Vì sao TCBS muốn nắm 11% vốn sàn tài sản mã hóa Techcom?

TCBS dự kiến chi tối đa gần 1.100 tỷ đồng để nâng tỷ lệ sở hữu tại TCEX lên 11%. Là hai doanh nghiệp có mối liên hệ trong hệ sinh thái Techcombank, động thái này cho thấy TCBS đang gia tăng sự tham gia vào lĩnh vực tài sản mã hóa.

Ngày 5/11/2026, HĐQT CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS, mã chứng khoán: TCX) thông qua phương án thực hiện quyền mua cổ phần trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu của CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hoá Techcom (TCEX), nhằm tăng vốn điều lệ doanh nghiệp này lên 10.000 tỷ đồng.

Theo nghị quyết, TCBS sẽ thực hiện quyền mua 1,62 triệu cổ phần phổ thông với giá 10.000 đồng/cổ phần, tương ứng số tiền hơn 16,2 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong trường hợp TCEX không phân phối hết số cổ phần chào bán, TCBS có thể đăng ký mua bổ sung tối đa 108,35 triệu cổ phần. Nếu thực hiện toàn bộ phương án, tổng lượng cổ phần TCBS nắm giữ tại TCEX sẽ đạt gần 110 triệu đơn vị, tương ứng 11% vốn điều lệ sau tăng vốn và giá trị theo mệnh giá khoảng 1.100 tỷ đồng.

Khoản đầu tư dự kiến được thực hiện trong quý IV/2026. Đây là bước gia tăng tỷ lệ sở hữu so với mức 9,9% mà TCBS đã nắm giữ từ khi tham gia sáng lập TCEX vào tháng 5/2025.

Bài toán vốn 10.000 tỷ đồng để bước vào thị trường tài sản mã hóa

Động lực trực tiếp của đợt tăng vốn lần này đến từ những điều kiện cấp phép đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa.

Theo Nghị quyết 05/2025/NQ-CP của Chính phủ về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa, doanh nghiệp muốn được cấp phép phải có vốn điều lệ đã góp tối thiểu 10.000 tỷ đồng, đồng thời đáp ứng những yêu cầu chặt chẽ về cơ cấu cổ đông, nhân sự, cơ sở vật chất và an toàn hệ thống thông tin.

Cụ thể, tối thiểu 65% vốn điều lệ phải do các cổ đông là tổ chức góp vốn. Trong đó, trên 35% vốn điều lệ phải thuộc về ít nhất 2 tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực ngân hàng thương mại, chứng khoán, quản lý quỹ, bảo hiểm hoặc công nghệ.

Đây là những điều kiện khiến việc huy động vốn cho TCEX không đơn thuần là mở rộng quy mô một doanh nghiệp, mà còn liên quan trực tiếp đến khả năng hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép.

Với tư cách một công ty chứng khoán, TCBS thuộc nhóm tổ chức được quy định có thể tham gia góp vốn vào doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa. Việc nâng tỷ lệ sở hữu lên 11% vì thế có thể góp phần củng cố cơ cấu cổ đông tổ chức và nguồn vốn của TCEX.

Tuy nhiên, quy định không bắt buộc TCBS phải nắm giữ 11% vốn. Đây cũng không phải tỷ lệ đủ để TCEX tự đáp ứng điều kiện có trên 35% vốn từ ít nhất 2 tổ chức thuộc các nhóm ngành được phép. Doanh nghiệp vẫn phải bảo đảm sự tham gia của các cổ đông phù hợp khác và đáp ứng đầy đủ những yêu cầu còn lại.

Trong bối cảnh đó, khoản vốn tối đa 1.100 tỷ đồng từ TCBS có ý nghĩa đáng kể đối với kế hoạch tăng vốn của TCEX. Nếu hoàn tất đợt phát hành, doanh nghiệp sẽ đạt ngưỡng vốn điều lệ tối thiểu theo quy định để tiếp tục tiến trình xin cấp phép.

Mối liên kết giữa TCBS và TCEX trong hệ sinh thái Techcombank

Việc TCBS tiếp tục tăng vốn tại TCEX không đơn thuần là một khoản đầu tư tài chính, bởi 2 doanh nghiệp đã có mối liên hệ về cơ cấu cổ đông, nhân sự điều hành và hoạt động hợp tác trong hệ sinh thái Techcombank.

TCBS là công ty con của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank), trong khi TCEX được thành lập với sự tham gia góp vốn của các thành viên trong hệ sinh thái này.

Cụ thể, cơ cấu cổ đông sáng lập TCEX gồm ông Nguyễn Xuân Minh nắm 89% vốn, TCBS sở hữu 9,9% và CTCP Quản lý Quỹ Kỹ Thương (Techcom Capital) - công ty con của Techcombank nắm 1,1%. Đáng chú ý, ông Nguyễn Xuân Minh đồng thời là Chủ tịch HĐQT TCBS, Techcom Capital và TCEX.

Mối liên hệ giữa hai doanh nghiệp còn được thể hiện qua hoạt động hợp tác. Theo báo cáo quản trị năm 2025 của TCBS, doanh nghiệp đã thông qua việc ký kết các thỏa thuận với TCEX về giới thiệu khách hàng, chia sẻ thông tin và triển khai các dịch vụ hỗ trợ liên quan.

Đến tháng 5/2026, TCBS tiếp tục phê duyệt phương án chuyển nhượng cho TCEX các tài sản phục vụ phát triển sàn giao dịch, với tổng giá trị khoảng 49,6 tỷ đồng. Như vậy, bên cạnh vai trò cổ đông sáng lập, TCBS còn tham gia hỗ trợ TCEX chuẩn bị hạ tầng cho dự án.

Trong khi đó, TCEX đang xây dựng hạ tầng giao dịch và lưu ký tài sản mã hóa, hướng tới phục vụ khách hàng trong hệ sinh thái Techcombank và TCBS sau khi được cấp phép.

Từ góp vốn thành lập, ký kết các thỏa thuận hợp tác đến hỗ trợ chuẩn bị hạ tầng và tiếp tục bổ sung vốn, TCBS đang ngày càng gắn kết lợi ích với quá trình phát triển của TCEX. Đây cũng có thể là cơ sở để sàn giao dịch này trở thành một mắt xích mở rộng hệ sinh thái tài chính Techcombank sang thị trường tài sản mã hóa, với TCBS đóng vai trò kết nối về vốn, hạ tầng và khách hàng.

Tuy nhiên, khả năng khai thác tệp khách hàng và tạo ra doanh thu từ lĩnh vực mới vẫn phụ thuộc vào việc TCEX được cấp phép, đưa hệ thống vào vận hành và thu hút người dùng.

TCBS kinh doanh ra sao trước kế hoạch rót thêm vốn vào TCEX?

Về kết quả kinh doanh, TCBS ghi nhận doanh thu hoạt động 9 tháng đầu năm 2026 đạt 10.062 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 5.708 tỷ đồng, tăng 13%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 4.587 tỷ đồng, tăng 13%. Với kết quả này, công ty đã thực hiện khoảng 76% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm.

Động lực tăng trưởng đáng kể đến từ hoạt động cho vay ký quỹ. Lũy kế 9 tháng, lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt 4.188 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ. Đến cuối tháng 9, dư nợ cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán đạt 54.740 tỷ đồng, tăng 25% so với cuối năm 2025.

Bên cạnh đó, doanh thu từ hoạt động bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán đạt 1.952 tỷ đồng, tăng gần 53% so với cùng kỳ.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của TCBS đạt 96.974 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 47.406 tỷ đồng. Quy mô vốn này tạo nền tảng tài chính đáng kể để công ty tiếp tục mở rộng các hoạt động kinh doanh, trong đó có việc tham gia góp vốn vào TCEX.