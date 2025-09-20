Thu hồi dầu gội đầu Newgi.C, tạm ngừng lưu hành kem chống nắng Esunvy Sun Care

Kết quả kiểm nghiệm tại Lâm Đồng và Yên Bái cho thấy chỉ số chống nắng thực tế của sản phẩm Esunvy Sun Care SPF 50+ PA++++ chỉ đạt SPF 10,0 và SPF 8,9, trong khi trên nhãn ghi là SPF 50+.

Ngày cuối tuần, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ra công văn đình chỉ, tạm ngừng lưu hành và thu hồi một loạt sản phẩm mỹ phẩm vi phạm sau khi kết quả kiểm nghiệm cho thấy nhiều sản phẩm không đạt chỉ số công bố, có thành phần không phải là mỹ phẩm.

Hàng loạt sản phẩm vi phạm nghiêm trọng

Theo đó, sản phẩm bị chú ý nhiều nhất là kem chống nắng Esunvy Sun Care SPF 50+ PA++++ của Công ty cổ phần nghiên cứu và sản xuất dược phẩm Meracine (Bắc Ninh), do Công ty cổ phần dược phẩm Tín Phong (Hà Nội) phân phối.

Kết quả kiểm nghiệm tại Lâm Đồng và Yên Bái cho thấy chỉ số chống nắng thực tế của sản phẩm chỉ đạt SPF 10,0 và SPF 8,9, trong khi trên nhãn ghi SPF 50+. Chênh lệch quá lớn này khiến cơ quan quản lý lo ngại sản phẩm không đảm bảo tác dụng bảo vệ da cho người sử dụng.

Kem chống nắng Esunvy Sun Care SPF 50+ phải tạm ngừng lưu thông

Phía Meracine báo cáo có kết quả thử nghiệm khác từ Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM và một đơn vị tại Đài Loan trong đó cho thấy chỉ số chống nắng phù hợp với công bố, nhưng để đảm bảo an toàn, Cục Quản lý Dược đã cho tạm ngừng lưu hành toàn quốc sản phẩm này. Đồng thời, yêu cầu công ty phải rà soát quy trình sản xuất, điều kiện bảo quản và phối hợp với Sở Y tế Bắc Ninh lấy mẫu kiểm tra lại.

Không chỉ có kem chống nắng Esunvy, một loạt sản phẩm khác cũng bị “điểm danh” là dầu gội đầu Newgi.C của Công ty cổ phần dược phẩm Phương Nam (Cần Thơ).

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy sản phẩm có chứa Permethrin – hoạt chất thuộc nhóm thuốc diệt côn trùng, thường được dùng trong y tế để trị chấy, rận. Với thành phần này, sản phẩm không được phân loại là mỹ phẩm theo quy định hiện hành.

Đây là lần thứ ba, sản phẩm này bị thu hồi.

Dầu gội đầu Newgi.C một lần nữa bị thu hồi

Do đó, Cục Quản lý Dược đã quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc lô sản phẩm Newgi.C gói 5 ml, yêu cầu doanh nghiệp thu hồi, tiêu hủy và báo cáo kết quả trước ngày 17/10/2025.

Trường hợp khác là Kem bôi da SPF Sun G8 Collagen do Công ty cổ phần dược phẩm và thiết bị y tế Fujifrance chịu trách nhiệm đưa ra thị trường, Công ty cổ phần dược phẩm công nghệ Bibita sản xuất. Theo kiểm nghiệm, sản phẩm ghi nhãn SPF 50 nhưng kết quả đo chỉ đạt SPF 12,7.

Đáng chú ý, theo hồ sơ công bố, sản phẩm này vốn chỉ có công dụng dưỡng ẩm, chống nắng cơ bản, không hề có chỉ số chống nắng SPF 50 như trên bao bì đang lưu hành. Vì vậy, Cục Quản lý Dược đã thu hồi toàn quốc lô sản phẩm này, đồng thời cảnh báo các doanh nghiệp liên quan có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc thậm chí bị xem xét trách nhiệm hình sự nếu có dấu hiệu gian lận.

Làm sao để không mua phải hàng chất lượng?

Trao đổi với VietTimes chiều 20/9, ông Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược, cho biết tình trạng ghi nhãn sai, công bố chỉ số chống nắng không đúng, hoặc “lách luật” để đăng ký sản phẩm có thành phần dược chất như mỹ phẩm, có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe người tiêu dùng.

Người dùng tưởng rằng được bảo vệ khi dùng kem chống nắng nhưng thực tế lại phơi nhiễm dưới tia UV, làm tăng nguy cơ lão hóa sớm, thậm chí ung thư da. Với sản phẩm chứa Permethrin, việc dùng không đúng chỉ định y khoa còn có thể gây kích ứng hoặc độc tính.

“Do đó, người tiêu dùng cần lựa chọn sản phẩm rõ nguồn gốc, được cơ quan chức năng công bố, tránh mua hàng trôi nổi” – ông Hùng khuyến cáo.

Về góc độ quản lý nhà nước Cục Quản lý Dược yêu cầu các Sở Y tế tỉnh, thành phố thông báo khẩn tới các cơ sở kinh doanh, dược mỹ phẩm, đồng thời giám sát chặt việc niêm phong, thu hồi. Các công ty liên quan phải khẩn trương thông báo đến hệ thống phân phối, tiếp nhận sản phẩm bị thu hồi và báo cáo kết quả về cơ quan quản lý đúng thời hạn.