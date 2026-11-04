Xuất khẩu điện tử Việt Nam vượt mốc 30 tỷ USD/tháng

Kim ngạch xuất khẩu phần cứng, điện tử của Việt Nam tháng 10/2026 ước đạt gần 31 tỷ USD, tăng 108% cùng kỳ năm 2025. Kết quả này diễn ra trong bối cảnh tỷ trọng xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao chiếm hơn 55% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Xuất khẩu điện tử bứt phá, đổi mới sáng tạo thăng hạng

Ngày 4/11, tại họp báo thường kỳ, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) cho biết lĩnh vực công nghiệp công nghệ số ghi nhận mức tăng trưởng đáng chú ý về xuất khẩu.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu phần cứng, điện tử trong tháng 10 ước đạt hơn 31 tỷ USD, tăng 108% so với cùng kỳ năm 2025. Số nộp ngân sách của các doanh nghiệp trong lĩnh vực này ước đạt 12,5 nghìn tỷ đồng, tăng 102%.

Cùng với kết quả xuất khẩu, tỷ trọng sản phẩm công nghệ cao trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt khoảng 55%. Đây là một trong những chỉ số phản ánh vai trò ngày càng lớn của nhóm hàng công nghệ trong hoạt động thương mại quốc tế của Việt Nam.

Bên cạnh kết quả trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số, hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cũng ghi nhận những con số đáng chú ý.

Trong giai đoạn từ ngày 15/9 đến 14/10, Việt Nam có 2.500 công bố quốc tế được ghi nhận trên cơ sở dữ liệu Scopus.

Đối với các nhiệm vụ công nghệ chiến lược, Bộ KH&CN đã hoàn thành thẩm định 29 đề xuất nhiệm vụ đợt 1. Trong đó, 17 nhiệm vụ được các bộ, ngành phê duyệt, với tổng kinh phí đề xuất hơn 2,3 nghìn tỷ đồng. Nguồn vốn xã hội hóa chiếm hơn 34%.

Theo Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2026, Việt Nam xếp thứ 43/139 nền kinh tế, tăng một bậc so với năm trước và đứng thứ ba ASEAN. Cả nước hiện có 991 doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Hơn 539.000 tài khoản sử dụng nền tảng AI hỗ trợ công vụ

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, Bộ KH&CN đã rà soát 79 nền tảng số dùng chung quốc gia, trong đó 37 nền tảng đã vận hành chính thức.

Đáng chú ý, nền tảng AI hỗ trợ công vụ đang được triển khai thử nghiệm tại 24 bộ, cơ quan ngang bộ và 34 địa phương, với hơn 539 nghìn tài khoản. Bộ cũng hoàn thành tái cấu trúc 56 thủ tục hành chính cấp bộ, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn đạt hơn 99,9%.

Hạ tầng viễn thông tiếp tục được mở rộng với 28 triệu thuê bao 5G. Trong tháng 10, Bộ KH&CN đã đấu giá thành công ba khối băng tần 900 MHz, tổng giá trị hơn 3,2 nghìn tỷ đồng.

Ngoài ra, 254 thiết bị và dịch vụ Internet vệ tinh đã được bàn giao tới 13 tỉnh có vùng lõm sóng, bổ sung giải pháp kết nối cho những khu vực còn hạn chế về hạ tầng viễn thông.

Đẩy nhanh giải ngân và thương mại hóa kết quả nghiên cứu

Trong tháng 11, Bộ KH&CN dự kiến tập trung hoàn thiện ba dự án luật, thúc đẩy các nhiệm vụ công nghệ chiến lược và triển khai kế hoạch 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số.

Một trong những trọng tâm là đẩy nhanh giải ngân kinh phí khoa học, công nghệ, đồng thời tiếp tục hoàn thiện cơ chế Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia.

Bộ cũng đặt mục tiêu thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu từ các viện, trường và chuẩn bị phương án phân bổ ngân sách khoa học, công nghệ năm 2027.

Những nhiệm vụ này hướng tới tăng cường kết nối giữa nghiên cứu, phát triển công nghệ với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp và thị trường, qua đó tạo thêm động lực cho đổi mới sáng tạo và phát triển công nghiệp công nghệ số.