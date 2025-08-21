Mỹ sắp giải thể trung tâm có nhiệm vụ chống lại "ảnh hưởng của Nga"

Chính quyền Mỹ sẽ thu hẹp quy mô cơ quan tình báo được lập ra để đối phó với ảnh hưởng từ nước ngoài sau cáo buộc Nga can thiệp bầu cử. Động thái này nằm trong chiến dịch rộng hơn của Tổng thống Donald Trump nhằm cắt giảm chi tiêu lãng phí và phi chính trị hóa các cơ quan liên bang.

Trong tuyên bố hôm 20/8, Giám đốc Tình báo Quốc gia (DNI) Tulsi Gabbard cho biết các chức năng cốt lõi của Trung tâm Ảnh hưởng Thù địch Nước ngoài (FMIC) – mà bà gọi là “thừa thãi” – sẽ được chuyển sang các cơ quan khác.

Quốc hội đã thành lập FMIC vào năm 2019 sau những cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, cuộc bầu cử mà ông Trump giành chiến thắng. Trong khi Moscow bác bỏ việc tìm cách tác động đến kết quả bỏ phiếu, ông Trump và đảng Cộng hòa cho rằng các cáo buộc này là một phần trong nỗ lực của đảng Dân chủ nhằm phủ nhận tính chính danh chiến thắng của ông và làm suy yếu nhiệm kỳ Tổng thống.

“FMIC và các tiền thân của nó đã bị chính quyền trước sử dụng để biện minh cho việc đàn áp quyền tự do ngôn luận và kiểm duyệt phe đối lập chính trị”, bà Gabbard nhấn mạnh.

Từ giữa tháng 7, bà Gabbard đã công bố nhiều tài liệu mà theo bà là cho thấy một nỗ lực phối hợp của các quan chức cấp cao thời Obama nhằm cáo buộc sai trái ông Trump thông đồng với Nga. Trong hôm thứ Ba, bà bổ sung rằng, trái ngược với một số tuyên bố, Moscow “không có vẻ gì là ủng hộ ứng cử viên nào hơn ứng cử viên kia”.

Theo bà Gabbard, Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia đã trở nên “quá tập trung” vào bầu cử từ năm 2017, sau khi CIA chuẩn bị một báo cáo mà bà gọi là “ngụy tạo”, sai sự thật khi khẳng định Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn giúp ông Trump giành chiến thắng.