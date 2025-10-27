Bộ Y tế đề nghị Bộ Công an hỗ trợ bảo vệ an ninh bệnh viện

Trước hàng loạt vụ nhân viên y tế bị hành hung khi làm nhiệm vụ, Bộ Y tế đã đề nghị Bộ Công an tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn cho bệnh viện, đặc biệt hỗ trợ 3 nội dung cấp bách.

Trước tình trạng nhiều vụ nhân viên y tế bị tấn công khi đang làm nhiệm vụ tại bệnh viện, chiều 27/10, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã ký công văn gửi Bộ Công an đề nghị tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn cho bệnh viện trên toàn quốc.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cho biết từ đầu năm 2025 đến nay đã xảy ra 6 vụ hành hung nhân viên y tế trong khi đang chăm sóc, điều trị cho người bệnh do các bệnh viện báo cáo. Các vụ việc có xu hướng ngày càng nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp sức khỏe, tính mạng của bác sĩ, điều dưỡng và cả bệnh nhân.

Vụ tấn công thầy thuốc mới nhất tại BV Sản Nhi Nghệ An

Đáng chú ý nhất là vụ việc xảy ra ngày 23/10/2025 tại Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, khi người nhà bệnh nhi xông vào tấn công điều dưỡng đang làm nhiệm vụ. Sự việc gây chấn động dư luận, khiến ngành y tế, người dân và giới truyền thông đặc biệt quan tâm.

Đại diện Bộ Y tế nhận định những hành động bạo lực trong bệnh viện không chỉ làm mất an ninh, trật tự, mà còn ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý và tinh thần của đội ngũ nhân viên y tế, gây tổn thương hình ảnh người thầy thuốc và môi trường bệnh viện vốn cần sự tôn trọng, hợp tác và an toàn tuyệt đối.

Để tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự và triển khai hiệu quả Quy chế phối hợp giữa 2 Bộ, Bộ Y tế đề nghị Bộ Công an chỉ đạo Công an các địa phương phối hợp, hỗ trợ các bệnh viện thực hiện một số giải pháp cấp bách.

Trước hết, cần tăng cường triển khai lực lượng, phương tiện, đồng thời áp dụng các biện pháp kỹ thuật, quản lý, vận hành và khai thác hiệu quả hệ thống camera giám sát an ninh, hệ thống báo động kết nối trực tiếp với cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống gây rối, hành hung.

Bộ Y tế cũng đề nghị tổ chức các buổi diễn tập phối hợp xử lý tình huống khẩn cấp tại các khoa, phòng có nguy cơ cao như cấp cứu, hồi sức, sơ sinh, nhằm giúp lực lượng bảo vệ, nhân viên y tế chủ động ứng phó.

Bên cạnh đó, việc xác minh, điều tra và xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi hành hung, đe dọa nhân viên y tế là cần thiết để tăng tính răn đe, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người hành nghề, qua đó củng cố niềm tin cho nhân viên y tế và người dân.

Bộ Y tế đề nghị Bộ Công an quan tâm, chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ với ngành y tế trong việc thực hiện các nội dung trên, nhằm bảo đảm môi trường bệnh viện an toàn, lành mạnh cho cả người bệnh và nhân viên y tế.

Việc bảo vệ an toàn cho nhân viên y tế không chỉ là bảo vệ con người mà còn là bảo vệ niềm tin xã hội đối với ngành y. “Một môi trường bệnh viện an toàn, tôn trọng và hợp tác là điều kiện tiên quyết để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và xây dựng hình ảnh người thầy thuốc nhân ái, tận tâm”, Thứ trưởng nhấn mạnh.