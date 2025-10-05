Ông Putin cảnh báo về điều sẽ khiến quan hệ Nga-Mỹ bị "hủy hoại"

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng nếu Mỹ chuyển giao tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine để tiến hành các cuộc tấn công tầm xa sâu vào lãnh thổ Nga, điều đó sẽ dẫn đến sự “hủy hoại” trong quan hệ giữa Moscow và Washington.

Chưa đầy 2 tháng sau cuộc gặp thượng đỉnh tại Alaska giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Putin, triển vọng hòa bình dường như càng trở nên xa vời hơn. Quân đội Nga tiếp tục tiến sâu ở Ukraine, các máy bay không người lái (UAV) Nga bị cáo buộc xâm nhập không phận NATO, và nay Washington đang bàn tới khả năng tham gia trực tiếp vào các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ của cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới.

Tổng thống Trump cho biết ông “thất vọng” vì ông Putin không thúc đẩy hòa bình, đồng thời gọi Nga là “hổ giấy” vì chưa thể khuất phục Ukraine. Ông Putin tuần trước đáp trả, đặt câu hỏi ngược lại rằng phải chăng chính NATO mới là “hổ giấy” khi không thể ngăn đà tiến quân của Nga.

Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance tháng trước tiết lộ Washington đang xem xét đề nghị từ Kiev về việc được cung cấp tên lửa Tomahawk tầm xa – có khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, bao gồm cả Moscow – dù quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra.

“Điều này sẽ dẫn đến sự hủy hoại trong quan hệ giữa hai nước, hoặc ít nhất là phá vỡ những xu hướng tích cực vừa mới hình thành”, ông Putin nói trong một đoạn video được phát sóng hôm 5/10 trên kênh truyền hình nhà nước Nga, do phóng viên Pavel Zarubin công bố.

Tuần trước, tờ Wall Street Journal đưa tin Mỹ dự định cung cấp cho Ukraine dữ liệu tình báo về các mục tiêu cơ sở hạ tầng năng lượng tầm xa tại Nga, đồng thời đang cân nhắc việc gửi tên lửa để Kiev có thể thực hiện các đòn tấn công như vậy. Hai quan chức xác nhận thông tin này với Reuters.

Tuy nhiên, một quan chức Mỹ và ba nguồn tin khác nói với Reuters rằng mong muốn của chính quyền Trump trong việc gửi tên lửa Tomahawk cho Ukraine có thể khó thành hiện thực, do phần lớn kho tên lửa hiện tại đang được dành cho Hải quân Mỹ và các mục đích khác.

Tên lửa hành trình Tomahawk có tầm bắn lên tới 2.500 km, nghĩa là nếu Ukraine được cung cấp loại vũ khí này, toàn bộ lãnh thổ châu Âu thuộc Nga – bao gồm cả Điện Kremlin – sẽ nằm trong tầm ngắm.

Ông Putin hôm thứ Năm khẳng định rằng không thể sử dụng Tomahawk nếu không có sự tham gia trực tiếp của quân đội Mỹ, và việc cung cấp chúng cho Ukraine sẽ đánh dấu “một giai đoạn leo thang hoàn toàn mới về chất”.

“Điều đó sẽ đồng nghĩa với một giai đoạn leo thang mới, mang tính chất hoàn toàn khác – bao gồm cả trong quan hệ giữa Nga và Mỹ”, ông Putin nói, đồng thời khẳng định Nga hoàn toàn có khả năng bắn hạ những tên lửa này và sẽ tiếp tục củng cố hệ thống phòng không của mình.

Ông Putin cho rằng cuộc chiến ở Ukraine là “bước ngoặt lịch sử” trong quan hệ giữa Moscow và phương Tây – những thế lực mà ông cáo buộc đã làm nhục nước Nga sau khi Liên Xô sụp đổ năm 1991, bằng việc mở rộng NATO và xâm phạm “phạm vi ảnh hưởng truyền thống của Moscow”.

Trong khi đó, các nhà lãnh đạo châu Âu và chính quyền Kiev lập luận rằng nếu Nga không bị chặn đứng, nước này có thể sẽ tấn công một quốc gia thành viên NATO – điều mà Điện Kremlin nhiều lần phủ nhận.

Theo Reuters