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PVcomBank ra mắt bộ thẻ tín dụng mới, đa dạng lựa chọn cho khách hàng

Yến Linh
Yến Linh

Từ ngày 15/9, PVcomBank ra mắt 4 dòng thẻ tín dụng mới, bao gồm: PVcomBank Basic, PVcomBank Cashback, PVcomBank HealthPlus và PVcomBank EduPlus. Đây là bộ sản phẩm thẻ mang đến những lựa chọn phù hợp với nhu cầu chi tiêu hằng ngày, đồng thời bổ sung các quyền lợi chuyên biệt dành cho đội ngũ cán bộ, nhân viên trong lĩnh vực y tế và giáo dục.

Việc ra mắt đồng thời 04 dòng thẻ mới đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quá trình hoàn thiện danh mục sản phẩm thẻ tín dụng của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank). Các sản phẩm này được Ngân hàng xây dựng dựa trên định hướng đa dạng hóa lựa chọn dành cho người dùng và thiết kế quyền lợi phù hợp với đặc thù của từng nhóm nghề nghiệp.

PVcomBank ra mắt 04 dòng thẻ tín dụng mới, đáp ứng nhu cầu chi tiêu linh hoạt của khách hàng
PVcomBank ra mắt 04 dòng thẻ tín dụng mới, đáp ứng nhu cầu chi tiêu linh hoạt của khách hàng

Với PVcomBank Basic và PVcomBank Cashback, khách hàng có thể lựa chọn dòng thẻ phù hợp với thói quen chi tiêu cũng như mục tiêu tài chính cá nhân. Cụ thể, PVcomBank Basic hướng đến khách hàng ưu tiên sự đơn giản, thuận tiện trong thanh toán, nổi bật với chính sách miễn phí thường niên trọn đời. Sản phẩm giúp khách hàng tiết kiệm chi phí sử dụng thẻ, đồng thời chủ động hơn trong việc cân đối nguồn tài chính cho các nhu cầu chi tiêu hằng ngày.

Trong khi đó, PVcomBank Cashback được thiết kế dành cho nhóm khách hàng đề cao lợi ích thiết thực từ các khoản chi tiêu. Chủ thẻ sẽ được hoàn tiền tới 10% khi thanh toán các dịch vụ thuộc nhóm hóa đơn tiện ích, bảo hiểm và giáo dục - với mức hoàn tối đa 600.000 đồng/kỳ sao kê.

Bên cạnh các dòng thẻ dành cho nhu cầu chi tiêu phổ thông, PVcomBank còn phát triển hai sản phẩm chuyên biệt theo đặc thù nghề nghiệp gồm PVcomBank HealthPlus - dành cho cán bộ nhân viên trong lĩnh vực y tế và PVcomBank EduPlus - dành cho cán bộ nhân viên trong lĩnh vực giáo dục. Theo đó, thẻ PVcomBank HealthPlus ưu đãi hoàn tiền 10% cho các giao dịch thuộc nhóm hóa đơn tiện ích, bảo hiểm và giáo dục; trong khi thẻ PVcomBank EduPlus cũng áp dụng mức hoàn tương tự đối với hóa đơn tiện ích, bảo hiểm và y tế. Mức hoàn tối đa của mỗi dòng thẻ lên đến 01 triệu đồng/kỳ sao kê.

Không chỉ tập trung vào các lĩnh vực ưu đãi riêng, cả ba dòng thẻ PVcomBank Cashback, PVcomBank HealthPlus và PVcomBank EduPlus đều được xây dựng theo cơ chế hoàn tiền đa tầng, giúp mở rộng quyền lợi trên nhiều nhu cầu chi tiêu. Ngoài mức hoàn 10% tại các nhóm ngành ưu tiên, chủ thẻ còn được hoàn 3% khi chi tiêu tại siêu thị và 0,1% đối với các giao dịch chi tiêu khác. Qua đó, PVcomBank hướng tới việc đưa ưu đãi hoàn tiền trở thành lợi ích xuyên suốt trong hành trình chi tiêu của khách hàng, từ nhu cầu thiết yếu đến những khoản chi tiêu thường nhật.

Đại diện PVcomBank chia sẻ: Các dòng thẻ tín dụng mới của PVcomBank được thiết kế dựa trên nhu cầu sử dụng thực tế của khách hàng, từ việc chi tiêu hàng ngày, tối ưu giá trị hoàn tiền đến các quyền lợi gắn với đặc thù nghề nghiệp. PVcomBank mong muốn mỗi khách hàng đều có thể tìm thấy một lựa chọn phù hợp với cách chi tiêu và kế hoạch tài chính cá nhân của mình, qua đó nhận được nhiều giá trị thiết thực hơn trong suốt quá trình sử dụng thẻ”.

Nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng mở mới các sản phẩm thẻ tín dụng PVcomBank
Nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng mở mới các sản phẩm thẻ tín dụng PVcomBank

Bên cạnh sự kiện ra mắt bộ thẻ tín dụng mới, PVcomBank cũng triển khai chương trình ưu đãi với tổng giá trị quà tặng gần 300 triệu đồng dành cho các khách hàng mở mới, kích hoạt và thực hiện giao dịch bằng thẻ tín dụng. Theo đó, từ ngày 15/9 đến hết ngày 14/12/2026, khách hàng mở mới và kích hoạt thành công một trong 04 dòng thẻ tín dụng mới sẽ được tặng mã ưu đãi BE giảm đến 30% - tối đa 50.000 đồng.

Ngoài ra, khách hàng thực hiện tối thiểu hai giao dịch với tổng giá trị chi tiêu từ 01 triệu đồng trong tháng phát hành thẻ còn được hoàn tiền theo thể lệ của chương trình. Mức hoàn tiền tối đa là 200.000 đồng đối với thẻ PVcomBank Basic và PVcomBank Cashback; hoặc lên đến 300.000 đồng đối với thẻ PVcomBank HealthPlus và PVcomBank EduPlus.

Chương trình ưu đãi sẽ giúp khách hàng nhận thêm giá trị ngay từ những trải nghiệm đầu tiên, đồng thời khuyến khích người dùng sử dụng thẻ tín dụng trong các hoạt động chi tiêu và thanh toán hằng ngày.

Thông qua việc ra mắt các dòng sản phẩm thẻ mới, PVcomBank tiếp tục mở rộng danh mục thẻ tín dụng theo định hướng đa dạng hóa trải nghiệm người dùng, linh hoạt và gắn với nhu cầu thực tế của khách hàng. Trong thời gian tới, Ngân hàng dự kiến tiếp tục phát triển thêm một số dòng sản phẩm thẻ linh hoạt dành cho các phân khúc khách hàng đặc thù, góp phần thúc đẩy xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt, khẳng định vai trò đồng hành cùng khách hàng trên hành trình tận hưởng cuộc sống chủ động, hiện đại.

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Từ khóa:

#PVcomBank #Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Chúng Việt Nam #PVcomBank EduPlus

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