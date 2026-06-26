Trao giải cuộc thi vẽ tranh "Ngôi nhà mơ ước" 2026

Sáng 26/6, Tạp chí Trẻ em Việt Nam tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi vẽ tranh toàn quốc “Ngôi nhà mơ ước” năm 2026 tại Trường Song ngữ WellSpring, Hà Nội.

Chương trình nhằm tôn vinh những tác phẩm xuất sắc của cuộc thi vẽ tranh, đồng thời tiếp tục lan tỏa các giá trị nhân văn, khuyến khích trẻ em thể hiện tiếng nói, ước mơ và góc nhìn về môi trường sống, học tập hạnh phúc thông qua các hoạt động sáng tạo.

Ban Tổ chức vinh danh 10 em nhỏ đạt Giải Nghị lực tại Cuộc thi vẽ tranh toàn quốc “Ngôi nhà mơ ước” năm 2026. Ảnh: BTC.

Với chủ đề Đô thị xanh hạnh phúc, Cuộc thi vẽ tranh Ngôi nhà mơ ước năm 2026 đã thu hút hơn 80.000 tác phẩm của thiếu nhi trên cả nước sau hơn hai tháng phát động. Từ số lượng tác phẩm dự thi, Ban Tổ chức đã lựa chọn và vinh danh 275 tác giả có tác phẩm tiêu biểu.

Phát biểu khai mạc chương trình, nhà báo Bùi Văn Khương, Tổng Biên tập Tạp chí Trẻ em Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cho biết, Cuộc thi vẽ tranh toàn quốc Ngôi nhà mơ ước là sân chơi sáng tạo, bổ ích dành cho thiếu nhi, nơi các em được thể hiện tài năng hội họa, gửi gắm ước mơ và bày tỏ suy nghĩ về môi trường sống trong tương lai.

Nhà báo Bùi Văn Khương , Tổng Biên tập Tạp chí Trẻ em Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi. Ảnh: BTC.

“Mỗi bức tranh gửi về không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, mà còn là một câu chuyện, một góc nhìn và một khát vọng rất đẹp của trẻ em về cuộc sống. Qua từng nét vẽ hồn nhiên, trong trẻo, chúng ta có thể cảm nhận được tình yêu thiên nhiên, tình yêu gia đình, tình yêu quê hương đất nước, cũng như những mong muốn chân thành của các em về một tương lai tốt đẹp hơn”, ông Khương chia sẻ.

Theo Ban Tổ chức, chủ đề năm nay hướng tới khơi dậy trong trẻ em tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường và ước mơ về những đô thị tương lai xanh, thân thiện, bền vững. Nhiều tác phẩm đã phản ánh sinh động góc nhìn của thiếu nhi về gia đình, trường học, môi trường và chất lượng sống trong đô thị hiện đại.

Thí sinh và tác phẩm dự thi tại cuộc thi. Ảnh: BTC.

Phát biểu tại chương trình, ông Đặng Hoa Nam - Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam - ghi nhận sự hưởng ứng tích cực của các em học sinh, nhà trường, phụ huynh và các đơn vị đồng hành; đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của việc tạo điều kiện để trẻ em được tham gia, được bày tỏ ý kiến và được thể hiện mong muốn của mình thông qua các hoạt động sáng tạo.

“Mỗi bức tranh là một cách các em bày tỏ ý kiến, ước mơ và quyền tham gia của mình. Thông qua nét vẽ, các em đã cùng người lớn, cha mẹ, thầy cô giáo gửi đi thông điệp về việc chung tay tạo lập một môi trường sống tốt đẹp hơn cho trẻ em”, ông Nam nhận định.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã tri ân các nhà tài trợ, đơn vị đồng hành, Ban Giám khảo, Ban Cố vấn cùng các giáo viên mỹ thuật tham gia chấm thi vì những đóng góp trong quá trình tổ chức và lựa chọn các tác phẩm xuất sắc.

Đánh giá về chất lượng cuộc thi năm nay, nhà thơ Trần Đăng Khoa cho biết ông ấn tượng với sự sáng tạo và chiều sâu trong các tác phẩm của thiếu nhi.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa - Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam. Ảnh: BTC

“Điều đáng quý là các em đã biết chuyển tải suy nghĩ, ước mơ của mình qua hình ảnh, đường nét và màu sắc để người xem có thể cảm nhận được. Trong rất nhiều tác phẩm gửi về cuộc thi, gần như không có tác phẩm nào yếu”, nhà thơ Trần Đăng Khoa chia sẻ. Ông cũng cho rằng, sau mỗi cuộc thi, điều cần thiết không chỉ là trao giải, mà còn là tiếp tục đồng hành để các em có cơ hội phát triển năng khiếu lâu dài.

Tại Gala, Ban Tổ chức cũng chính thức phát động Cuộc thi viết và bình chọn Trường học hạnh phúc lần thứ II, tiếp tục tạo diễn đàn để học sinh, giáo viên, phụ huynh và các nhà trường chia sẻ những câu chuyện, mô hình, sáng kiến xây dựng môi trường giáo dục an toàn, tích cực và hạnh phúc, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp dành cho trẻ em.