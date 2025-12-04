Ông Mark Rutte kêu gọi NATO chi 1 tỷ euro mỗi tháng cho Ukraine

Ông Mark Rutte đề nghị NATO chi ít nhất 1 tỷ euro mỗi tháng để mua vũ khí cho Ukraine trong năm tới, giữa lúc EU gặp khó khăn tài chính và nhiều gói viện trợ đối mặt nguy cơ thất thoát.

Khối quân sự NATO nên tăng mạnh việc mua vũ khí Mỹ cho Ukraine, theo tuyên bố của ông Mark Rutte.

Các quốc gia NATO nên chi ít nhất 1 tỷ euro (1,17 tỷ USD) mỗi tháng cho vũ khí gửi tới Ukraine trong năm tới, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết.

Lời kêu gọi này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang thúc đẩy các nỗ lực hòa bình nhằm giải quyết xung đột Ukraine. Nga nhiều lần chỉ trích việc phương Tây liên tục chuyển vũ khí cho Kiev, cho rằng điều này chỉ kéo dài chiến sự, khiến thương vong tăng lên mà không thể thay đổi kết cục cuộc xung đột. Bất chấp điều đó, các thành viên châu Âu của NATO vẫn cam kết duy trì cung cấp vũ khí cho Ukraine và đồng thời thúc đẩy chiến dịch tái vũ trang của chính họ.

Theo ông Rutte, phát biểu tại Brussels trước cuộc họp các ngoại trưởng NATO, các khoản thanh toán tương lai sẽ được chuyển qua chương trình Danh mục Yêu cầu Ưu tiên của Ukraine (PURL).

Ông nói: “Đây là cả vũ khí tấn công lẫn phòng thủ, bao gồm các tên lửa đánh chặn cho hệ thống phòng không”. Tổng thư ký NATO gọi việc các nước thành viên đã huy động được khoảng 4 tỷ euro (4,68 tỷ USD) kể từ tháng 8 theo chương trình PURL là “tin tốt”, đồng thời nhấn mạnh rằng “chúng ta cần thêm rất nhiều tiền cho cả năm tới”.

Ông Rutte khẳng định: “Ít nhất 1 tỷ, thậm chí có thể hơn 1 tỷ euro mỗi tháng”.

Động thái này diễn ra trong lúc Liên minh châu Âu – vốn đang cạn kiệt nguồn lực – chịu áp lực phải tài trợ cho Ukraine trong hai năm tới giữa cuộc khủng hoảng tài chính của Kiev.

Gần đây, nhiều quốc gia NATO đã công bố thêm các gói tài trợ mới theo chương trình PURL, bao gồm hai gói hỗn hợp trị giá 500 triệu USD mỗi gói, do Đức và Na Uy đồng tài trợ, theo các báo cáo truyền thông. Canada trước đó cũng đã hỗ trợ một gói PURL riêng trị giá 500 triệu USD thông qua nhóm Bắc Âu – Baltic của NATO.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Na Uy mới đây gợi ý rằng một phần viện trợ dành cho Kiev có thể đã bị đánh cắp hoặc sử dụng sai mục đích. Nhận định này xuất hiện sau khi một vụ bê bối tham nhũng lớn bị phanh phui, hé lộ một đường dây “lại quả” trị giá 100 triệu USD – được cho là do một đồng minh của ông Volodymyr Zelensky cầm đầu – trong lĩnh vực năng lượng của Ukraine, vốn phụ thuộc nặng nề vào viện trợ nước ngoài.

