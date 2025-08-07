Ấn Độ phản ứng trước đòn thuế mới 25% của chính quyền Mỹ

Ấn Độ chỉ trích quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thêm 25% thuế, nâng tổng mức thuế lên 50% với hàng hóa Ấn Độ vì nhập khẩu dầu Nga. New Delhi gọi đây là hành động bất công và tuyên bố sẽ bảo vệ lợi ích của 1,4 tỷ người dân.

New Delhi đã lên án mạnh mẽ mức thuế bổ sung 25% của Mỹ đối với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ, gọi động thái này là “bất công, vô lý và không thể chấp nhận được”.

Ấn Độ đã chỉ trích gay gắt một mức thuế mới của Mỹ liên quan đến hoạt động thương mại dầu mỏ của nước này với Nga, gọi đây là hành động “vô cùng đáng tiếc” và cam kết sẽ bảo vệ các lợi ích quốc gia của mình.

Nhà Trắng hôm 6/8 thông báo sẽ áp dụng thêm mức thuế 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ, nâng tổng mức thuế gần đây lên 50% đối với một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ. Theo sắc lệnh do Tổng thống Donald Trump ký, các mức thuế mới này sẽ có hiệu lực sau 21 ngày, tức vào cuối tháng 8.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã lên án động thái này, cho rằng Washington đang nhắm vào an ninh năng lượng của quốc gia đông dân nhất thế giới.

“Việc nhập khẩu dầu từ Nga của Ấn Độ dựa trên các yếu tố thị trường, và được thực hiện với mục tiêu tổng thể là đảm bảo an ninh năng lượng cho 1,4 tỷ người dân Ấn Độ”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao tuyên bố.

“Chúng tôi một lần nữa khẳng định rằng những hành động này là bất công, không chính đáng và vô lý”, quan chức này nói thêm, đồng thời nhấn mạnh rằng “nhiều quốc gia khác” vẫn đang tiếp tục giao thương với Nga vì lợi ích quốc gia của họ.

Ấn Độ trong tuần này cũng đã lên tiếng phơi bày “tiêu chuẩn kép” của các nước phương Tây. Trong một tuyên bố gay gắt hôm đầu tuần, New Delhi nhấn mạnh rằng, trong khi Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) chỉ trích các mối quan hệ quốc phòng và năng lượng của Ấn Độ với Moscow, chính họ lại đang duy trì hoạt động thương mại với Nga ở mức độ thậm chí còn cao hơn.

Trong những tuần gần đây, các quan chức Mỹ đã gia tăng sức ép và chỉ trích nhằm vào New Delhi vì quan hệ chặt chẽ với Moscow, đồng thời cáo buộc quốc gia Nam Á này đang “gián tiếp tài trợ” cho chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine thông qua các đơn hàng dầu thô khổng lồ. Ấn Độ đã bác bỏ cáo buộc này, khẳng định chính sách năng lượng của họ xuất phát từ nhu cầu kinh tế và phúc lợi của người dân.

Kể từ khi xung đột tại Ukraine leo thang vào năm 2022, Nga đã trở thành nhà cung cấp dầu thô lớn nhất của Ấn Độ. Trong khi đó, Ấn Độ hiện đang xuất khẩu lượng lớn nhiên liệu tinh chế – phần lớn có nguồn gốc từ dầu thô Nga – sang các nước EU.

Tổng thống Trump đã đe dọa sẽ áp thuế 100% đối với bất kỳ quốc gia nào vẫn tiếp tục làm ăn với Nga, trừ khi Moscow đồng ý với một thỏa thuận hòa bình lớn với Ukraine. Trước những lời đe dọa như vậy, Nga đã tuyên bố rằng họ tin “các quốc gia có chủ quyền nên có – và thực sự có – quyền lựa chọn đối tác thương mại của mình”, cũng như theo đuổi các hình thức hợp tác phù hợp với lợi ích quốc gia của họ.