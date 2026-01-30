Nhận hơn 47 tỷ đồng, cựu viện trưởng Y dược học dân tộc TPHCM bị đề nghị 15-17 năm tù

Bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc (cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM) bị VKSND TP Hà Nội đề nghị mức án 15-17 năm tù về tội Nhận hối lộ, với cáo buộc nhận hơn 47 tỷ đồng.

Tóm tắt bài viết Ẩn / Hiện VKSND TP Hà Nội đề nghị mức án 15-17 năm tù cho bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc, cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM, vì tội Nhận hối lộ 47 tỷ đồng. Ông Huỳnh Nguyễn Lộc bị cáo buộc nhận 47 tỷ đồng, chiếm 2/3 trong tổng số 71 tỷ đồng mà 18 cựu lãnh đạo bệnh viện nhận hối lộ để đưa thuốc vào 13 bệnh viện. Bị cáo Phạm Văn Chuân, cán bộ Viện Y dược học dân tộc TP.HCM, đối mặt mức án 3-4 năm tù; bà Trương Thị Thu Hương, cựu Giám đốc Bệnh viện Thái Nguyên, nhận đề nghị 12-13 năm tù. Ông Nguyễn Mạnh Quyền (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty LanQ) bị đề nghị 17-19 năm tù; ông Phạm Văn Cách (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Sơn Lâm) đối diện 15-17 năm tù. Từ 2017-2023, Công ty CP dược phẩm Sơn Lâm trúng thầu 10 hợp đồng cung cấp dược liệu trị giá hơn 230 tỷ đồng cho Viện Y Dược học dân tộc TP.HCM. Cung cấp bởi

Ngày 30/1, VKSND TP Hà Nội công bố bản luận tội trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Y dược LanQ cùng nhiều bệnh viện y dược cổ truyền, trung tâm y tế trên cả nước.

Đại diện Viện kiểm sát nhận định hành vi sai phạm của 18 cựu lãnh đạo, cán bộ của 13 bệnh viện cùng chủ các doanh nghiệp dược là nghiêm trọng, xâm phạm tính đúng đắn, liêm chính của các cơ sở y tế.

Bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc tại phiên tòa. Ảnh: N.H.

Theo Viện kiểm sát, khi cân nhắc đề nghị mức án đã theo hướng có lợi cho các bị cáo, bởi khung truy tố tội nhận hối lộ cao nhất là tù chung thân. Bộ luật Hình sự 2015 cũng đã được sửa đổi bổ sung theo hướng nhẹ hơn, tức là bỏ khung hình phạt tử hình đối với tội danh này.

Theo nội dung bản luận tội, Chủ tịch Công ty dược Sơn Lâm chi hoa hồng cho các cựu lãnh đạo bệnh viện trích từ lợi nhuận mua bán thuốc. Tuy nhiên giá thuốc Công ty bán cho các bệnh viện tính theo khung giá chung của Sở Y tế, Cơ quan công tố xác định không có chuyện nâng giá thuốc, không làm tăng chi phí tiền thuốc của người bệnh.

Cùng với việc đề nghị mức án, Viện kiểm sát cũng kiến nghị Bảo hiểm Xã hội các tỉnh, thành phố và các Sở Y tế tăng cường công tác quản lý nhà nước lĩnh vực cung ứng thuốc chữa bệnh theo Bảo hiểm Y tế để bảo đảm quyền lợi cho người, hạn chế tình trạng gây khó khăn, sách nhiễu đơn vị cung ứng thuốc.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: N.H.

Từ những nhận định trên, đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc, cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM, mức án 15-17 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Ông Lộc bị cáo buộc nhận 47 tỷ đồng, chiếm 2/3 tổng số tiền 71 tỷ đồng mà 18 cựu lãnh đạo, cán bộ bệnh viện nhận hối lộ để tuồn thuốc vào 13 bệnh viện.

Bị cáo Phạm Văn Chuân (cán bộ Viện Y dược học dân tộc TP.HCM) bị đề nghị mức án 3-4 năm tù.



Cùng bị cáo buộc nhận hối lộ, 16 người khác là cựu lãnh đạo, cán bộ của 13 bệnh viện gồm:

Trương Thị Thu Hương (cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên) bị đề nghị 12-13 năm tù;

Đinh Thị Mộng Thanh (cựu Phó giám đốc Bệnh viện Y dược cổ truyền Tây Ninh) từ 8-9 năm tù;

Nguyễn Văn Trung (cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) 24-30 tháng tù;

Lê Phước Nin (cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Bình Định) 24-30 tháng tù;

Võ Thị Kim Loan (cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bến Tre) từ 5-6 năm tù.

Ba người bị cáo buộc phạm hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ gồm:

Nguyễn Mạnh Quyền (cựu Chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Y Dược LanQ) bị đề nghị 17-19 năm tù;

Phạm Văn Cách (cựu Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP dược phẩm Sơn Lâm) 15-17 năm tù và Lê Văn Tình (cựu Phó giám đốc Công ty CP dược phẩm Sơn Lâm) từ 7-9 năm tù.

Cáo trạng xác định, Công ty CP dược phẩm Sơn Lâm chuyên kinh doanh bán thuốc đông y, thuốc nam trong các cửa hàng và sản xuất thuốc đông y, thuốc từ dược liệu, đã trúng thầu cung cấp thuốc cho nhiều bệnh viện trên cả nước. Để quá trình cung cấp thuốc được thuận lợi, ông Phạm Văn Cách đã chi tiền cho một số cá nhân có thẩm quyền thuộc các bệnh viện, trung tâm y tế trước, trong hoặc sau khi thực hiện hợp đồng. Tại Viện Y Dược học dân tộc TP.HCM, trong khoảng năm 2017 - 2023, Công ty Sơn Lâm đã trúng thầu 10 hợp đồng cung cấp dược liệu trị giá hơn 230 tỷ đồng. Viện trưởng Huỳnh Nguyễn Lộc có vai trò quyết định trong việc lựa chọn nhà thầu, thực hiện mua bán. Kết quả điều tra xác định ông Lộc đã yêu cầu ông Cách chi hoa hồng 20-25% trên một hóa đơn mua bán, chưa tính VAT. Tiền đưa trực tiếp cho ông Lộc hoặc thông qua nhân viên Phạm Văn Chuân. Thời điểm đưa hối lộ thường sau mỗi đợt viện thanh toán tiền mua dược liệu cho Công ty Sơn Lâm, hoặc khi ông Lộc cần tiền gấp. Để không bị Viện trưởng gây khó khăn, ông Cách đồng ý. Tổng số tiền ông Lộc đã nhận là 47,1 tỷ đồng. Trong đó ông Lộc một lần trực tiếp nhận 500 triệu đồng, 34 lần chỉ đạo Chuân nhận 26,8 tỷ đồng qua tài khoản ngân hàng, 12 lần giao Chuân nhận 4,7 tỷ đồng tiền mặt. Tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Tây Ninh, từ năm 2017-2020, Công ty Sơn Lâm ký 6 hợp đồng cung cấp dược liệu, vị thuốc cổ truyền, trị giá 16,8 tỷ đồng. Khi thực hiện, bà Đinh Thị Mộng Thanh, Phó giám đốc phụ trách bệnh viện, yêu cầu Sơn Lâm chi 20% hoa hồng cá nhân và chi 17% cho Trưởng phòng tài chính kế toán Nguyễn Thị Hiệu. Ông Cao Hữu Hạng, Phó giám đốc bệnh viện, cũng đề nghị doanh nghiệp chi 1-3%. Để không bị gây khó khăn, Công ty Sơn Lâm đã đồng ý chi tiền cho ba người này. Trong đó bà Thanh cầm 15 lần với tổng 2,3 tỷ đồng; Hiệu nhận 16 lần với tổng 2,6 tỷ đồng; Hạng nhận 9 lần với 188 triệu đồng.