Phát thanh viên truyền hình Iran bật khóc khi đưa tin về cái chết của ông Khamenei

Một phát thanh viên xuất hiện trên truyền hình Iran để thông báo tin Lãnh tụ Tối cao, Đại giáo chủ Ali Khamenei, qua đời đã bật khóc nức nở khi đọc tuyên bố chính thức.

Iran xác nhận nhà lãnh đạo của mình đã thiệt mạng vào rạng sáng Chủ nhật theo giờ địa phương, một ngày sau khi các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào nước này bắt đầu.

Iran đã tuyên bố quốc tang 40 ngày sau cái chết của ông Khamenei.