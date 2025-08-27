Tiếp sóng trực tiếp, chia sẻ trên MXH lễ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9 từ VTV thế nào?

Đài Truyền hình Việt Nam thông báo sẽ thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 từ 6h đến 9h15 ngày 02/9/2025 trên kênh VTV1.

Đài Truyền hình Việt Nam (THVN) đã có thông báo về việc tiếp sóng truyền hình trực tiếp (THTT) và chia sẻ trên mạng xã hội "Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2025)" như sau:

1. Đài THVN thực hiện chương trình THTT từ 06h00 đến 09h15 ngày 02/9/2025 trên kênh VTV1. Các cơ quan báo chí trong nước chủ động thời gian tiếp sóng theo các nội dung cụ thể như sau:

- Từ 06h00 đến 06h25: Không khí trước Lễ Kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam. Những thông tin về một số cuộc diễu binh, diễu hành từ trước đến nay.

- Từ 06h25 đến 08h45 (dự kiến): Lễ Kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

- Từ 08h45 đến 09h15 (dự kiến): Không khí sau Lễ Kỷ niệm, diễu binh, diễu hành và hậu trường tập luyện, chuẩn bị cho Lễ Kỷ niệm, diễu binh, diễu hành.

2. Tiếp sóng trên các kênh truyền hình trong nước

Thực hiện Hướng dẫn số 22-HD/BTGDVTW ngày 24/7/2025 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), các đơn vị có chức năng hoạt động truyền hình trên cả nước có thể tiếp sóng chương trình này (bao gồm logo VTV1) thông qua các hạ tầng truyền dẫn kênh VTV1 hiện có. Tín hiệu chương trình trên kênh VTV1 được phát sóng qua hệ thống truyền hình số mặt đất DVB-T2 từ các trạm phát sóng trên địa bàn hoặc thu tín hiệu trực tiếp qua vệ tinh.

3. Tiếp sóng trên Báo điện tử trong nước

Báo điện tử trong nước có thể tiếp sóng chương trình này để phát trên nền tảng web của Báo. Để bảo đảm không bị tranh chấp bản quyền cho các trang tiếp sóng, đề nghị quý Báo cung cấp địa chỉ web của mình cho Trung tâm Sản xuất và Phát triển nội dung số (VTV Digital) để cập nhật whitelist.

Trên website Báo nhúng link của Youtube VTV24 để có luồng trực tiếp sự kiện: https://www.youtube.com/@vtv24

4. Tiếp phát trực tiếp trên mạng xã hội

Đài THVN không cung cấp tín hiệu trực tiếp để các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tiếp phát trực tiếp trên mạng xã hội (như youtube, facebook, tiktok...). Tuy nhiên, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể chia sẻ, lấy tín hiệu từ hệ thống các trang mạng xã hội của VTV để đưa lên các tài khoản mạng xã hội của mình.

Địa chỉ Fanpage VTV24: https://www.facebook.com/tintucvtv24

Địa chỉ Youtube VTV24: https://www.youtube.com/@vtv24

5. Lưu ý về nghĩa vụ sở hữu trí tuệ (SHTT) và những quy định tiếp sóng

- Tôn trọng bản quyền của Đài THVN: đề nghị Quý đơn vị tiếp sóng nguyên vẹn, đồng thời chương trình này (bao gồm logo VTV1) thông qua các hạ tầng truyền dẫn kênh VTV1 hiện có, không che lấp hoặc thay thế logo của VTV trong suốt quá trình tiếp sóng; việc chia sẻ, lấy tín hiệu từ các trang mạng xã hội của VTV phải đảm bảo tính nguyên vẹn (bao gồm logo nhận diện), không cắt ghép làm sai lệch nội dung gốc, xé lẻ hình ảnh của chương trình hoặc thay đổi, bóp méo nội dung hoặc sử dụng vào các mục đích ngoài việc tiếp sóng trực tiếp.

- Nghĩa vụ với bên thứ ba: Đài THVN chỉ cấp quyền đối với nội dung chương trình do Đài THVN sản xuất (miễn phí). Đài THVN không chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba có thể phát sinh trên nền tảng mà quý đơn vị sử dụng để đăng/phát (ví dụ: khiếu nại về âm nhạc, hình ảnh phụ trợ,... và từ các thuật toán tự động của nền tảng mạng xã hội). Quý đơn vị phải tự giải quyết mọi vấn đề phát sinh liên quan đến SHTT trên nền tảng của mình.

- Đề nghị các đơn vị tiếp sóng, bao gồm các đơn vị truyền hình trả tiền, hệ thống truyền hình không dây, các nền tảng mạng xã hội phối hợp thực hiện, tuân thủ nghiêm ngặt nhằm đảm bảo quyền lợi chung của các lực lượng làm nên sự kiện. Các đơn vị tiếp sóng trên nền tảng số có trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ bình luận, không để xuất hiện bình luận xuyên tạc hoặc phản cảm.

- Đài THVN giữ toàn quyền chủ động dừng quyền tiếp sóng và đăng phát đối với bất kỳ đơn vị nào nếu phát hiện có hành vi cắt ghép, xuyên tạc, sử dụng sai mục đích hoặc lợi dụng chương trình gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của Đài cũng như quyền lợi của các đơn vị tiếp sóng và đăng phát.

6. Đầu mối hỗ trợ của Đài THVN

- Hỗ trợ đạo diễn phát sóng: Bà Nguyễn Thị Mai Hương, Trưởng phòng Đạo diễn phát sóng, Ban Chương trình, Đài THVN. Điện thoại: 0902184882.

- Hỗ trợ kỹ thuật truyền dẫn phát sóng: Ông Đỗ Mạnh Cường, Trưởng phòng Phân phối đa nền tảng, Trung tâm Công nghệ và Truyền dẫn phát sóng, Đài THVN. Điện thoại: 0902118919.

- Hỗ trợ tiếp sóng trên báo điện tử và chia sẻ trên mạng xã hội: Ông Nguyễn Vũ Hoàng, Trưởng phòng Công nghệ và Phát triển dịch vụ - VTV Digital - Đài THVN. Điện thoại: 0904225445.