Nhờ tầm nhìn của Jack Ma, Alibaba có thể kiếm hơn 130 tỷ NDT từ khoản đầu tư vào CXMT

Việc CXMT (ChangXin Memory Technologies) chuẩn bị IPO không còn là tin mới. Công ty đã hoàn tất kế hoạch niêm yết trên sàn STAR Market (Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải), mọi dấu hiệu cho thấy CXMT sẽ thành công rực rỡ.

Đợt IPO sẽ huy động khoảng 58 tỷ NDT, trở thành thương vụ IPO lớn nhất lịch sử sàn STAR Market. Giá phát hành được ấn định ở 8,66 NDT/cổ phiếu, với khoảng 6,688 tỷ cổ phiếu được chào bán.

Tính theo giá phát hành, giá trị vốn hóa của CXMT vào khoảng 579,2 tỷ NDT. Nếu quyền chọn phân bổ vượt mức (greenshoe) được thực hiện toàn bộ, số cổ phiếu lưu hành sẽ tăng lên khoảng 6,788 tỷ cổ phiếu, đưa vốn hóa lên gần 587,9 tỷ NDT.

Tuy nhiên, giới đầu tư cho rằng đây chỉ là mức định giá khởi điểm. Nhiều ý kiến dự báo vốn hóa của CXMT có thể sớm đạt 3.000 tỷ NDT, thậm chí cao hơn nhiều sau khi giao dịch.

Lý do là kết quả kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất chip nhớ DRAM này được đánh giá rất ấn tượng. Theo các ước tính trên thị trường, lợi nhuận 6 tháng đầu năm đã đạt hơn 50 tỷ NDT. Nếu duy trì đà này, lợi nhuận cả năm có thể đạt khoảng 100 tỷ NDT. Với mức P/E (hệ số giá trên lợi nhuận) khoảng 30 lần, giá trị doanh nghiệp đã xấp xỉ 3.000 tỷ NDT.

Chip nhớ DRAM của CXMT. Ảnh: Sina.

Trong bối cảnh giá chip nhớ DRAM đang tiếp tục tăng, nhiều chuyên gia nhận định lợi nhuận nửa cuối năm còn khả quan hơn, thậm chí cả năm có thể đạt 150 tỷ NDT.

Ngoài ra, CXMT còn được xem là một tài sản hiếm trên thị trường chứng khoán Trung Quốc khi công ty này hiện là nhà sản xuất chip nhớ DRAM lớn thứ tư thế giới. Vì vậy, nhiều nhà đầu tư cho rằng công ty hoàn toàn có thể được thị trường định giá cao hơn mức P/E 30 lần.

Hàng nghìn nhân viên CXMT có thể trở thành triệu phú

Theo thông tin được công bố, hơn 6.000 nhân viên CXMT đang nắm giữ khoảng 600 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 1% vốn điều lệ.

Nếu công ty đạt mức vốn hóa 3.000 tỷ NDT, lượng cổ phần này sẽ trị giá khoảng 30 tỷ NDT, tạo ra hàng loạt triệu phú, thậm chí nhiều người có thể sở hữu khối tài sản lên tới hàng chục triệu nhân dân tệ.

Alibaba "đặt cược đúng"

Trong khi nhân viên hưởng lợi lớn, các nhà đầu tư sớm cũng được kỳ vọng thu về khoản lợi nhuận khổng lồ.

Đáng chú ý nhất là Alibaba. Thông qua hai pháp nhân đầu tư, Alibaba hiện nắm gần 5% cổ phần CXMT, trở thành cổ đông công nghiệp lớn nhất của doanh nghiệp. Tổng vốn đầu tư ban đầu chỉ khoảng 7,6 tỷ NDT. Sau IPO, tỷ lệ sở hữu của Alibaba sẽ bị pha loãng xuống khoảng 4,47%.

Ông Chu Nhất Minh, người sáng lập, Chủ tịch công ty CXMT. Ảnh: Sina.

Nếu CXMT đạt vốn hóa 3.000 tỷ NDT, số cổ phần của Alibaba sẽ có giá trị gần 140 tỷ NDT, đồng nghĩa tập đoàn có thể lãi hơn 130 tỷ NDT so với số vốn đã bỏ ra.

Trong kịch bản lạc quan hơn, nếu vốn hóa CXMT đạt 4.000 tỷ NDT, khoản đầu tư này có thể mang lại khoảng 170 tỷ NDT lợi nhuận.

Alibaba đầu tư vào CXMT cho thấy tầm nhìn của Jack Ma

Theo bài viết, việc Alibaba rót vốn vào CXMT không chỉ nhằm mục tiêu tài chính mà còn phục vụ chiến lược dài hạn.

Trong nhiều năm qua, Alibaba liên tục mở rộng hệ sinh thái điện toán đám mây và AI, đầu tư vào các lĩnh vực như chip bán dẫn, mô hình AI, ứng dụng AI, robot và hạ tầng điện toán.

Đối với Alibaba, chip nhớ DRAM là thành phần cốt lõi cho điện toán đám mây, thương mại điện tử và trí tuệ nhân tạo. Vì vậy, đầu tư vào CXMT vừa đáp ứng nhu cầu chiến lược của tập đoàn, vừa góp phần thúc đẩy ngành bán dẫn nội địa Trung Quốc.

Đây có thể là một trong những khoản đầu tư sinh lời nhất của Alibaba, tiếp tục củng cố danh tiếng của Jack Ma (Mã Vân) trong việc sớm nhìn thấy tiềm năng của những doanh nghiệp công nghệ chiến lược.

Theo Creaders