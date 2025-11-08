Nguy cơ Mỹ “đóng băng” trên không: Bộ trưởng Giao thông cảnh báo cắt 20% chuyến bay toàn quốc

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy cảnh báo có thể buộc các hãng hàng không cắt tới 20% số chuyến bay nếu tình trạng chính phủ đóng cửa tiếp diễn.

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy hôm 7/11 cảnh báo ông có thể buộc các hãng hàng không phải cắt giảm tới 20% số chuyến bay nếu tình trạng đóng cửa chính phủ không sớm kết thúc, trong bối cảnh các hãng hàng không Mỹ đang chật vật đối phó với lệnh cắt giảm chưa từng có do chính phủ áp đặt.

Cục Hàng không Liên bang (FAA) đã chỉ thị các hãng hàng không cắt 4% số chuyến bay trong ngày 7/11 tại 40 sân bay lớn trên toàn quốc vì ảnh hưởng của việc chính phủ ngừng hoạt động. Tỷ lệ cắt giảm sẽ tăng lên 10% vào ngày 14/11.

Ngoài ra, việc nhiều kiểm soát viên không lưu vắng mặt trong ngày thứ Sáu đã buộc FAA phải hoãn hàng trăm chuyến bay tại 10 sân bay, bao gồm Atlanta, San Francisco, Houston, Phoenix, Washington D.C. và Newark. Tính đến 7h30 tối theo giờ địa phương, có hơn 5.300 chuyến bay bị hoãn, theo dữ liệu của trang FlightAware – chuyên theo dõi chuyến bay toàn cầu.

Tại sân bay quốc gia Reagan ở Washington, thời gian chậm trễ trung bình lên tới 4 tiếng, với 17% chuyến bị hủy và gần 40% bị hoãn.

Trong đợt chính phủ ngừng hoạt động kéo dài kỷ lục 38 ngày, hơn 13.000 kiểm soát viên không lưu và 50.000 nhân viên an ninh sân bay đã phải làm việc không lương, dẫn đến tình trạng nghỉ việc ngày càng tăng. Nhiều kiểm soát viên được thông báo hôm 6/11 rằng họ sẽ tiếp tục không được trả lương cho kỳ trả lương tiếp theo vào tuần sau.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang tìm cách gia tăng áp lực lên các nghị sĩ Dân chủ trong Quốc hội để thông qua kế hoạch ngân sách của đảng Cộng hòa, qua đó giúp chính phủ hoạt động trở lại. Việc đưa ra cảnh báo về khả năng gián đoạn nghiêm trọng trong ngành hàng không là một phần trong nỗ lực này.

Phía đảng Dân chủ cáo buộc đảng Cộng hòa phải chịu trách nhiệm cho tình trạng đóng cửa, vì họ từ chối đàm phán về việc gia hạn các khoản trợ cấp bảo hiểm y tế.

Ông Duffy nói với các phóng viên rằng ông có thể yêu cầu cắt giảm tới 20% lưu lượng hàng không nếu tình hình xấu hơn và nhiều kiểm soát viên tiếp tục không đến làm việc. “Tôi đang đánh giá dữ liệu”, ông nói. “Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định dựa trên những gì thấy trong không phận”.

Các đợt cắt giảm bao gồm khoảng 700 chuyến bay từ bốn hãng hàng không lớn nhất nước Mỹ – American Airlines, Delta Air Lines, Southwest Airlines và United Airlines – và dự kiến sẽ tăng lên 6% vào thứ Ba tuần sau, rồi 10% vào ngày 14/11 nếu chính phủ vẫn chưa mở cửa trở lại.

Thống đốc bang New York, bà Kathy Hochul, đăng một bức ảnh bảng thông tin chuyến bay tại sân bay đầy các dòng “canceled” (bị hủy) và viết: “Cuộc đóng cửa của đảng Cộng hòa đã khiến nước Mỹ tê liệt – ngay trước kỳ nghỉ lễ!”.

Trước đó trong tuần, Cục trưởng FAA Bryan Bedford cho biết từ 20–40% kiểm soát viên không lưu không đến làm việc mỗi ngày.

Du khách chờ kiểm tra an ninh tại Sân bay Quốc tế San Diego sau khi Bộ Giao thông Vận tải Mỹ áp dụng lệnh cắt giảm 10% công suất chuyến bay tại một số sân bay, ngày 7/11. Ảnh: Reuters.

“Thêm cắt giảm sẽ là thảm họa”

Giám đốc điều hành American Airlines, ông Robert Isom, cho biết hôm thứ Sáu rằng ông không kỳ vọng sự gián đoạn nghiêm trọng cho khách hàng trong giai đoạn đầu, nhưng cảnh báo rằng tác động sẽ tăng dần.

“Mức độ hủy chuyến như hiện nay sẽ tiếp tục tăng theo thời gian, và đó sẽ là một vấn đề nghiêm trọng”, ông Isom nói trên CNBC.

American Airlines nói với Reuters rằng 220 chuyến bay bị hủy hôm thứ Sáu đã ảnh hưởng đến 12.000 hành khách, và phần lớn đã được sắp xếp lại trong vài giờ.

Số chuyến bay bị cắt giảm sẽ ít hơn vào cuối tuần, do khối lượng bay theo lịch trình giảm.

United Airlines cho biết một nửa số khách bị ảnh hưởng đã được đặt lại chuyến trong vòng 4 giờ sau thời điểm khởi hành ban đầu. Hãng đã hủy 184 chuyến trong ngày thứ Sáu, dự kiến cắt 168 chuyến vào thứ Bảy và 158 chuyến vào Chủ nhật.

Ông Duffy ban đầu thông báo hôm thứ Tư trong tuần rằng số chuyến bay sẽ bị cắt giảm 10% vào thứ Sáu, nhưng sau đó FAA quyết định triển khai theo từng giai đoạn, bắt đầu với mức 4% để giảm tác động tiêu cực.

Theo ông, quyết định này được đưa ra dựa trên dữ liệu an toàn, bao gồm các vụ việc máy bay không duy trì đủ khoảng cách trên không và sự cố xâm nhập đường băng.

FAA cũng đang hạn chế các vụ phóng tên lửa thương mại và cho biết có thể cắt tới 10% số chuyến bay tư nhân tại các sân bay có lưu lượng cao. Các chuyến bay quốc tế không bị ảnh hưởng bởi quyết định này.

Theo Reuters