Núi lở vùi lấp 6 căn nhà, người đàn ông thoát chết kỳ diệu

Vụ sạt lở đất xảy ra khoảng 14h ngày 2/11, tại thôn 4, xã Phước Thành, thành phố Đà Nẵng. Nhận tin báo, Công an xã Phước Thành phối hợp Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện tổ chức cứu nạn, cứu hộ.
Sạt lở kèm mưa lớn khiến đất đá sau đó liên tiếp sạt trượt, gây nguy hiểm cho lực lượng làm nhiệm vụ. Các cán bộ, chiến sĩ công an cùng dân quân, người dân địa phương dùng cuốc, xẻng và tay không đào bới từng lớp bùn đất để tìm kiếm nạn nhân Hồ Văn B. (SN 1987, trú tại thôn 4) bị mắc kẹt trong căn nhà đổ sập do sạt lở.
Đến khoảng 15h30 cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã đưa được người bị nạn ra ngoài trong tình trạng kiệt sức và bị thương nhẹ. Sau khi sơ cứu, nạn nhân được chuyển đến Trung tâm Y tế xã Phước Thành đế cấp cứu.
Theo công an địa phương, 17 người sống trong 6 ngôi nhà bị vùi lấp đã may mắn thoát nạn.
Sau cứu nạn nhân ra khỏi vụ sạt lở, Công an xã Phước Thành tiếp tục rà soát hiện trường, phối hợp vận động và hỗ trợ di dời khẩn cấp 20 hộ dân với gần 80 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm. Lực lượng chức năng đã căng dây, cắm biển cảnh báo, bố trí trực canh tại khu vực này.
Chính quyền địa phương đã phát đi cảnh báo và khuyến cáo người dân tiếp tục nêu cao cảnh giác với mưa lũ, tuân thủ hướng dẫn di dời khi có cảnh báo thiên tai để phòng ngừa rủi ro, hạn chế thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra.
Nước trên các sông ở Đà Nẵng tiếp tục lên trở lại
Tối 2/11, Đài khí tượng thuỷ văn Trung Trung Bộ đã phát đi cảnh báo lũ trên thượng lưu và trung lưu sông Vu Gia- Thu Bồn đang lên, hạ lưu dao động ở mức trên BĐ2.
Theo đó, mực nước trên sông Vu Gia tại Hội Khách vào lúc 19h ở mức 15,75 m, trên BĐ2 0,25 m; tại Ái Nghĩa 8,74 m, dưới BĐ3 0,26m. Sông Hàn tại Cẩm Lệ 1,27 m, trên BĐ1 0,27 m.
Sông Thu Bồn tại Nông Sơn 14,82 m, dưới BĐ3 0,18 m; tại Câu Lâu 3,17 m, trên BĐ2 0,17 m; tại Hội An 1,58 m, trên BĐ2 0,08 m.
Dự báo trong 24 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia tiếp tục dao động ở trên mức BĐ3; trên sông Thu Bồn lên ở mức dưới BĐ3; sông Hàn tại Cẩm Lệ dao động ở mức BĐ2.
Từ đêm nay (2/11) đến ngày 4/11, lũ trên sông Tam Kỳ có khả năng lên trở lại. Đỉnh lũ trên sông Tam Kỳ ở mức BĐ1 đến dưới BĐ2.
Mưa lớn tiếp tục gây ngập lụt sâu diện rộng diễn tại các vùng trũng thấp ven sông, ngập úng tại các khu đô thị. Đặc biệt các xã: Quế Phước, Nông Sơn, Duy Xuyên, Thu Bồn, Xuân Phú, Thành Mỹ, Thượng Đức, Hà Nha, Phú Thuận, Vu Gia, Đại Lộc, Gò Nổi, Điện Bàn Tây, Điện Bàn Bắc, Hòa Tiến, Hội An, Hội An Tây, Hội An Đông, Nam Phước, Duy Nghĩa, An Thắng, Quế Xuân, Hòa Tiến, Hòa Xuân, Ngũ Hành Sơn... Đồng thời nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc, ven sông khu vực vùng núi thành phố Đà Nẵng.