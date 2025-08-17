Ông Putin: Hội nghị thượng đỉnh Alaska "đưa chúng ta đến gần hơn" với giải pháp về Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đều bày tỏ sự lạc quan thận trọng sau hội nghị thượng đỉnh Alaska, khi hai bên đạt được đồng thuận về nhiều vấn đề và tiến gần hơn đến một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ sự lạc quan thận trọng rằng hội nghị thượng đỉnh tại Alaska đã đưa hai bên “gần hơn” đến việc giải quyết cuộc xung đột Ukraine. Ông nhấn mạnh Moscow và Washington có chung quan điểm cần chấm dứt tình trạng thù địch càng sớm càng tốt.

Cuộc gặp tại Anchorage kéo dài gần ba giờ, đánh dấu lần đầu tiên lãnh đạo Nga và Mỹ đối thoại trực tiếp kể từ khi xung đột Ukraine leo thang vào tháng 2/2022. Phát biểu hôm 16/8, ông Putin nhận định chuyến thăm là “kịp thời và hữu ích”.

“Cuộc trò chuyện rất thẳng thắn, thực chất và theo tôi, nó đưa chúng ta tiến gần hơn đến những giải pháp cần thiết”, ông cho biết, đồng thời tiết lộ hai bên đã thảo luận gần như toàn bộ các lĩnh vực hợp tác, trong đó trọng tâm là một giải pháp công bằng cho khủng hoảng Ukraine.

Phái đoàn Nga “đã có cơ hội trình bày lại quan điểm của mình một cách bình tĩnh, chi tiết”, cũng như phân tích “nguồn gốc và nguyên nhân của cuộc khủng hoảng”, ông nói. Ông Putin nhấn mạnh việc loại bỏ các nguyên nhân gốc rễ phải là nền tảng của bất kỳ giải pháp nào, đồng thời khẳng định Moscow chia sẻ mong muốn của chính quyền Trump trong việc chấm dứt xung đột bằng “phương thức hòa bình” càng sớm càng tốt.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News sau thượng đỉnh Alaska, Tổng thống Donald Trump cũng mô tả các cuộc đàm phán với nhà lãnh đạo Nga là “ấm áp” và cho biết “hai bên đã đồng thuận nhiều vấn đề”. Theo ông Trump, Washington và Moscow hiện đã “khá gần với hồi kết” của xung đột Ukraine, mặc dù “Ukraine phải đồng ý” với bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.

Ông Trump thừa nhận vẫn còn “một hoặc hai vấn đề khá quan trọng” cần giải quyết, song bày tỏ tin tưởng rằng chúng sẽ sớm được tháo gỡ. Sau cuộc gặp, ông dường như đã nghiêng về quan điểm của Moscow rằng xung đột cần được chấm dứt thông qua một thỏa thuận lâu dài, thay vì một lệnh ngừng bắn tạm thời.

Trong nhiều tháng qua, Ukraine và các đồng minh châu Âu vẫn kiên quyết yêu cầu ngừng bắn như điều kiện tiên quyết cho hòa đàm. Nga không loại trừ hoàn toàn ý tưởng này, nhưng cho rằng nó sẽ tạo điều kiện để Kiev nhận thêm vũ khí phương Tây và tái tổ chức lực lượng.

Điện Kremlin tiếp tục nhấn mạnh rằng Ukraine phải cam kết không gia nhập NATO, cũng như công nhận thực tế lãnh thổ mới, bao gồm Crimea, Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporozhye – những khu vực đã bỏ phiếu sáp nhập vào Nga.