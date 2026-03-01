Phát thanh viên truyền hình Iran bật khóc khi đưa tin về cái chết của ông Khamenei

Iran xác nhận nhà lãnh đạo của mình đã thiệt mạng vào rạng sáng Chủ nhật theo giờ địa phương, một ngày sau khi các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào nước này bắt đầu.
Iran đã tuyên bố quốc tang 40 ngày sau cái chết của ông Khamenei.
Một phát thanh viên xuất hiện trên truyền hình Iran để thông báo tin Lãnh tụ Tối cao, Đại giáo chủ Ali Khamenei, qua đời đã bật khóc nức nở khi đọc tuyên bố chính thức.
Lãnh tụ tối cao Iran, ông Ali Khamenei, đã thiệt mạng sau một cuộc tấn công do Israel và Mỹ tiến hành. Ông hưởng thọ 86 tuổi.
Hình ảnh từ CNN, Al Jazeera, RT cho thấy khoảng khắc tên lửa Iran bắn trúng Thủ đô Tel Aviv của Israel gây thiệt hại lớn.
Hãng thông tấn Tasnim và Mehr khẳng định Lãnh tụ tối cao Iran “vẫn kiên định và trực tiếp chỉ huy trên thực địa”.
Video từ Al Jazeera cho thấy một vụ nổ khi mảnh vỡ tên lửa rơi xuống khu dân cư ngoại ô Doha, Qatar, khi Iran nhắm mục tiêu vào căn cứ không quân Al Udeid, nơi đóng quân của binh lính Mỹ.
Dù bị Mỹ và Israel tấn công phủ đầu, Iran vẫn giữ vững hệ thống chỉ huy, phản kích bằng tên lửa và củng cố lãnh đạo để chống lại các đòn tấn công tiếp theo.
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố chiến dịch “lớn” tại Iran và gửi tối hậu thư tới IRGC.
Iran tấn công các căn cứ Mỹ tại Qatar, Kuwait, UAE và Bahrain sau đòn không kích của Mỹ và Israel. Israel nói không nhằm thay đổi chế độ, trong khi ông Donald Trump kêu gọi người dân Iran giành lại chính quyền.
Liên minh Châu Âu, Australia, Malaysia, Ukraine và nhiều nước bày tỏ quan ngại sâu sắc sau khi Mỹ và Israel không kích Iran, Tehran lập tức đáp trả, làm gia tăng nguy cơ leo thang xung đột Trung Đông.
Có nhiều báo cáo về các vụ nổ xảy ra tại Bahrain, Abu Dhabi và Qatar – những nơi đều đặt căn cứ quân sự của Mỹ.
Mỹ và Israel đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào Iran hôm 28/2. Cuộc tấn công này có thể làm gián đoạn sản lượng dầu khí và gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng năng lượng tại Trung Đông.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu kêu gọi thay đổi chế độ tại Tehran vào sáng 28/2 trong tuyên bố video đầu tiên kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xác nhận trong một đoạn video đăng trên mạng xã hội rằng Mỹ đã bắt đầu một chiến dịch quân sự tại Iran.
Ông Kim Jong-un trao súng bắn tỉa thế hệ mới cho quan chức đảng và quân đội tại Đại hội 9. Ju-ae và bà Kim Yo Jong xuất hiện nổi bật, làm dấy lên đồn đoán về kế hoạch kế vị tại Triều Tiên.
Với thiết kế cánh bay tàng hình và khả năng tác chiến đa nhiệm, Anka III giúp Thổ Nhĩ Kỳ tiến xa trong lĩnh vực UAV chiến đấu cao cấp, có thể cạnh tranh toàn cầu.
Được tài trợ bởi DARPA, chương trình XENA đặt mục tiêu tái dựng nội thất bên trong phương tiện và tòa nhà từ khoảng cách lên tới 3.280 feet (1 km).
Dữ liệu mới cho thấy AI Trung Quốc chiếm ưu thế trên nền tảng OpenRouter, với tốc độ tăng trưởng và chi phí cạnh tranh vượt trội so với Mỹ.
Ông Bill Clinton phủ nhận mọi hành vi sai trái và khẳng định không biết tội ác của Jeffrey Epstein trong gần 6 giờ điều trần trước Ủy ban Giám sát Hạ viện.
Ông Donald Trump yêu cầu chính phủ ngừng làm việc với Anthropic, Lầu Năm Góc dọa đưa công ty AI vào diện rủi ro chuỗi cung ứng, làm dấy lên lo ngại về AI quân sự và an ninh quốc gia.
Một phe vũ trang Iraq thân Iran tuyên bố bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Tehran sẽ trực tiếp đe dọa lợi ích của họ và có thể châm ngòi cho một cuộc đối đầu khu vực.
Ông Donald Trump bày tỏ thất vọng về đàm phán hạt nhân Iran, cảnh báo có thể dùng vũ lực khi Mỹ triển khai hạm đội lớn tại Trung Đông.