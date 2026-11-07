Người dùng BIDV, Vietcombank, VietinBank... cần liên kết tài khoản với VNeID trước 30/6/2027

Chủ tài khoản Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank và các ngân hàng khác cần liên kết, xác thực tài khoản giao dịch điện tử với VNeID trước ngày 30/6/2027. Quy định này nhằm tăng cường xác thực danh tính trên các nền tảng số.

Theo Nghị định 320/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 69/2024/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử, tài khoản giao dịch điện tử trên các nền tảng số phục vụ hoạt động thuộc lĩnh vực ngân hàng phải được liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử.

Nghị định nêu rõ thời hạn chuyển tiếp đối với các tài khoản ngân hàng đã được tạo lập trước ngày nghị định có hiệu lực. Theo đó, những tài khoản này phải hoàn thành việc liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử chậm nhất trước ngày 30/6/2027.

Đây là lĩnh vực duy nhất được kéo dài thời hạn, trong khi 11 loại tài khoản khác như mạng xã hội, viễn thông, chứng khoán phải hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Nghị định 320/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 28/9/2026. Như vậy, nhóm tài khoản giao dịch điện tử thuộc lĩnh vực ngân hàng được tạo lập trước thời điểm này có khoảng thời gian chuyển tiếp để thực hiện yêu cầu mới.

Quy định áp dụng đối với tài khoản giao dịch điện tử trên nền tảng số phục vụ hoạt động ngân hàng, không nên hiểu đơn giản là mọi tài khoản tiền gửi hay mọi tài khoản ngân hàng đều phải thực hiện một thao tác liên kết riêng trên ứng dụng VNeID. Người dùng các dịch vụ ngân hàng số cần theo dõi hướng dẫn cụ thể từ ngân hàng đang sử dụng để xác định tài khoản thuộc diện áp dụng và cách thức thực hiện.

Ngoài ngân hàng, Nghị định 320/2026/NĐ-CP còn quy định tài khoản giao dịch điện tử trên các nền tảng số thuộc nhiều lĩnh vực phải liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử.

Danh mục gồm: giáo dục, bình dân học vụ số, chứng khoán, viễn thông, ngân hàng, thương mại điện tử, hóa đơn điện tử, kinh doanh vận tải, kinh doanh du lịch, kinh doanh dược, khám bệnh và chữa bệnh, mạng xã hội tại Việt Nam.

Trong lĩnh vực thương mại điện tử, yêu cầu liên kết áp dụng với tài khoản của người bán, người livestream bán hàng và người tiếp thị liên kết theo quy định của Luật Thương mại điện tử, không phải tất cả tài khoản người mua hàng trực tuyến.

Nghị định cũng quy định các tài khoản giao dịch điện tử trên nền tảng số phục vụ hoạt động quốc phòng, an ninh và dịch vụ xuyên biên giới phải liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử trước khi sử dụng, khi các nền tảng đáp ứng đủ điều kiện và được kết nối với hệ thống định danh, xác thực điện tử.

Việc liên kết tài khoản giao dịch điện tử với VNeID là một trong những bước nhằm thống nhất phương thức xác thực danh tính trên môi trường số, góp phần tăng cường an toàn trong các giao dịch trực tuyến.

Người dùng cần thực hiện theo hướng dẫn chính thức của ngân hàng hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ. Đồng thời, cần cảnh giác với các cuộc gọi, tin nhắn giả danh nhân viên ngân hàng hoặc cơ quan chức năng yêu cầu cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin đăng nhập hay truy cập đường link lạ quảng cáo hỗ trợ liên kết VNeID.