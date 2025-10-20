Nhiều năm ế ẩm tại Việt Nam, Suzuki liệu có tự tin với mẫu xe mới Fronx?

Mẫu xe mới của Suzuki Việt Nam vừa ra mắt có tên Fronx nằm trong nhóm SUV cỡ A, được định giá từ 520 triệu đồng có nhiều ưu điểm nhưng cũng không ít thách thức.

Mới đây nhân kỷ niệm 30 năm hiện diện tại Việt Nam, Suzuki đã giới thiệu mẫu SUV đô thị Fronx hoàn toàn mới. Fronx được định vị là một mẫu SUV đô thị cỡ A, có giá từ 520–649 triệu đồng, cao hơn so với các đối thủ như Toyota Raize (510–518 triệu đồng), Kia Sonet (499–624 triệu đồng) và Hyundai Venue (499–539 triệu đồng).

Suzuki Fronx nằm trong nhóm SUV cỡ A

Suzuki Fronx có nhiều ưu điểm thiết kế và công nghệ

Suzuki Fronx được xem là làn gió mới trong phân khúc SUV đô thị khi kết hợp dáng coupe thể thao với khung gầm vững chắc kiểu SUV. Phần đầu xe mở rộng cùng lưới tản nhiệt sơn đen, cụm đèn pha hai tầng và dải LED định vị tạo vẻ mạnh mẽ, trong khi phần mái vuốt cong về sau mang hơi hướng coupe. Xe sử dụng mâm hợp kim 16 inch đa chấu, chiều dài cơ sở 2.520 mm – tốt hơn nhiều đối thủ cùng phân khúc, giúp không gian cabin rộng rãi hơn.

Bên trong, nội thất Fronx gây ấn tượng với tông màu đen – đỏ bordeaux, vật liệu da pha nỉ và các chi tiết kim loại tạo cảm giác sang trọng. Màn hình trung tâm 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, cùng sạc không dây và hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) – trang bị hiếm thấy trong tầm giá dưới 600 triệu đồng.

Nội thất Suzuki Fronx không quá bắt mắt nhưng đủ trang bị.

Dưới nắp ca-pô, Fronx trang bị động cơ K15C 1.5L thế hệ mới kết hợp hệ thống hybrid nhẹ (SHVS), hộp số tự động 6 cấp với lẫy chuyển số trên vô-lăng. Xe có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình chỉ 5,2 lít/100 km và được bảo hành pin lithium-ion đến 8 năm hoặc 160.000 km, mang lại sự yên tâm cho người dùng.

Công nghệ an toàn là điểm nhấn nổi bật với gói Suzuki Safety Support (ADAS), gồm phanh khẩn cấp tự động (DSBS II), cảnh báo lệch và hỗ trợ giữ làn đường, kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), cảnh báo điểm mù (BSM) và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA). Xe còn có camera 360 độ, 6 túi khí, cân bằng điện tử (ESP) và hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HHC).

Nhưng khó khăn không ít với giá cao và câu chuyện bán "ế"

Dù sở hữu thiết kế hấp dẫn và nhiều công nghệ mới, Suzuki Fronx vẫn đối mặt với thách thức lớn trong phân khúc SUV đô thị cỡ A – nơi đang chứng kiến sự cạnh tranh mạnh mẽ từ Toyota Raize, Kia Sonet, Hyundai Venue, VinFast VF 5 Plus và chưa kể mức giá đã "lấn sân" sang nhóm xe cỡ B như Hyundai Creta, Mitsubishi Xforce, Kia Seltos,...

Ngoài ra, Suzuki Fronx sở hữu dung tích động cơ 1.5L kết hợp hệ thống hybrid nhẹ tuy giúp tiết kiệm nhiên liệu, nhưng sức mạnh không quá vượt trội nếu so với các đối thủ dùng động cơ xăng tăng áp. Hệ thống hybrid trên xe chỉ hỗ trợ điện ở mức nhẹ, chưa thể sánh với các dòng hybrid hoàn chỉnh như Toyota Yaris Cross. Với bản tiêu chuẩn GL của Fronx lắp máy 1.5 thông thường, công suất 103 mã lực, mô-men xoắn 135 Nm, đi kèm hộp số loại tự động 4 cấp, lại không có sự nổi bật.

Suzuki Fronx có thiết kế đuôi kiểu CUV, khiến cốp sau bị hạn chế chiều cao, không hợp chở nhiều đồ đạc.

Không thể phủ nhận Suzuki Việt Nam trong vài năm trở lại đây đã rất nỗ lực trở lại thị trường ô tô du lịch bằng hàng loạt mẫu xe như Ertiga, XL7, Ciaz, Swift, Jimny, nhưng kết quả lại không được như mong đợi.

Điểm lại trong 3 năm gần đây, doanh số của hãng xe Nhật đều "tậm tịt". Theo báo cáo của VAMA, năm 2023, Suzuki chỉ bán được khoảng 13.300 xe tại Việt Nam, chiếm dưới 4% tổng doanh số thị trường, và riêng nhóm ô tô du lịch chỉ đạt khoảng 4.000 xe cho toàn bộ 5 mẫu. Sang năm 2024, dù thị trường chung gặp nhiều khó khăn thì Suzuki lại giảm sâu: tổng lượng xe bàn giao mới chỉ đạt khoảng 10.262 xe, giảm 23% so với cùng kỳ năm trước. Riêng 9 tháng của năm 2025, doanh số bán mới đạt 4.462 xe, giảm 44%.

Đồng thời, một số mẫu xe chủ lực của hãng bị khai tử hoặc ngừng phân phối tại Việt Nam: ví dụ như mẫu hatchback Suzuki Swift chỉ giao được 225 xe trong năm 2024 và mẫu sedan Suzuki Ciaz chỉ còn 8 xe năm 2023. Hay điển hình nhất là mẫu xe cỡ A Celerio âm thầm ngừng bán ra tại Việt Nam từ giữa năm 2020. Đây là những minh chứng rõ nhất cho thấy năng lực cạnh tranh thấp của Suzuki khi gia nhập các phân khúc "hot" nhất thị trường.