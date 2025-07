Ông Trump mỉa mai Elon Musk lập đảng mới: "Hãy cứ chơi với nó!"

Tổng thống Donald Trump đã gọi kế hoạch thành lập một đảng chính trị mới của Elon Musk là “lố bịch”, cho rằng Musk có thể "tự vui với dự án mới này", nhưng nước Mỹ hoạt động tốt nhất trong khuôn khổ hệ thống hai đảng.

Một ngày sau khi Musk leo thang mâu thuẫn với ông Trump và tuyên bố thành lập một chính đảng mới tại Mỹ, Tổng thống Trump đã được hỏi về vấn đề này trước khi lên chiếc Không lực Một ở Morristown, New Jersey, trên đường trở về Washington sau chuyến thăm câu lạc bộ golf gần đó.

“Tôi nghĩ việc thành lập một đảng thứ ba là điều lố bịch. Chúng tôi đã thành công rực rỡ với đảng Cộng hòa. Đảng Dân chủ thì đã mất phương hướng, nhưng hệ thống của chúng ta từ xưa đến nay luôn là hai đảng, và việc lập ra một đảng thứ ba chỉ khiến mọi chuyện thêm hỗn loạn”, ông Trump nói với các phóng viên. “Hệ thống thực sự được thiết kế cho hai đảng. Các đảng thứ ba chưa bao giờ hoạt động hiệu quả, nên anh ta cứ vui chơi với nó đi, nhưng tôi nghĩ đó là điều lố bịch”.

Hôm thứ Bảy tuần trước, Elon Musk công bố việc thành lập “Đảng Nước Mỹ” (America Party) để phản ứng với dự luật cắt giảm thuế và tăng chi tiêu mà ông Trump vừa ký, cho rằng đạo luật này sẽ khiến nước Mỹ phá sản.

Ngay sau đó, công ty đầu tư Azoria Partners – đơn vị lên kế hoạch ra mắt một quỹ ETF gắn với hãng xe điện Tesla của Musk – đã tuyên bố hoãn dự án, vì cho rằng việc Musk tham gia chính trị gây “xung đột với trách nhiệm toàn thời gian của ông ấy với vai trò CEO”.

Musk từng là cố vấn cấp cao cho ông Trump trong những tháng đầu nhiệm kỳ, phụ trách tư vấn về việc tinh gọn bộ máy chính phủ. Musk tuyên bố đảng mới sẽ tìm cách lật đổ các nghị sĩ Cộng hòa tại Quốc hội, những người đã ủng hộ đạo luật chi tiêu quy mô lớn mà ông Trump gọi là “dự luật lớn và đẹp”.

Trong chương trình “State of the Union” trên CNN vào hôm 6/7, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nhận định rằng các hội đồng quản trị tại Tesla và SpaceX – hai công ty lớn do Musk điều hành – có lẽ sẽ không hài lòng với thông báo trên.

“Tôi hình dung là các hội đồng quản trị đó không thích gì việc này và sẽ thúc giục ông ấy (Musk) tập trung vào công việc kinh doanh, thay vì chính trị”, Bessent nói.

Musk từng chi hàng triệu USD để tài trợ cho chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, và trong một thời gian dài, thường xuyên xuất hiện bên cạnh Tổng thống tại Phòng Bầu dục và nhiều địa điểm khác. Tuy nhiên, bất đồng về đạo luật chi tiêu khiến mối quan hệ giữa hai người rạn nứt, dù Musk từng nỗ lực hàn gắn nhưng không thành công.

Dự luật vừa được Quốc hội Mỹ thông qua bao gồm việc cắt giảm thuế, tăng mạnh ngân sách quốc phòng và an ninh biên giới. Các nhà phê bình cảnh báo rằng nó có thể làm tổn hại đến nền kinh tế Mỹ do làm tăng đáng kể thâm hụt ngân sách liên bang.

Ông Trump nói rằng Musk tỏ ra tức giận vì đạo luật mới đã loại bỏ các khoản ngân sách năng lượng xanh dành cho xe điện Tesla. Tổng thống Mỹ cũng đe dọa sẽ cắt hàng tỷ USD mà Tesla và SpaceX đang nhận từ các hợp đồng và trợ cấp chính phủ, để đáp trả lại những chỉ trích của Musk.

Tuyên bố thành lập đảng mới của Musk lập tức vấp phải phản ứng từ Azoria Partners. Công ty này cho biết sẽ hoãn việc niêm yết quỹ Azoria Tesla Convexity ETF, vốn dự kiến ra mắt trong tuần này.

Giám đốc điều hành Azoria, ông James Fishback, đã đăng hàng loạt bình luận chỉ trích kế hoạch lập đảng mới của Musk trên nền tảng X và tái khẳng định sự ủng hộ dành cho ông Trump.

“Tôi khuyến nghị Hội đồng quản trị cần họp ngay để yêu cầu Elon làm rõ tham vọng chính trị của mình và đánh giá xem liệu chúng có tương thích với nghĩa vụ toàn thời gian của ông ấy với Tesla hay không”, Fishback nói.

Sáng 6/7, ông Fishback tiếp tục viết trên X: “Elon đã không để lại cho chúng tôi lựa chọn nào khác”.

Đảng Dân chủ dường như hoan nghênh rạn nứt giữa ông Trump và Elon Musk.

“MAGA (Giúp nước Mỹ vĩ đại trở lại) của ông đang tan rã sau cơn ác mộng mang tên dự luật ngân sách”, người phát ngôn Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ (DNC), ông Abhi Rahman nói. “Các thành viên Cộng hòa đang tỉnh giấc và nhận ra họ vừa tự ký quyết định sa thải chính mình, nên giờ chỉ còn biết tìm người khác để đổ lỗi”.