Ông Putin gặp đặc phái viên của ông Trump tại Moscow

Tổng thống Nga Vladimir Putin đang có cuộc gặp với ông Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ ông Donald Trump, người hiện có mặt tại Moscow để thảo luận về việc giải quyết xung đột Ukraine.

Tháp tùng ông Witkoff trong chuyến đi có ông Jared Kushner – con rể của Tổng thống Trump – cùng ông Josh Gruenbaum, Ủy viên Cơ quan Dịch vụ Mua sắm Liên bang Mỹ (Federal Acquisition Service).

Ông Witkoff lần đầu công bố kế hoạch gặp Tổng thống Putin hôm thứ Tư, bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos. Theo ông, cuộc gặp diễn ra theo đề nghị từ phía Nga sau khi các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine đạt được “những tiến triển lớn” trong những tuần gần đây, dù các tranh chấp lãnh thổ vẫn là điểm nghẽn then chốt.

“Phía Nga đã mời chúng tôi tới. Đó là một tín hiệu rất đáng chú ý từ phía họ”, ông Witkoff nói với các phóng viên, đồng thời cho biết thêm: “Tôi nghĩ tất cả các bên đều đang tham gia sâu vào tiến trình này và đều muốn chứng kiến một thỏa thuận hòa bình được hình thành”.

Đặc phái viên Mỹ cho biết các cuộc trao đổi với Tổng thống Putin sẽ dựa trên kế hoạch hòa bình 20 điểm của Washington, nhấn mạnh rằng: “Tôi nghĩ hiện nay chúng ta đã thu hẹp trọng tâm vào các thỏa thuận liên quan đến lãnh thổ”.

Trong năm 2025, ông Witkoff đã ít nhất sáu lần gặp trực tiếp Tổng thống Putin trong khuôn khổ các nỗ lực thúc đẩy đàm phán hòa bình. Cuộc gặp gần nhất diễn ra vào ngày 2/12, kéo dài khoảng năm giờ. Khi đó, trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết “chưa đạt được bất kỳ thỏa hiệp nào”, đồng thời nói thêm rằng “một số đề xuất của phía Mỹ có thể chấp nhận được đối với Nga, nhưng những đề xuất khác thì không”.

