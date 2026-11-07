3 ngân hàng đổi vai lãnh đạo: Những chuyển động phía sau "ghế nóng"

Những cuộc dịch chuyển vị trí lãnh đạo tại SeABank, Eximbank và Sacombank diễn ra trong bối cảnh mỗi ngân hàng đối mặt với những thách thức riêng về lợi nhuận, chất lượng tài sản và tái cơ cấu hoạt động.

Chủ tịch HĐQT SeABank sẽ làm tổng giám đốc

Một trong những biến động nhân sự đáng chú ý gần đây của ngành ngân hàng diễn ra tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank), khi chủ tịch HĐQT dự kiến chuyển sang trực tiếp điều hành hoạt động ngân hàng.

Ngày 22/10/2026, HĐQT SeABank thông qua đơn từ nhiệm chức Chủ tịch HĐQT của ông Lê Văn Tần, đồng thời thống nhất bầu bà Trần Thị Thanh Thủy đảm nhiệm vị trí này trong nhiệm kỳ 2023–2028.

Đáng chú ý, SeABank cũng đã trình Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bổ nhiệm ông Lê Văn Tần làm Tổng giám đốc, thay ông Lê Quốc Long, người dự kiến kết thúc nhiệm kỳ 3 năm vào tháng 11/2026.

Như vậy, thay vì tiếp tục giữ vị trí đứng đầu HĐQT, ông Tần dự kiến chuyển sang trực tiếp điều hành hoạt động ngân hàng. Trong khi đó, ghế chủ tịch được chuyển giao cho một thành viên HĐQT khác. Đây là sự thay đổi đáng chú ý trong việc phân công vai trò giữa hai vị trí lãnh đạo cao nhất tại SeABank.

Ông Lê Văn Tần (bên trái) và bà Trần Thị Thanh Thuỷ (bên phải). SeABank.

Màn “đổi vai” thượng tầng của SeABank diễn ra cùng thời điểm HĐQT thông qua kế hoạch điều chỉnh giảm 15% mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm 2026, từ 7.068 tỷ đồng xuống còn 6.008 tỷ đồng.

Theo SeABank, việc điều chỉnh xuất phát từ định hướng hỗ trợ doanh nghiệp và người dân thông qua giảm lãi suất cho vay, đồng thời ưu tiên chất lượng tăng trưởng và bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng.

Trên thực tế, SeABank ghi nhận 3.940 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong 9 tháng đầu năm, giảm 42% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu do thu nhập góp vốn, mua cổ phần giảm từ hơn 2.615 tỷ đồng xuống chỉ còn 7,5 tỷ đồng.

Nếu so với kế hoạch lợi nhuận ban đầu, SeABank mới thực hiện khoảng 56% mục tiêu sau 9 tháng. Sau khi điều chỉnh giảm kế hoạch cả năm, tỷ lệ thực hiện tăng lên khoảng 66%.

Điều này cho thấy việc hạ mục tiêu đã giúp ngân hàng rút ngắn khoảng cách giữa kết quả thực hiện và kế hoạch năm, nhưng áp lực hoàn thành mục tiêu kinh doanh vẫn còn hiện hữu.

Như vậy, không thể chỉ nhìn vào mức giảm 42% lợi nhuận để cho rằng SeABank đang gặp khủng hoảng kinh doanh và phải thay đổi người điều hành. Trên thực tế, thu nhập lãi thuần của ngân hàng vẫn duy trì tương đối ổn định so với cùng kỳ, trong khi mức giảm lợi nhuận chủ yếu xuất phát từ việc không còn khoản thu nhập bất thường lớn như năm trước.

Do đó, việc thay đổi nhân sự có thể còn gắn với những tính toán về định hướng điều hành trong giai đoạn mới. SeABank có thể đang muốn đưa người am hiểu chiến lược và định hướng của HĐQT xuống trực tiếp tổ chức thực hiện, qua đó tăng tính thống nhất giữa các quyết sách quản trị và hoạt động điều hành.

Ghế nóng Eximbank tiếp tục xáo trộn

Một trường hợp khác có diễn biến tương tự nhưng phức tạp hơn là Eximbank.

Ngày 24/7/2026, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường, Eximbank thông qua việc miễn nhiệm 4 thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm và bầu bổ sung 5 thành viên mới. Trong đó, ông Nguyễn Lê Quốc Anh được bầu làm Chủ tịch HĐQT, thay bà Phạm Thị Huyền Trang.

Ông Nguyễn Lê Quốc Anh được bầu làm Chủ tịch HĐQT Eximbank từ tháng 7/2026. Ảnh: Eximbank.

Chỉ khoảng 1 tuần sau, từ ngày 1/8, bà Phạm Thị Huyền Trang được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Eximbank, nhiệm kỳ 3 năm, thay ông Trần Tấn Lộc - người đã đảm nhiệm vai trò Quyền Tổng giám đốc trong vòng 1 năm.

Như vậy, bà Trang đã chuyển từ vị trí đứng đầu HĐQT sang trực tiếp điều hành hoạt động ngân hàng trong thời gian rất ngắn. Đến đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 14/10, bà tiếp tục được bầu bổ sung làm thành viên HĐQT, đồng nghĩa với việc đảm nhiệm đồng thời vị trí Tổng giám đốc và thành viên HĐQT.

Bà Phạm Thị Huyền Trang rời ghế chủ tịch HĐQT, chuyển sang làm Tổng giám đốc Eximbank. Ảnh: Eximbank.

Điểm đặc biệt trong cuộc thay đổi nhân sự này là người thay bà Trang trên ghế chủ tịch HĐQT cũng không phải một nhân sự kế nhiệm thông thường từ bên trong Eximbank.

Ông Nguyễn Lê Quốc Anh từng giữ chức Tổng giám đốc Techcombank trong giai đoạn 2016–2020. Việc một cựu lãnh đạo cấp cao của ngân hàng khác được đưa vào HĐQT và sau đó giữ vị trí chủ tịch Eximbank cho thấy ngân hàng đang hướng tới việc bổ sung kinh nghiệm điều hành và quản trị từ bên ngoài.

Cùng với sự thay đổi ở thượng tầng, kết quả kinh doanh của Eximbank trong 9 tháng đầu năm cũng đặt ra không ít thách thức khi lợi nhuận trước thuế lũy kế của ngân hàng chỉ đạt khoảng 865 tỷ đồng, giảm 58% so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân đến từ sự suy giảm của nhiều nguồn thu cốt lõi. Thu nhập lãi thuần đạt gần 3.866 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ còn lãi thuần từ dịch vụ và kinh doanh ngoại hối lần lượt giảm 69% và 64%.

Trong khi đó, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng lũy kế 9 tháng tăng gần gấp đôi, từ 516 tỷ đồng lên 997 tỷ đồng, tiếp tục tạo áp lực lên lợi nhuận.

Đáng chú ý, quy mô hoạt động của Eximbank cũng thu hẹp đáng kể. Đến cuối tháng 9/2026, tổng tài sản đạt 214.495 tỷ đồng, giảm 12% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng trước dự phòng giảm hơn 18%, xuống 151.866 tỷ đồng; tiền gửi khách hàng giảm 11%, còn 158.299 tỷ đồng.

Đây không phải lần đầu tiên Eximbank thay chủ tịch HĐTQ và Tổng giám đốc trong thời gian ngắn. Những xáo trộn liên tiếp ở thượng tầng đặt ra thách thức lớn đối với ngân hàng trong việc duy trì sự ổn định trong điều hành, bảo đảm tính nhất quán của chiến lược dài hạn để tìm lại đà tăng trưởng.

Chủ tịch LPBank sang điều hành Sacombank

Một biến động khác cũng đáng chú ý là hành trình chuyển giao quyền lực của ông Nguyễn Đức Thụy từ LPBank sang Sacombank.

Ngày 23/12/2025, ông Thụy thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) và được bổ nhiệm làm Quyền Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank).

Đây là sự chuyển dịch khá đặc biệt khi một người đang đứng đầu HĐQT tại ngân hàng này chuyển sang đảm nhiệm vị trí điều hành cao nhất tại một ngân hàng khác.

Ngày 3/3/2026, sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, ông Thụy chính thức được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Sacombank.

Ông Nguyễn Đức Thuỵ rời ghế tổng giám đốc Sacombank để làm phó chủ tịch thường trực HĐQT. Ảnh: Sacombank.

Trong thời gian trực tiếp điều hành, Sacombank triển khai nhiều thay đổi về tổ chức, tinh gọn bộ máy xuống còn 9 khối nghiệp vụ, điều chỉnh cơ cấu nhân sự theo hướng tăng tỷ trọng lực lượng kinh doanh và chuyển sang mô hình quản lý theo ngành dọc.

Hơn 1 tháng sau khi chính thức được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc, ông Thụy được bầu vào HĐQT và giao vị trí Phó chủ tịch thường trực HĐQT Sacombank tại đại hội đồng cổ đông ngày 22/4/2026. Vị trí điều hành nhà băng này sau đó lần lượt được được giao cho Quyền Tổng giám đốc Loic Faussier và bà Nguyễn Thị Kiều Anh.

Như vậy, vị trí của ông Thụy tại Sacombank dịch chuyển từ điều hành sang quản trị. Những thay đổi này diễn ra trong bối cảnh Sacombank đặt mục tiêu đẩy nhanh tiến độ xử lý các tồn đọng kéo dài.

Dấu ấn rõ nét nhất trong quá trình ông Thuỵ tham gia xử lý các tồn đọng của Sacombank là số dư nợ khó đòi xử lý tăng đột biến lên gần 35.000 tỷ đồng vào cuối tháng 9, mức cao nhất trong chuỗi số liệu được công bố trên báo cáo tài chính.

Quá trình tăng tốc xử lý tồn đọng kéo theo chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của ngân hàng trong 9 tháng đầu năm là 12.848 tỷ đồng, gấp gần 6 lần cùng kỳ năm trước.

Áp lực từ dự phòng được phản ánh rõ trong kết quả kinh doanh. Trong 9 tháng đầu năm, lợi nhuận thuần trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của Sacombank đạt 18.741 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, sau khi trừ chi phí dự phòng gần 12.848 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế còn 5.893 tỷ đồng, giảm hơn 46%.

Diễn biến này có thể được nhìn nhận như sự đánh đổi giữa hiệu quả lợi nhuận trong ngắn hạn để ưu tiên nhiều hơn cho việc xử lý các khoản nợ tồn đọng, vốn là định hướng trọng tâm đối với ông Thuỵ khi gia nhập Sacombank.

Thước đo thực sự của những cuộc đổi vai thượng tầng ở ngân hàng

Nhìn vào những trường hợp trên, có thể thấy các cuộc đổi vai ở thượng tầng ngân hàng không diễn ra theo một khuôn mẫu chung,

Tại SeABank, việc chủ tịch HĐQT chuyển sang vị trí tổng giám đốc được chuẩn bị cùng quá trình thay thế người đứng đầu Ban điều hành sắp kết thúc nhiệm kỳ.

Tại Eximbank, sự thay đổi mang tính chất sâu rộng hơn khi cả chủ tịch HĐQT và tổng giám đốc đều thay đổi trong thời gian ngắn, cùng với việc tái cơ cấu thành phần HĐQT và bổ sung nhân sự có kinh nghiệm từ bên ngoài.

Trong khi đó, tại Sacombank, việc đưa cựu chủ tịch LPBank sang điều hành ngân hàng rồi chuyển trở lại vị trí phó chủ tịch thường trực cho thấy quá trình sắp xếp nhân sự gắn liền với yêu cầu tái cơ cấu và thay đổi mô hình vận hành.

Dù khác nhau về bối cảnh, những trường hợp này đều đặt ra câu hỏi về mức độ tham gia trực tiếp của các lãnh đạo cấp cao vào hoạt động kinh doanh.

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm tại các ngân hàng nói trên cũng phản ánh những thách thức khác nhau. Eximbank phải đối diện với sự suy giảm đồng thời của lợi nhuận, tín dụng và huy động; Sacombank cần dành nguồn lực lớn để xử lý nợ xấu và tăng dự phòng; trong khi SeABank điều chỉnh mục tiêu lợi nhuận theo hướng thận trọng hơn.

Những biến động nhân sự này chưa đủ để kết luận rằng kết quả kinh doanh là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc đổi vị trí lãnh đạo. Điều đáng quan tâm hơn là sự thay đổi đó sẽ tạo ra khác biệt gì trong chất lượng tài sản và hiệu quả hoạt động của ngân hàng trong thời gian tới.