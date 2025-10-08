Ông Putin thúc giục thế giới xây dựng tầm nhìn độc lập tại diễn đàn "sáng tạo tương lai"

Putin kêu gọi các quốc gia “tự kiến tạo tương lai” dựa trên bản sắc dân tộc và tầm nhìn có chủ quyền tại Diễn đàn "Inventing the Future 2025" ở Moscow.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi thông điệp chào mừng tới các đại biểu tham dự Diễn đàn “Kiến tạo Tương lai” (Inventing the Future) lần thứ hai, khai mạc tại Moscow trong hai ngày 7–8/10, với sự tham gia của hơn 7.000 đại biểu đến từ gần 80 quốc gia.

Trong thông điệp bằng văn bản gửi tới diễn đàn, ông Putin nhấn mạnh rằng các quốc gia cần dựa vào kinh nghiệm lịch sử, tinh thần dân tộc và “tầm nhìn có chủ quyền” của riêng mình để xây dựng tương lai.

“Những cuộc thảo luận cởi mở và sáng tạo về tương lai của nhân loại giúp các chính phủ có thể ứng phó hiệu quả trước những thách thức mới nổi”, Tổng thống Nga viết. “Kết luận và thành quả của các cuộc đối thoại sâu sắc này có giá trị vô cùng lớn. Tôi tin rằng chúng ta phải tự kiến tạo tương lai của mình dựa trên tầm nhìn có chủ quyền”.

Diễn đàn “Inventing the Future” được tổ chức theo sáng kiến của chính Tổng thống Putin, bao gồm khoảng 50 sự kiện chia thành ba nhóm chủ đề chính: xã hội, công nghệ và hợp tác toàn cầu.

Sự kiện quy tụ hơn 200 diễn giả đến từ Nga, Trung Quốc, Mỹ, Italy, cùng nhiều quốc gia thuộc châu Phi, Mỹ Latinh, Trung Đông và Đông Nam Á, thảo luận về các chủ đề đa dạng – từ thách thức nhân khẩu học, trí tuệ nhân tạo (AI) cho đến khám phá không gian.

Trong ngày đầu tiên, diễn đàn diễn ra phiên thảo luận chuyên đề về tương lai của công nghệ AI, nhấn mạnh tiềm năng của trí tuệ nhân tạo không chỉ là một công cụ chuyên ngành, mà còn có thể trở thành nền tảng hạ tầng toàn cầu và “ngôn ngữ của thực tại mới” cho cả chính phủ và doanh nghiệp.

Ngày thứ hai tập trung vào hợp tác Nga – châu Phi đến năm 2063, trong đó Moscow bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với châu lục này, đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, hỗ trợ đảm bảo an ninh, bảo vệ chủ quyền của các quốc gia khu vực, và thúc đẩy một trật tự quốc tế công bằng hơn.

Theo RT