Ông Trump cho biết Mỹ sẽ áp thuế 100% đối với một số mặt hàng bán dẫn nhập khẩu

Tổng thống Donald Trump tuyên bố áp thuế 100% lên chip bán dẫn nhập khẩu nếu không được sản xuất tại Mỹ, siết chặt chuỗi cung ứng và đẩy mạnh nội địa hóa ngành công nghệ cao.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế khoảng 100% đối với các loại chip bán dẫn nhập khẩu từ những quốc gia không sản xuất tại Mỹ hoặc không có kế hoạch như vậy.

Phát biểu trước báo giới tại Phòng Bầu Dục hôm 6/8, ông Trump cho biết mức thuế mới này sẽ áp dụng với “tất cả các loại chip và chất bán dẫn được đưa vào nước Mỹ”, trừ những công ty đã cam kết xây dựng nhà máy tại Mỹ.

“Vì vậy, chúng tôi áp thuế 100% lên mọi con chip và chất bán dẫn nhập khẩu vào Mỹ. Nhưng nếu bạn đã cam kết xây dựng (ở Mỹ), hoặc đang trong quá trình xây dựng (ở Mỹ), như nhiều công ty đang làm, thì sẽ không bị áp thuế”, ông Trump nói.

Hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu loại chip sẽ nằm trong diện chịu mức thuế mới này.

Năm 2022, Quốc hội Mỹ đã thông qua chương trình trợ cấp 52,7 tỷ USD nhằm hỗ trợ sản xuất và nghiên cứu chất bán dẫn trong nước. Bộ Thương mại dưới thời Tổng thống Joe Biden năm ngoái đã thuyết phục được cả 5 công ty sản xuất bán dẫn tiên tiến hàng đầu thế giới xây dựng nhà máy tại Mỹ, như một phần của chương trình này.

Tuy nhiên, theo dữ liệu của Bộ Thương mại, Mỹ hiện chỉ sản xuất khoảng 12% tổng sản lượng chip toàn cầu, giảm mạnh so với mức 40% vào năm 1990.

Tổng thống Trump nhấn mạnh thêm: “Nếu, vì lý do nào đó, bạn tuyên bố sẽ xây dựng nhà máy mà không thực hiện, thì chúng tôi sẽ tính lại, cộng dồn mức thuế và thu sau. Bạn vẫn sẽ phải trả tiền – đó là điều đảm bảo”.