Nữ đại úy CAND "gây sốt" với màn biểu diễn hạ gục loạt đối tượng: Mê võ thuật từ nhỏ, từng giành HCV

Hình ảnh nữ chiến sĩ công an gây sốt với màn trình diễn một mình hạ gục một lúc nhiều đối tượng gây mất trật tự công cộng với vũ khí nguy hiểm là đại úy Nguyễn Phương Thảo, sinh năm 1992, hiện đang công tác tại công an xã Vân Đình, TP Hà Nội.

Màn trình diễn gây trầm trồ

Sáng 7/8, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, lực lượng Công an TP Hà Nội tổ chức buổi tổng duyệt Ngày hội vì Thủ đô bình yên và ra quân đảm bảo an ninh trật tự các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Đại úy Nguyễn Phương Thảo trình diễn một mình hạ gục một lúc nhiều đối tượng gây mất trật tự công cộng với vũ khí nguy hiểm. Ảnh: NLĐ

Một trong những hoạt động của buổi tổng duyệt nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân, đó là màn biểu diễn võ thuật trấn áp các đối tượng gây mất trật tự công cộng.

Video màn trình diễn được đăng tải lên nhiều trang cá nhân, nhiều nhóm cộng đồng trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm, chú ý của rất nhiều cư dân mạng.

Video màn trình diễn của các chiến sĩ công an TP Hà Nội trấn áp các đối tượng gây mất trật tự công cộng trong buổi tổng duyệt Ngày hội vì Thủ đô bình yên và ra quân đảm bảo an ninh trật tự các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Trong đoạn video đăng tải màn trình diễn, các đối tượng gây mất trật tự rất manh động, chở số người quá quy định, không đội mũ bảo hiểm, đánh võng, lạng lách xe, vít – rồ ga, hú hét, mang theo nhiều vũ khí nguy hiểm thách thức lực lượng công an.

Các đối tượng liên tục cầm hung khí ra những “đòn” nguy hiểm, đe dọa tính mạng của các chiến sĩ công an. Tuy nhiên, các chiến sĩ công an đã bình tĩnh, dùng võ thuật, gậy chuyên dụng từng bức “né” những đòn tấn công, và từng bước “hạ gục” các đối tượng.

Điểm nhấn ấn tượng nhất trong màn trình diễn võ thuật là nữ chiến sĩ mặc trang phục cảnh sát giao thông một mình dùng gậy tông pha và đấu tay không với nhiều đối tượng cùng lúc, trong đó có cả những đối tượng dùng vũ khí nguy hiểm. Nữ chiến sĩ sử dụng những động tác lộn nhào trên không rất khó để “quật ngã” đối tượng. Màn trình diễn đã nhận được sự reo hò, thán phục và sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo người dân xung quanh với nhiều lời khen “hay quá”, “giỏi quá”.

Đại úy Nguyễn Phương Thảo vinh dự được nhận Chứng nhận là Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác của lực lượng Công an Thủ đô giai đoạn 2020-2025.

Video clip về màn trình diễn, trong đó có màn biểu diễn võ thuật của nữ chiến sĩ công an nhận được nhiều sự chú ý từ cư dân mạng.

Trong đó, nhiều bình luận để lại ý kiến trầm trồ, thán phục và ngưỡng mộ đối với màn trình diễn: “không cần lời hoa mỹ, chỉ cần nhìn hành động là đủ thấy, bình yên không tự nhiên mà có. Tôn trọng và biết ơn những người dám đối diện với nguy hiểm để giữ bình yên cho phố phường; “toàn 1 “cân” 3 “cân” 4”, “hay thật sự”, “như phim cảnh sát hình sự”, “quá đỉnh, công an Việt Nam number one”.

Nữ chiến sĩ công an đam mê võ thuật từ nhỏ, từng giành nhiều huy chương vàng

Theo tìm hiểu của VietTimes, nữ chiến sĩ công an biểu diễn màn trình diễn võ thuật ấn tượng trên là đại úy Nguyễn Phương Thảo (sinh năm 1992), hiện đang công tác tại Công an xã Vân Đình, TP Hà Nội.

Trao đối với VietTimes, Đại úy Nguyễn Phương Thảo cho biết, từ khi nhận nhiệm vụ cho đến lúc trình diễn, cả đội chỉ có khoảng hơn 1 tuần để tập luyện.

“Quá trình luyện tập, các anh chị em vì cùng lúc thực hiện các công việc chuyên môn, cho nên có lúc vắng người này, người kia, nhưng anh chị em luôn chia sẻ cho nhau, đồng thời luôn thể hiện tính đồng lòng, quyết tâm cao nhất, tập luyện làm sao để đạt kết quả tốt nhất”, đại úy Nguyễn Phương Thảo nói.

Chiến sĩ công an Nguyễn Phương Thảo được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an năm 2023 do có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" từ năm 2021-2022, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Chia sẻ về việc nhận nhiệm vụ trình diễn một lúc khống chế nhiều đối tượng nguy hiểm, Đại úy Nguyễn Phương Thảo cho hay: “Với tội phạm ở bên ngoài, nếu gặp trường hợp như vậy thì bản thân sẽ thực hiện những đòn đánh như vậy, thậm chí còn quyết liệt hơn, do đó, khi được giao nhiệm vụ chiến đấu với những đối tượng là đàn ông thì với ý chí của người chiến sĩ công an, bản thân không hề sợ hãi mà sẵn sàng lao vào để khống chế đối tượng”.

Đại úy Nguyễn Phương Thảo cũng cho biết những động tác khó trong màn biểu diễn võ thuật nhìn vậy nhưng không hề đơn giản, đòi hỏi người thực hiện cần sự tập luyện bền bỉ và chịu khó. Bởi để thực hiện những động tác như vậy, đại úy Nguyễn Phương Thảo đã nhiều lần tự dùng tường để thực hiện luyện tập, “nhào lộn” và chuyện bị ngã hay bầm dập chân tay là điều bình thường.

Đặc biệt, đối với đòn quật ngã đối tượng bằng cách kẹp cổ rất khó, được xếp vào đòn biểu diễn khống chế đối tượng khó nhất trong võ thuật Công an nhân dân. Với những đòn đánh như vậy, vừa mang tính biểu diễn vừa mang tính kỹ thuật cao, đòi hỏi người thực hiện phải có thể lực và kiến thức về võ thuật.

Đại úy Nguyễn Phương Thảo cho biết, sau khi kết thúc màn trình diễn, khi dắt xe ra về, bản thân nhận được nhiều lời khen, động viên của rất nhiều người dân.

“Thực sự lúc đó trong tim mình rất bồi hồi, xúc động, nước mắt rưng rưng, cảm thấy những cố gắng luyện tập của bản thân được mọi người ghi nhận”, đại úy Nguyễn Phương Thảo chia sẻ.

Bản thân Đại úy Nguyễn Phương Thảo tham gia học võ từ 5-6 tuổi. Từ năm học cấp II, nữ chiến sĩ công an đã tham gia võ chuyên nghiệp, sau đó thi vào ngành công an và vẫn đam mê võ thuật cho đến tận bây giờ.

Nữ chiến sĩ đã tham gia rất nhiều giải đấu về võ chuyên nghiệp và giành được rất nhiều huy chương, trong đó có 2 huy chương vàng, riêng 1 huy chương vàng tại giải thi đấu võ tự vệ nữ năm 2022. Đồng thời, nữ công an còn nhận giải nhì phân thế võ mai hoa quyền tại đại hội trình diễn võ thuật quân sự, giải nhất võ tình huống năm 2019,…Đây đều là các giải đấu võ do Bộ Công an tổ chức.

Trung tá Nguyễn Tiến Hưng (cán bộ Đội điều lệnh quân sự võ thuật Công an TP Hà Nội) cho biết mấy ngày qua thời tiết rất khắc nghiệt khi nắng gắt kéo dài nhưng nhưng các chiến sĩ công an luôn quyết tâm tập luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

"Đặc biệt, tuy là chiến sĩ nữ nhưng đại úy Nguyễn Phương Thảo luôn thể hiện bản lĩnh kiên cường, không ngại khó, không ngại khổ, luôn phấn đấu chinh phục những thử thách được đặt ra”, trung tá Nguyễn Tiến Hưng nói.