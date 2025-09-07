Ông Trump đăng ảnh chế, dọa "chiến tranh" với Chicago

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gia tăng lời đe dọa triển khai quân đội liên bang đến Chicago nhằm trấn áp tình trạng nhập cư, cảnh báo rằng thành phố này “sẽ sớm biết lý do” vì sao ông đổi tên Lầu Năm Góc thành “Bộ Chiến tranh” (Department of WAR).

Lời cảnh báo được đưa ra sau khi Trump ra lệnh đẩy mạnh trục xuất hàng loạt ở các thành phố do đảng Dân chủ kiểm soát, trong bối cảnh bạo loạn từng bùng phát tại Los Angeles hồi đầu năm.

Hôm 6/9, ông Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social một hình ảnh có vẻ được tạo bởi trí tuệ nhân tạo (AI), cho thấy ông mặc quân phục, đứng trước đường chân trời Chicago với trực thăng và ngọn lửa bao trùm. Trên bức ảnh, ông Trump viết: “Tôi yêu mùi của những cuộc trục xuất vào buổi sáng...Chicago sắp biết tại sao nó được gọi là Bộ Chiến tranh”.

Dòng chú thích của bức ảnh ghi: “Chipocalypse Now” – lối chơi chữ từ bộ phim Apocalypse Now (1979). Ông Trump không cung cấp thêm chi tiết nào khác.

Cảnh báo này đã vấp phải làn sóng phản đối dữ dội từ giới chức địa phương. Thống đốc bang Illinois J.B. Pritzker viết trên X rằng Tổng thống “đang đe dọa gây chiến với một thành phố Mỹ”, đồng thời khẳng định: “Illinois sẽ không bị đe dọa”.

Hạ nghị sĩ Illinois Mike Quigley phát biểu tại cuộc diễu hành Ngày Độc lập Mexico ở Chicago rằng ông Trump “đang nói như một bạo chúa thực thụ”.

Thị trưởng Chicago Brandon Johnson cũng lên tiếng mạnh mẽ: “Những lời đe dọa của Tổng thống là điều hạ thấp danh dự quốc gia, nhưng thực tế là ông ta muốn chiếm đóng thành phố của chúng ta và phá vỡ Hiến pháp”.

Nhập cư bất hợp pháp là trọng tâm trong chính sách của ông Trump từ khi nhậm chức. Trong ngày tuyên thệ, ông đã cam kết trục xuất “hàng triệu, hàng triệu” người nhập cư không giấy tờ. Kể từ đó, ông mở rộng an ninh biên giới, tăng gấp ba ngân sách giam giữ cho Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE), cắt giảm các chương trình nhân đạo và giam giữ hàng ngàn người nhập cư trái phép, cùng nhiều biện pháp khác.

Bài đăng hôm thứ Bảy là lời đe dọa mới nhất nhắm trực tiếp đến Chicago, sau khi ông Trump nhiều lần đưa thành phố này vào danh sách các địa điểm sẽ bị siết chặt trục xuất. Tháng 6 năm nay, chính quyền Trump đã triển khai Vệ binh Quốc gia tới Los Angeles, sau đó là Washington D.C., để đối phó các cuộc bạo loạn ủng hộ nhập cư. Ông Trump cũng từng gợi ý rằng Baltimore và New Orleans có thể phải đối mặt với biện pháp tương tự.