏa thuận”. Trong cuộc trò chuyện được tiết lộ hôm thứ Ba, ông Trump nói rằng ông dự đoán cuộc gặp này có thể kéo dài “ba đến bốn giờ.”

Khi hai nhà lãnh đạo ngồi xuống bàn đàm phán, ông Trump tiếp tục ca ngợi ông Tập Cận Bình như một người bạn lâu năm.

“Thật là một vinh dự lớn khi được ở bên một người bạn của tôi – thực sự, đã là bạn lâu năm rồi”, ông Trump nói.

Ông mô tả ông Tập là “một nhà lãnh đạo vĩ đại của một quốc gia vĩ đại”, “được tôn trọng và có tầm ảnh hưởng”.

“Tôi nghĩ chúng ta đã đồng ý về rất nhiều điều, và sẽ tiếp tục đạt thêm nhiều thỏa thuận nữa ngay hôm nay”, ông Trump nói, ám chỉ tới các cuộc đàm phán thương mại cấp cao Mỹ - Trung cuối tuần trước.

Cuộc họp diễn ra trong một căn phòng nhỏ, bàn hội nghị được trang trí bằng hoa trắng - xanh, hai bên là quốc kỳ Mỹ và Trung Quốc.

Tháp tùng ông Trump có Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer.

Về phần mình, ông Tập Cận Bình dành những lời hiếm hoi ca ngợi vai trò “kiến tạo hòa bình” của ông Trump, dù thừa nhận Bắc Kinh và Washington “không phải lúc nào cũng nhìn về cùng một hướng”.

“Với những điều kiện quốc gia khác biệt, việc hai nền kinh tế hàng đầu thế giới có xung đột lúc này hay lúc khác là điều bình thường”, ông Tập nói, trước khi cuộc họp chính thức bắt đầu. “Dù có khác biệt, chúng ta cần đi đúng hướng và bảo đảm con tàu khổng lồ mang tên quan hệ Trung - Mỹ tiếp tục tiến về phía trước một cách ổn định”.

Ông Tập Cận Bình khẳng định: “Tôi luôn tin rằng sự phát triển của Trung Quốc song hành với tầm nhìn ‘Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại’ của ngài. Nhiều năm qua, tôi luôn nói công khai rằng Trung Quốc và Mỹ nên là đối tác, là bạn bè, đó là điều mà lịch sử dạy chúng ta và thực tế đòi hỏi”.

Ông Tập cũng bày tỏ lòng cảm kích trước “đóng góp lớn” của ông Trump trong việc thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza gần đây, cũng như việc chứng kiến lễ ký hiệp ước hòa bình giữa Thái Lan và Campuchia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cùng phái đoàn hai nước tại Sân bay quốc tế Gimhae, bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC tại Busan, Hàn Quốc, ngày 30/10. Ảnh: Reuters.

Cuộc gặp hết sức tốt đẹp

Sau cuộc gặp với ông Tập, ông Trump cho biết ông đã đạt được thỏa thuận về việc cắt giảm thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc để đổi lấy việc Bắc Kinh trấn áp mạnh hơn hoạt động buôn lậu fentanyl, mua trở lại đậu nành Mỹ và duy trì xuất khẩu đất hiếm sang Mỹ.

“Tôi cho rằng đó là một cuộc gặp tuyệt vời,” ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một ngay sau khi rời thành phố Busan, Hàn Quốc, và chấm điểm cuộc hội đàm “12 trên 10”.

Theo Tổng thống Mỹ, mức thuế đánh vào hàng nhập khẩu Trung Quốc sẽ giảm từ 57% xuống còn 47%, trong đó thuế liên quan đến tiền chất sản xuất fentanyl được giảm một nửa, từ 20% xuống còn 10%.

Ông Trump cho biết ông Tập sẽ “rất nỗ lực để ngăn chặn dòng chảy fentanyl” – loại ma túy tổng hợp chết người đang là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do sốc thuốc ở Mỹ.

“Tôi giảm thuế vì tin rằng họ đang thực sự hành động mạnh mẽ”, ông Trump nói thêm.

Ngay khi ông Trump tiết lộ chi tiết thỏa thuận, các sàn chứng khoán thế giới dao động dữ dội, với chỉ số Thượng Hải (Shanghai Composite Index) trượt khỏi mức cao nhất trong 10 năm, trong khi hợp đồng tương lai đậu nành Mỹ suy yếu.

“Hiện tại, phản ứng thị trường cho thấy hầu hết thông tin này đã được dự đoán trước”, ông Kyle Rodda, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Capital.com (Melbourne) nhận định. “Nhiều nhà đầu tư hy vọng ông Trump sẽ xóa bỏ hoàn toàn thuế fentanyl, nên mức giảm một phần này khiến họ có phần thất vọng”.

Trong số các đối tác thương mại lớn của Mỹ, chỉ còn Ấn Độ và Brazil vẫn đang chịu mức thuế cao hơn.

Trước cuộc gặp, thị trường chứng khoán toàn cầu từ Wall Street đến Tokyo đều lập kỷ lục, kỳ vọng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ đạt bước đột phá chấm dứt cuộc chiến thương mại đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng và làm lung lay niềm tin doanh nghiệp toàn cầu.

Ngoài vấn đề fentanyl, Trung Quốc cũng yêu cầu nới lỏng kiểm soát xuất khẩu công nghệ nhạy cảm của Mỹ và bãi bỏ phí cảng mới đánh vào tàu Trung Quốc, vốn được Washington áp dụng để kiềm chế ảnh hưởng của Bắc Kinh trong lĩnh vực đóng tàu và logistics toàn cầu.

Ông Trump không bình luận trực tiếp về các nhượng bộ này, nhưng khẳng định Trung Quốc sẽ “ngay lập tức” mua khối lượng lớn đậu nành và nông sản Mỹ.

Theo Reuters, Trung Quốc đã mua những lô hàng đậu nành Mỹ đầu tiên trong nhiều tháng ngay trước thượng đỉnh.

Các thỏa thuận thương mại trước đó, giúp giảm mạnh thuế trả đũa giữa hai nước và khôi phục dòng chảy nam châm đất hiếm từ Trung Quốc, sẽ hết hiệu lực vào ngày 10/11.

Tuy nhiên, đầu tháng này, Bắc Kinh mở rộng mạnh kiểm soát xuất khẩu đất hiếm – nguyên liệu thiết yếu trong ô tô điện, vũ khí và thiết bị hàng không, nơi Trung Quốc chiếm vị thế thống trị toàn cầu.

“Họ sẽ không áp dụng thêm hạn chế với đất hiếm nữa,” ông Trump nói với phóng viên.

Trong chuyến công du châu Á, ông Trump đã ký nhiều hiệp ước với Nhật Bản và các nước Đông Nam Á nhằm đa dạng hóa nguồn cung đất hiếm, song các chuyên gia cảnh báo việc giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc trong lĩnh vực này có thể mất nhiều năm.

Tổng thống Trump cũng nói rằng cuộc gặp với ông Tập không đề cập đến chip Blackwell AI tiên tiến của Nvidia, bác bỏ phát ngôn trước đó về khả năng hỗ trợ hãng chip Mỹ xuất khẩu phiên bản rút gọn GPU sang Trung Quốc – linh kiện then chốt trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo toàn cầu.

Theo CNN