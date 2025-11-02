Núi lở vùi lấp 6 căn nhà, người đàn ông thoát chết kỳ diệu

Dùng cuốc, xẻng và tay không đào bới từng lớp bùn đất, những người tìm kiếm đã đưa được nạn nhân bị vùi lấp ra ngoài trong tình trạng kiệt sức.

Clip: Cảnh giải cứu người đàn ông bị vùi lấp trong vụ lở núi ở Đà Nẵng.

Vụ sạt lở đất xảy ra khoảng 14h ngày 2/11, tại thôn 4, xã Phước Thành, thành phố Đà Nẵng. Nhận tin báo, Công an xã Phước Thành phối hợp Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện tổ chức cứu nạn, cứu hộ.

Sạt lở kèm mưa lớn khiến đất đá sau đó liên tiếp sạt trượt, gây nguy hiểm cho lực lượng làm nhiệm vụ. Các cán bộ, chiến sĩ công an cùng dân quân, người dân địa phương dùng cuốc, xẻng và tay không đào bới từng lớp bùn đất để tìm kiếm nạn nhân Hồ Văn B. (SN 1987, trú tại thôn 4) bị mắc kẹt trong căn nhà đổ sập do sạt lở.

Đến khoảng 15h30 cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã đưa được người bị nạn ra ngoài trong tình trạng kiệt sức và bị thương nhẹ. Sau khi sơ cứu, nạn nhân được chuyển đến Trung tâm Y tế xã Phước Thành đế cấp cứu.

Theo công an địa phương, 17 người sống trong 6 ngôi nhà bị vùi lấp đã may mắn thoát nạn.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu bằng cáng. Ảnh CAX cung cấp

Sau cứu nạn nhân ra khỏi vụ sạt lở, Công an xã Phước Thành tiếp tục rà soát hiện trường, phối hợp vận động và hỗ trợ di dời khẩn cấp 20 hộ dân với gần 80 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm. Lực lượng chức năng đã căng dây, cắm biển cảnh báo, bố trí trực canh tại khu vực này.

Chính quyền địa phương đã phát đi cảnh báo và khuyến cáo người dân tiếp tục nêu cao cảnh giác với mưa lũ, tuân thủ hướng dẫn di dời khi có cảnh báo thiên tai để phòng ngừa rủi ro, hạn chế thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra.