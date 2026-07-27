Mỹ dừng không kích Iran, Tehran tuyên bố ngừng đáp trả nếu Washington "án binh bất động"

Iran tuyên bố sẽ dừng đáp trả nếu Mỹ tiếp tục ngừng không kích. Quyết định của Tổng thống Donald Trump làm dấy lên hy vọng hạ nhiệt căng thẳng Mỹ - Iran.

Iran tuyên bố sẽ dừng các đòn tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ nếu Washington tiếp tục duy trì việc tạm ngừng chiến dịch không kích, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump được cho là đã quyết định "nhấn nút tạm dừng" để tạo thêm dư địa cho các nỗ lực ngoại giao.

Một quan chức cấp cao Iran nói với Reuters ngày 26/7 rằng lập trường của Tehran vẫn không thay đổi: "Tấn công sẽ được đáp trả bằng tấn công. Nếu các cuộc không kích chấm dứt, Iran cũng sẽ dừng các hoạt động quân sự. Thông điệp này đã được chuyển tới phía Mỹ."

Động thái mới xuất hiện sau khi quân đội Mỹ không tiến hành bất kỳ cuộc không kích nào nhằm vào Iran trong hai ngày liên tiếp. Đây là lần đầu tiên Washington tạm dừng chiến dịch sau 13 đêm liên tục oanh kích các mục tiêu của Iran.

Mỹ muốn dành thêm cơ hội cho ngoại giao

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz cho biết trên chương trình Fox News Sunday rằng Tổng thống Donald Trump quyết định tạm ngừng chiến dịch quân sự nhằm tạo thêm không gian cho các cuộc đàm phán.

"Ông ấy đang dành thêm thời gian cho các cuộc đối thoại. Ông ấy muốn tạo thêm dư địa cho ngoại giao," ông Waltz nói.

Tuy nhiên, phía Mỹ không tiết lộ liệu đã có kênh đàm phán trực tiếp nào được kích hoạt hay chưa.

Theo Reuters, nhiều quan chức quân sự Mỹ gần đây cảnh báo rằng các mục tiêu được chuẩn bị sẵn cho chiến dịch đã gần như bị đánh hết sau gần hai tuần không kích liên tục nhằm vào Iran.

Lo ngại kho vũ khí Mỹ bị bào mòn

Một quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ với Reuters rằng Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine, đã cảnh báo riêng với Tổng thống Trump về nguy cơ kéo dài chiến dịch quân sự.

Theo nguồn tin này, việc tiếp tục không kích quy mô lớn có thể khiến kho tên lửa và đạn dược của Mỹ, đặc biệt là các tên lửa đánh chặn đang được triển khai tại Trung Đông, bị suy giảm đáng kể.

Trong khi đó, ông Mike Waltz vẫn khẳng định quân đội Mỹ "có mọi thứ cần thiết", nhưng cũng thừa nhận Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth tiếp quản Lầu Năm Góc trong bối cảnh kho dự trữ quân sự đã bị hao hụt từ trước.

Iran vẫn nghi ngờ thiện chí của Washington

Dù các cuộc không kích đã tạm dừng, Tehran vẫn tỏ ra hết sức thận trọng.

Quan chức Iran nói với Reuters rằng chính quyền nước này không tin đây là sự thay đổi thực sự trong lập trường của Mỹ.

"Có nhiều sự hoài nghi hơn là lạc quan. Quan điểm phổ biến là việc tạm dừng chỉ mang tính chiến thuật chứ không phải thiện chí thực sự. Iran đã có quá nhiều kinh nghiệm cay đắng với những gì họ cho là sự lừa dối từ phía Mỹ."

Trong gần hai tuần qua, Mỹ liên tục tiến hành các đợt không kích nhằm đáp trả các vụ tấn công của Iran vào hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz. Đáp lại, Tehran đã triển khai các cuộc tập kích nhằm vào các nhà máy khử mặn tại một số quốc gia Arab vùng Vịnh – nơi đặt nhiều căn cứ quân sự của Mỹ.

Cuộc xung đột cũng khiến thỏa thuận ngừng bắn tạm thời đạt được hồi tháng trước gần như sụp đổ.

Ngay cả khi các đòn không kích đã tạm ngừng, nhiều người dân Iran vẫn chưa tin rằng căng thẳng sẽ sớm kết thúc.

Nader, một doanh nhân 49 tuổi tại Tehran, chia sẻ với Reuters: "Cả đất nước đang mắc kẹt trong trạng thái lơ lửng. Ông Trump đang chơi trò tâm lý với Iran. Ông ấy không kết thúc chiến tranh cũng không tung đòn quyết định. Điều đó khiến mọi người kiệt sức."

Theo Reuters