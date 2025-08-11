Nữ công an đóng vai "girl phố” ở Hồ Gươm kể chuyện hậu trường, bất ngờ vì nổi tiếng

Thiếu tá Lê Thị Mai Ly công tác tại Công an phường Phúc Lợi, TP Hà Nội - nữ chiến sỹ công an xinh đẹp đang gây “bão mạng” cho biết bản thân khá bất ngờ và bối rối, không nghĩ hình ảnh của mình được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội như vậy.

Vai diễn “girl phố” gây bão mạng

Sáng 10/8, Công an TP Hà Nội tổ chức "Ngày hội vì Thủ đô bình yên", sự kiện chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945- 19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945-2/9/2025), 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2025), 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005- 19/8/2025).

Trong các hoạt động của ngày hội, màn trình diễn võ thuật trấn áp các đối tượng gây mất trật tự công cộng, thu hút sự quan tâm theo dõi, cổ động, khích lệ, reo hò... của đông đảo người dân.

Vai "girl phố" trong phần trình diễn võ thuật trấn áp đối tượng gây mất trật tự công cộng, do Thiếu tá Lê Mai Ly đảm nhận tại sự kiện. Ảnh: NVCC.

Sau phần trình diễn, các video, hình ảnh “boy phố”, “girl phố” hoá trang, vào vai gây mất trật tự đường phố, nhanh chóng được đăng tải lên các trang cá nhân, nhóm cộng đồng mạng xã hội, nhận được sự chú ý của rất nhiều cư dân mạng.

Trong đó, hình ảnh “girl phố” mặc quần áo bó sát người với họa tiết nhiều màu sắc, chiều cao nổi bật nhất trong dàn “boy phố, girl phố” đặc biệt thu hút sự chú ý. Tình huống giả cảnh một “girl phố” ngồi sau xe tay ga, không đội mũ bảo hiểm, cùng bạn đốt pháo, lạng lách, gây mất trật tự công cộng.

Hình ảnh "girl phố" do Thiếu tá Lê Thị Mai Ly đảm nhận thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Hình ảnh của “girl phố” nhanh chóng gây “bão mạng”, thu hút hàng chục nghìn lượt like và comment, với nhiều bình luận, như: "Ban tổ chức chọn diễn viên chuẩn quá”; “Vừa xinh vừa xuất sắc”; “Chiến sỹ xinh đẹp quá”, "Chất lừ”, “Rất điện ảnh, như đang đóng phim”…

Công tác hóa trang chuẩn bị trước giờ biểu diễn và màn trình diễn võ thuật của các chiến sỹ Công an TP Hà Nội. Video: NVCC.

Vai diễn “girl phố” lần đầu

Người vào vai “girl phố” trong màn trình diễn võ thuật trên là Thiếu tá Lê Thị Mai Ly, sinh năm 1988, hiện đang công tác tại Công an phường Phúc Lợi, TP Hà Nội. Chị Lê Mai Ly có 15 năm công tác trong lực lượng Cảnh sát giao thông.

Chia sẻ với VietTimes về vai diễn, Thiếu tá Lê Thị Mai Ly cho biết mình đã tham gia nhiều mùa giải cùng Đội tuyển võ thuật Công an Hà Nội. Chị từng đảm nhận nhiều vai, tình huống với tâm lý phức tạp, như bà trùm buôn bán hàng cấm, hàng lậu, vai “gái bán hoa”… Song vai diễn “girl phố” là lần đầu tiên.

“Hình ảnh girl phố khác hoàn toàn so với hình ảnh nghiêm túc hàng ngày của một chiến sỹ công an. Tuy nhiên, khi được giao vai trong màn trình diễn, bản thân tôi sẵn sàng nhận nhiệm vụ, xem đây là một thử thách thú vị cần hoàn thành thật tốt” – Thiếu tá Mai Ly chia sẻ.

Nữ thiếu tá cho biết vai diễn đã được thay đổi ở phút cuối. Vai diễn được chuyển từ con gái nhà lành bị ép buộc đi “quẩy” cùng các bạn, sang một “girl phố” đầy chất chơi. Vai diễn được đòi hỏi khắt khe về trang phục, thần thái…

Thiếu tá Lê Thị Mai Ly. Ảnh: NVCC

Thiếu tá Mai Ly cho biết, màn trình diễn tình huống được tập trong hơn một tuần. Để lột tả được chất chơi của “girl phố”, chị Ly đã nghiên cứu rất kỹ nhân vật, tìm tòi thêm từ thực tiễn để vào vai cho phù hợp. Chị cũng đầu tư, chuẩn bị kỹ về trang phục, hình ảnh bên ngoài… để “nhập vai” thật tốt.

Khi thấy hình ảnh của “girl phố” tạo “bão mạng”, Thiếu tá Ly cho biết bản thân bất ngờ, không nghĩ rằng màn trình diễn của bản thân lại nhận được nhiều sự chú ý đến thế.

“Khi biết điều này, cảm xúc của tôi khá bất ngờ và bối rối, không nghĩ hình ảnh của mình được chia sẻ rộng rãi như vậy. Thực sự cảm ơn khán giả đã chú ý và cổ vũ cho tiết mục” – Thiếu tá Lê Thị Mai Ly chia sẻ.

Cũng theo nữ Thiếu tá, vai diễn “boy phố, girl phố” cùng màn biểu diễn võ thuật của các chiến sỹ công an nhằm tuyên truyền thông điệp về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Đó là đằng sau những góc tối của cuộc sống ở đô thị, luôn có sự theo dõi và bảo vệ của lực lượng công an, để mang lại cuộc sống bình yên cho người dân. Đồng thời, ngoài thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, lực lượng công an cũng sẵn sàng hóa thân vào các vai diễn để làm tốt vai trò tuyên truyền và giáo dục cộng đồng.

“Màn trình diễn cũng nhằm nhắc nhở với giới trẻ phải luôn tỉnh táo trước các cám dỗ, mọi sự sai lầm sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường” – Thiếu tá Mai Ly cho hay.

Được biết, Thiếu tá Lê Thị Mai Ly sinh ra trong một gia đình có truyền thống trong lực lượng công an. Ngoài thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Thiếu tá Lê Mai Ly còn tích cực tham gia các hoạt động thể dục thể thao, phong trào văn hóa văn nghệ của đơn vị. Chị từng đạt Giải nhì Duyên dáng áo dài Phụ nữ Công an Thủ đô.

Ngoài đời, Thiếu tá Ly được biết đến là một chiến sỹ công an nghiêm túc, bản lĩnh, chín chắn, đồng thời là người vui vẻ, hòa đồng, lạc quan.

Cùng tham gia tập luyện với Thiếu tá Lê Thị Mai Ly trong màn trình diễn, Đại úy Đoàn Văn Miền (Đội Cảnh sát đặc nhiệm, Công an TP Hà Nội) cho biết các thành viên trong đội tập luyện luôn san sẻ, hỗ trợ đồng đội. Trong quá trình luyện tập vai diễn không tránh khỏi việc gặp các chấn thương, nhưng các anh, chị em luôn nỗ lực hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao.

“Vai diễn của Thiếu tá Lê Thị Mai Ly trong vai “girl phố” rất đạt. Đa số các chiến sỹ công an đã tiếp xúc với những đối tượng như thế này trong thực tế nên có nhiều kinh nghiệm để hoàn thành tốt và xuất sắc vai diễn” – Đại úy Đoàn Văn Miền cho hay.