“Đôi mắt của S-400” bị xóa sổ: Cách Ukraine khiến phòng không Nga ở Crimea suy yếu

Lực lượng đặc nhiệm Ukraine tấn công thành công radar của hệ thống S-400 ở Crimea, làm suy yếu khả năng phòng không của Nga. Vụ việc đánh dấu bước leo thang mới trong cuộc chiến tranh điện tử giữa hai bên.

Bộ Tư lệnh Lực lượng Tác chiến Đặc biệt Ukraine hôm 3/10 thông báo đã thực hiện thành công một chiến dịch nhắm vào một radar của hệ thống phòng không tầm xa S-400 trên bán đảo Crimea vào ngày 30/9.

Bộ tư lệnh mô tả radar này là “đôi mắt” của hệ thống, nhấn mạnh nó giữ vai trò then chốt cả trong việc phát hiện mục tiêu lẫn dẫn hướng tên lửa, và nếu thiếu radar thì toàn bộ tổ hợp sẽ mất khả năng chiến đấu.

Bộ tư lệnh cho biết các đơn vị của họ “tiếp tục gây tổn thất đáng kể cho kẻ thù, đẩy nhanh khả năng bất lực của đối phương trong việc tiến hành các hoạt động tác chiến tiếp theo”.

Quân đội Ukraine ngày càng lựa chọn nhắm vào các bộ phận của hệ thống S-400 vì những thành phần này chịu trách nhiệm nặng nề trong bảo vệ không phận của Nga. Trong khuôn khổ các cuộc tấn công dữ dội vào bán đảo Crimea, các hệ thống S-400 đóng tại đây đã chịu áp lực đặc biệt lớn.

Bệ phóng tên lửa thuộc hệ thống S-400. Ảnh: MW.

Những ví dụ về các cuộc tấn công S-400 thành công trước đây của Ukraine bao gồm vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo ATACMS ngày 23/11, tiêu diệt 2 bệ phóng của một hệ thống S-400 ở vùng Kursk của Nga, và một vụ tấn công hai tháng sau đó phá hủy radar phát hiện 92N6 gần thành phố Belgorod, cũng ở khu vực Kursk.

Một cuộc tấn công vào Crimea cuối tháng 6 đã làm hư hại 2 radar điều khiển hỏa lực đa năng 92N2E, 2 radar trinh sát tầm xa 91N6E và một tổ hợp tên lửa phòng không. “Các hoạt động nhắm vào radar phòng không sẽ còn tiếp tục”, lãnh đạo Tổng Cục Tình báo Ukraine tuyên bố vào thời điểm đó.

Sự hỗ trợ to lớn cho các cuộc tấn công của Ukraine đến từ vệ tinh phương Tây, tình báo điện tử, và sự hiện diện của nhân sự cũng như các nhà thầu phương Tây, những người đã cung cấp đáng kể sự hỗ trợ định vị mục tiêu.

Một vụ phóng tên lửa đạn đạo ATACMS. Ảnh: MW.

Việc các nước phương Tây hỗ trợ và tham gia vào các cuộc tấn công từ phía Ukraine nhằm vào các thành phần then chốt của mạng lưới phòng không Nga cho phép họ gây tổn hại nghiêm trọng cho đối thủ mà không phơi bày lãnh thổ của chính mình trước nguy cơ không kích trả đũa.

Ngoài S-400, các thành công lớn khác trong các cuộc tấn công vào Crimea bao gồm gây thương vong lớn cho dân thường tại các khu tập trung, phá hoại cơ sở hạ tầng quan trọng như cầu, và đánh trúng các căn cứ không quân, phá hủy trực thăng và mục tiêu cánh cố định – trong đó có một đợt không kích tháng 5/2024 đã tiêu diệt ít nhất 2 tiêm kích đánh chặn MiG-31 rất được coi trọng.

Quân đội Nga đã đáp trả bằng cách tăng cường mạng lưới phòng không ở Crimea, bao gồm triển khai một tiểu đoàn tên lửa phòng không tầm xa S-500 tại đây. Ngành quốc phòng Nga cũng đã thành công trong việc mở rộng đáng kể sản xuất hệ thống S-400, cho phép Lực lượng Không gian Vũ trụ tiếp tục gia tăng kho vũ khí đồng thời bổ sung các tổn thất và duy trì xuất khẩu.

