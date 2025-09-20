Người hiến giác mạc thứ năm trong một gia đình nhân ái

Sáng nay, 20/9, ông N.C.C, giáo dân giáo xứ Văn Hải, đã hiến giác mạc ngay sau khi qua đời. Đây là ca hiến đầu tiên của xã Định Hóa sau sáp nhập, tiếp nối truyền thống gia đình và lan tỏa nghĩa cử nhân văn.

Ca hiến giác mạc thứ 5 trong dòng tộc của ông C

Di nguyện để lại ánh sáng cho đời

Ông N.C.C, quê ở xóm Tây Thổ, xã Văn Hải (nay thuộc xã Định Hóa, huyện Kim Sơn, Ninh Bình), trút hơi thở cuối cùng vào lúc 2h40 sáng 20/9. Ngay sau khi nhận tin báo lúc 3h15, các nhân viên Ngân hàng Mô của Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 đã có mặt kịp thời và thu nhận đôi giác mạc trong niềm xúc động.

Trước khi qua đời, ông C. từng bày tỏ nguyện vọng hiến giác mạc để đem lại ánh sáng cho người mù. Bà Trần Thị Vân, vợ ông, nghẹn ngào kể: “Ông ấy nói giác mạc để cho người mù được nhìn thấy ánh sáng. Gia đình chúng tôi không băn khoăn gì cả. Nếu sau này chết, tôi cũng xung phong hiến giác mạc”.

Ông Nguyễn Quốc Bảo, anh trai người hiến, chia sẻ: “Gia đình muốn được hiến giác mạc cho người cần ánh sáng và cảm thấy hạnh phúc khi thực hiện di nguyện của em tôi. Nói chung anh em con cháu đều đồng thuận. Chỉ cần giác mạc của em giúp được người mù tìm lại ánh sáng là chúng tôi mãn nguyện rồi”.

Ông Trần Văn Thành, em rể ông C, xúc động: “Tôi tự hào vì trong dòng tộc nội ngoại của chúng tôi, đã có bốn người hiến giác mạc. Anh là người thứ năm để lại một phần cơ thể ở trần gian này để giúp người khác. Chính tôi và nhiều người trong gia đình cũng đã đăng ký hiến giác mạc sau khi qua đời”.

Vợ ông C. đồng ý hiến giác mạc của chồng để giúp người mù tìm lại ánh sáng

Lan tỏa phong trào nhân văn

Theo ông Hoàng Ngọc Linh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Định Hóa, đây là ca hiến giác mạc đầu tiên sau khi xã được sáp nhập, mang nhiều ý nghĩa đặc biệt. Hiện toàn tỉnh Ninh Bình có hơn 400 người đăng ký hiến giác mạc.

Ông Đoàn Ngọc Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Định Hóa, nhấn mạnh: “Ông C. lúc sinh thời đã bày tỏ mong muốn hiến giác mạc. Vợ con và cả hai họ nội ngoại đều hết sức ủng hộ. Gia đình đã tạo điều kiện tốt nhất để việc thu nhận giác mạc diễn ra thuận lợi. Đây là minh chứng cho phong trào từ thiện, bác ái mà Hội đã kiên trì vận động suốt nhiều năm qua”.

Phong trào hiến giác mạc ở Ninh Bình từng đối diện nhiều rào cản từ tập quán, quan niệm “cha mẹ sinh ra thế nào thì về với tổ tiên thế ấy”. Tuy nhiên, nhờ sự vào cuộc của chính quyền, các tổ chức tôn giáo và sự kiên trì “mưa dầm thấm lâu”, nhận thức của người dân đã thay đổi rõ rệt. Đặc biệt, tại các giáo xứ, linh mục và giáo dân tích cực tham gia tuyên truyền, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ.

“Ban đầu còn khó khăn, nhưng nhờ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, tổ chức xã hội và các linh mục trong các buổi rao giảng tại nhà thờ, người dân đã hiểu rõ ý nghĩa việc hiến giác mạc. Đây là hành động nhân văn, giúp người mù tìm lại ánh sáng”, ông Minh nói.

Ông N.C.C không chỉ là một người giáo dân sống mẫu mực, mà còn là tấm gương về tinh thần sẻ chia. Việc ông hiến giác mạc đã nối tiếp truyền thống gia đình với bốn người trong dòng tộc từng hiến tặng trước đó.

Nghĩa cử của ông không chỉ mang lại ánh sáng cho người mù, mà còn tiếp thêm động lực để phong trào hiến tặng giác mạc tại Ninh Bình lan rộng hơn. Ông ra đi, nhưng đôi mắt ông sẽ còn nhìn thấy ánh sáng trong cuộc đời những người kém may mắn.