Google tiết lộ những con số đáng chú ý về thói quen dùng AI của người Việt

Theo báo cáo e-Conomy SEA 2026, khoảng 65% lực lượng lao động Việt Nam đã sử dụng GenAI. Trung bình, mỗi người dùng tiếp cận ít nhất 5 công cụ AI khác nhau.

AI không chỉ để tìm kiếm, người Việt sẵn sàng giao AI mua sắm

Điểm đáng chú ý trong báo cáo thường niên e-Conomy SEA 2026 do Google công bố ngày 5/11 là mức độ phổ cập AI tại Việt Nam. Với khoảng 45 triệu người sử dụng AI tạo sinh (GenAI), tương đương 65% lực lượng lao động, Việt Nam hiện là thị trường có mức độ gắn kết với AI cao nhất Đông Nam Á. Người dùng trong nước tạo ra khoảng 31 tỷ lượt truy vấn AI mỗi năm.

làm chú thích ảnh Người dùng Việt Nam ngày càng sử dụng đa dạng công cụ AI trong học tập. Ảnh: LM - AI hỗ trợ.

Tần suất sử dụng AI hàng ngày tại Việt Nam cũng dẫn đầu khu vực, với cứ 5 người dùng thì có 2 người sử dụng công nghệ này mỗi ngày. Trung bình, mỗi người dùng đang sử dụng ít nhất 5 công cụ AI khác nhau.

AI không chỉ được ứng dụng trong công việc và tìm kiếm thông tin mà còn bắt đầu tác động trực tiếp đến hành vi tiêu dùng. Theo báo cáo, 44% hành trình tiêu dùng hiện nay bắt đầu từ AI.

Đáng chú ý, 4 trong số 5 người dùng sẵn sàng ủy thác việc mua sắm cho các tác nhân AI (AI Agent), cho thấy tiềm năng phát triển của các hình thức thương mại dựa trên AI tự chủ.

Mức độ phổ cập AI tại Việt Nam còn thể hiện qua đặc điểm sử dụng ngôn ngữ. Tiếng Việt chiếm khoảng 80% tổng số cuộc hội thoại với AI, là tỷ lệ sử dụng ngôn ngữ bản địa cao nhất trong nhóm 6 nền kinh tế lớn Đông Nam Á (SEA-6).

Theo báo cáo, việc sử dụng tiếng Việt phổ biến khiến lượng dữ liệu xử lý (token) trong mỗi tương tác cao hơn, đồng thời cho thấy nhu cầu phát triển các mô hình AI được tinh chỉnh phù hợp với ngôn ngữ và đặc thù thị trường Việt Nam.

Dịch vụ tài chính số tăng tốc

Thương mại điện tử tiếp tục là động lực chính của kinh tế số Việt Nam, chiếm khoảng 2/3 tổng quy mô thị trường. Lĩnh vực này dự kiến đạt 32 tỷ USD trong năm 2026, tăng 22% so với năm trước và có thể chạm mốc 61 tỷ USD vào năm 2030.

Một trong những động lực tăng trưởng là việc các nền tảng thương mại điện tử tích hợp AI để cải thiện khả năng tiếp cận khách hàng, nâng cao tỷ lệ chuyển đổi và tối ưu hoạt động của người bán. Các công cụ AI chuyên biệt còn hỗ trợ tự động hóa những công đoạn như đăng tải sản phẩm, qua đó tinh gọn quy trình vận hành.

Du lịch trực tuyến tại Việt Nam dự kiến đạt 5 tỷ USD trong năm 2026, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Các lĩnh vực khác cũng duy trì đà tăng trưởng hai chữ số.

Truyền thông trực tuyến dự kiến đạt 7 tỷ USD, tăng 17%; dịch vụ gọi xe công nghệ và giao đồ ăn đạt 6 tỷ USD, tăng 17% so với năm trước.

Bên cạnh thương mại điện tử và các dịch vụ trực tuyến, tài chính số cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể.

Cho vay số là phân khúc tăng trưởng nhanh nhất trong nền kinh tế số Việt Nam và toàn khu vực Đông Nam Á, với mức tăng 34% so với cùng kỳ năm trước, đưa tổng dư nợ lên 14 tỷ USD.

Thanh toán số đạt 197 tỷ USD tổng giá trị giao dịch, tăng 21% so với năm trước và được dự báo hướng tới 302 tỷ USD vào năm 2030. Động lực tăng trưởng đến từ sự gia tăng 38% của các giao dịch không tiền mặt trong những tháng đầu năm 2026.

Ông Marc Woo, Tổng giám đốc Google Việt Nam, nhận định kinh tế số Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ nhờ sự đón nhận tích cực của người dùng và các chính sách AI chủ động cấp quốc gia.

Theo ông, việc kinh tế số dự kiến đạt 49 tỷ USD, cùng mức độ sử dụng AI hàng ngày bằng ngôn ngữ bản địa dẫn đầu khu vực, cho thấy khả năng tiếp nhận nhanh các xu hướng công nghệ của người Việt. Xu hướng người dùng ngày càng ứng dụng AI trong tiêu dùng và sẵn sàng giao một phần hoạt động mua sắm cho các tác nhân AI mở ra dư địa phát triển mới cho kinh tế số.