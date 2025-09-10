Ông Lê Quang Tự Do: Nhiều KOL, KOC muốn bỏ nghề

Trao đổi với VietTimes, ông Lê Quang Tự Do cho biết các nhà sáng tạo nội dung, các KOL, KOC đã gặp phải không ít áp lực, thậm chí có người từng bày tỏ ý định từ bỏ nghề bởi rủi ro cao và ranh giới giữa đúng - sai còn mong manh.

Chiều 10/9, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng báo VnExpress và Công ty FPT Online công bố chương trình Ngày hội Sáng tạo nội dung số Việt Nam - Vietnam iContent 2025.

Trả lời câu hỏi của VietTimes, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Lê Quang Tự Do cho biết trong khuôn khổ các diễn đàn được tổ chức tại Vietnam iContent 2025, lần đầu tiên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức một hoạt động đặc biệt: Đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo Bộ với các KOL, KOC, nền tảng số, nhãn hàng và các đại lý quảng cáo lớn.

Chương trình nhằm lắng nghe nhu cầu, mong muốn từ bốn nhóm đối tượng quan trọng trong lĩnh vực sáng tạo nội dung số, đồng thời chuyển tải những thông điệp, định hướng của Bộ. Qua đó, Bộ mong muốn cùng cộng đồng xây dựng một môi trường mạng lành mạnh, an toàn và hữu ích cho người dân Việt Nam.

Dự kiến Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTT&DL Lê Hải Bình chủ trì buổi đối thoại. Cùng tham gia có lãnh đạo các đơn vị chức năng như Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử và Cục Nghệ thuật Biểu diễn - hai đơn vị trực tiếp quản lý hoạt động sáng tạo nội dung số.

Ông Tự Do cho biết thêm, đây sẽ là một diễn đàn mở thay vì một cuộc họp khép kín. Ngoài phần trao đổi, các KOL, KOC và doanh nghiệp quản lý cũng sẽ có cơ hội chia sẻ câu chuyện thành công, khó khăn cũng như những lo lắng trong hoạt động sáng tạo nội dung.

Diễn đàn đối thoại trong khuôn khổ Vietnam iContent 2025 nhằm giải đáp những vướng mắc, khích lệ và tiếp thêm niềm tin cho cộng đồng sáng tạo nội dung số.

Ông Tự Do cho biết thêm cơ quan quản lý nhà nước ghi nhận thực tế thời gian qua, nhiều nhà sáng tạo nội dung số đã gặp phải không ít áp lực, thậm chí có người từng bày tỏ ý định từ bỏ nghề do rủi ro cao và ranh giới giữa đúng - sai còn mong manh.

Thông qua đối thoại, Ban tổ chức kỳ vọng có thể giải đáp những vướng mắc, khích lệ và tiếp thêm niềm tin cho cộng đồng sáng tạo nội dung số.

"Đây là một nghề lao động chân chính và Bộ mong muốn đồng hành để hoạt động sáng tạo được triển khai trong khuôn khổ pháp luật, mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng và cho chính các nhà sáng tạo", Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử khẳng định.

Phát biểu tại lễ công bố, ông Lê Quang Tự Do cho biết, từ năm 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) đã khởi xướng chiến dịch tập hợp và kết nối các nhà sáng tạo nội dung, KOL, KOC cùng cơ quan, doanh nghiệp truyền thông và đơn vị quản lý, nhằm xây dựng một không gian mạng an toàn, lành mạnh.

Dưới sự dẫn dắt của Bộ, trực tiếp là Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, nhiều chiến dịch truyền thông đã được triển khai, tạo tiếng vang lớn. Trong đó, những nhân tố nổi bật và đóng góp tích cực nhất chính là các công ty truyền thông tham gia thực hiện.

Chỉ trong vòng 3 năm, diện mạo không gian mạng đã thay đổi rõ rệt: “Nếu trước đây khó có thể hình dung thì nay, những nội dung chính thống, mang giá trị tích cực cho cộng đồng đã dần trở thành dòng chảy chủ đạo trên các nền tảng mạng xã hội, thay thế cho các nội dung độc hại từng có lúc lấn át.

Minh chứng rõ nét là trong 2 đợt đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, dòng chảy nội dung tích cực không chỉ đến từ KOL, KOC mà còn lan tỏa mạnh mẽ từ chính người dân.

Ông khẳng định Vietnam iContent 2025 sẽ tiếp tục duy trì đà phát triển, mang lại sự thú vị, độc đáo và chắc chắn thành công.