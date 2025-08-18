KOL là "đại sứ số", vai trò quan trọng dẫn dắt xu hướng, quảng bá giá trị Việt Nam

Theo Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng A05, các KOL đóng vai trò quan trọng trong định hình nhận thức xã hội, dẫn dắt xu hướng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá bản sắc giá trị Việt Nam. Họ là "đại sứ số" góp phần xây dựng Việt Nam...

Sáng 18/8, tại Hà Nội, Hội nghị “KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” đã được Hiệp hội An ninh mạng quốc gia và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an phối hợp tổ chức. Sự kiện quy tụ hàng trăm KOL, đại diện các doanh nghiệp, nền tảng công nghệ, các cơ quan quản lý nhà nước, nhằm tạo diễn đàn đối thoại, thúc đẩy hợp tác và xây dựng môi trường mạng lành mạnh, bền vững.

Hỗ trợ và kiến tạo môi trường lành mạnh để KOL phát huy sức ảnh hưởng tích cực

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng A05 đánh giá các KOL đóng vai trò quan trọng trong định hình nhận thức xã hội, dẫn dắt xu hướng, thúc đẩy sáng tạo và quảng bá bản sắc giá trị Việt Nam ra thế giới. Họ là "Đại sứ số" góp phần xây dựng Việt Nam và thực hiện bộ tứ trụ cột kiến tạo kỷ nguyên mới của quốc gia.

Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng A05 phát biểu tại sự kiện.

Chính vì vậy, theo Thiếu tướng Lê Xuân Minh, các KOL cần ý thức sâu sắc về tác động của mỗi phát ngôn, hình ảnh và hành động của mình. Các cơ quan quản lý nền tảng công nghệ cần chung tay định hướng, hỗ trợ và kiến tạo môi trường lành mạnh để các KOL phát huy sức ảnh hưởng tích cực, thúc đẩy sự phát triển của kinh tế, văn hóa, xã hội và truyền thông quốc gia.

Phát biểu tại sự kiện, Hoa hậu liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc nhìn nhận giá trị thật sự của một KOL không nằm ở những con số tương tác, hay vẻ đẹp bề ngoài, mà nằm ở khả năng lan tỏa điều tốt đẹp, truyền cảm hứng và đóng góp thiết thực cho cộng đồng. Khi ranh giới giữa "thật" và "ảo" ngày càng mờ nhạt, KOL - đặc biệt là những gương mặt tiêu biểu như hoa hậu, á hậu, nghệ sĩ trẻ - cần kiên định theo đuổi các giá trị đích thực, bền vững.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngoc tham gia diễn thuyết.

"Vẻ đẹp đích thực chính là vẻ đẹp đến từ hành động, sự cống hiến và ảnh hưởng tích cực - đây là nền tảng để tạo dựng uy tín và giá trị bền vững", hoa hậu Bảo Ngọc nói.

Là một người được giới trẻ thần tượng bởi khả năng nói thành thạo 7 ngôn ngữ, MC Khánh Vy đã chia sẻ về hành trình của một MC truyền hình và người sáng tạo nội dung, từ những bước khởi đầu giản dị với cây đàn organ tại quê nhà Nghệ An, đến định hình con đường lan tỏa giá trị học tập suốt đời.

Từ những video đầu tiên mang tính thử nghiệm và giải trí, Khánh Vy đã tìm thấy định hướng của mình khi có thể kết hợp được đam mê cá nhân với những giá trị cộng đồng mà cô muốn lan tỏa, đặc biệt trong việc học ngoại ngữ và phát triển bản thân.

"Thông qua những chia sẻ của bản thân, em muốn nhấn mạnh vai trò của sự kiên định, trung thực, đạo đức và tinh thần trách nhiệm của người sáng tạo nội dung trong việc xây dựng cộng đồng tích cực, góp phần nâng cao tri thức xã hội và nuôi dưỡng khát vọng đóng góp cho sự phát triển của đất nước", Khánh Vy nói.

MC Khánh Vy.

6 bài trình bày của các diễn giả tại phiên tham luận “Hành trình và những giá trị” tại hội nghị đã thu hút quan tâm của đông đảo người nghe, với nội dung tập trung nâng cao trách nhiệm xã hội của những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Các tham luận cũng trình bày các giải pháp công nghệ, chiến lược truyền thông và cơ chế phối hợp giữa các nền tảng để đảm bảo tính minh bạch, nâng cao uy tín của các KOL trong cộng đồng.

Phiên tọa đàm “Niềm tin và Kỳ vọng” do NSND Xuân Bắc điều phối trở thành điểm nhấn với nhiều trao đổi sâu sắc về vai trò của KOL, không chỉ trong việc truyền tải thông tin mà còn ở xây dựng niềm tin, góp phần tạo một xã hội số phát triển bền vững.

Tại sự kiện, đại diện cơ quan quản lý, doanh nghiệp và nền tảng số đã đưa ra các giải pháp quản lý, đồng thời khẳng định cam kết hỗ trợ các KOL phát triển đúng hướng.

Ra mắt Liên minh “Niềm tin số” và chương trình “Tín nhiệm Người có ảnh hưởng”

Một trong những dấu ấn nổi bật của hội nghị là lễ ra mắt Liên minh “Niềm tin số” – một sáng kiến quy tụ các KOL, cơ quan quản lý, nền tảng số, doanh nghiệp và báo chí, nhằm phối hợp chống lại tin giả, hành vi lừa đảo trên mạng và quảng cáo kém minh bạch. Liên minh được kỳ vọng trở thành không gian kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, từ đó xây dựng cơ chế tự giám sát nhằm nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm xã hội của người có sức ảnh hưởng.

Đại diện lãnh đạo Cục A05, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, một số nền tảng MXH như Meta, TikTok và đại diện KOL, nhấn nút ra mắt Liên minh "Niềm tin số" và chương trình "Tín nhiệm người có ảnh hưởng".

Hội nghị cũng công bố Chương trình “Tín nhiệm Người có ảnh hưởng” – một hệ thống đánh giá uy tín và đạo đức các KOL/KOC, giúp công chúng, doanh nghiệp và các nền tảng nhận diện, hợp tác với những cá nhân thực sự có đóng góp tích cực. Chương trình này hứa hẹn trở thành công cụ quan trọng để thiết lập chuẩn mực và nâng cao chất lượng hoạt động của KOL trong môi trường số.

Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, phát biểu bế mạc sự kiện.

Phát biểu bế mạc sự kiện, Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội An ninh mạng quốc gia khẳng định hội nghị đánh dấu bước khởi đầu cho mạng lưới hợp tác chiến lược giữa KOL, cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nền tảng số và báo chí, hướng tới chuẩn mực ứng xử và môi trường mạng an toàn, lành mạnh.

Sự ra đời của Liên minh Niềm tin số sẽ quy tụ KOL uy tín, giúp công chúng nhận diện thông tin tích cực, bảo vệ niềm tin số và tăng cường sức mạnh mềm quốc gia.