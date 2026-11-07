Thêm 4 tướng quân đội Trung Quốc bị tước tư cách đại biểu quốc hội

Thêm 4 tướng quân đội xin từ chức đại biểu quốc hội, thay vì bị bãi miễn. Giới quan sát nhận định họ có thể đã vi phạm quy định nhưng chưa bị phát hiện hành vi phạm pháp, đồng thời có khả năng đã bị giáng chức hoặc giáng quân hàm.

Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (gọi tắt "Nhân Đại", tức Quốc hội) khóa XIV ngày 6/11 đã kết thúc kỳ họp thứ 25 tại Bắc Kinh, quyết định chấm dứt tư cách đại biểu của 9 người; trong đó có 4 thiếu tướng thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) và Lực lượng Cảnh sát Vũ trang Nhân dân – hai thành phần của quân đội.

Bốn người gồm Trương Cung, Quách Kiến Quân, Ngô Dục Hồng và Mạnh Khánh Bân. Điểm đáng chú ý là theo thông báo của Ủy ban Thường vụ Nhân Đại toàn quốc, tất cả họ đều thuộc diện “xin từ chức đại biểu”, chứ không phải bị cơ quan có thẩm quyền bãi miễn.

Giới phân tích nhận xét, các trường hợp này tương tự việc cựu Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương xin từ chức đại biểu Nhân Đại hồi năm 2024. 4 viên thiếu tướng có thể đã vi phạm một số quy định nhưng chưa bị phát hiện hành vi phạm pháp. Vì vậy, cơ quan chức năng có thể xử lý bằng cách để họ chủ động xin thôi tư cách đại biểu. Những người này cũng có khả năng đã bị giáng chức hoặc giáng quân hàm.

Theo thống kê từ các nguồn công khai, số đại biểu Nhân đại toàn quốc thuộc PLA và Lực lượng Cảnh sát Vũ trang đã giảm từ 281 người khi nhiệm kỳ bắt đầu khóa XIV năm 2023 xuống còn 229 người hiện nay, tức giảm 52 người. Trong đó, 50 người bị chấm dứt tư cách đại biểu, 2 người chuyển từ đoàn đại biểu quân đội sang đoàn đại biểu địa phương.

Bốn thiếu tướng có lý lịch đáng chú ý

Thiếu tướng Hải quân Trương Cung từng giữ các chức vụ Tham mưu trưởng Không quân Hạm đội Bắc Hải và Phó Tham mưu trưởng Hạm đội Đông Hải. Năm 2019, ông được phong quân hàm Thiếu tướng Hải quân. Sau đó, ông lần lượt đảm nhiệm chức Tư lệnh Quân khu tỉnh Giang Tây, Tư lệnh Quân khu tỉnh Quảng Đông và trở thành Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Đông năm 2023.

Quách Kiến Quân từng là Trưởng phòng Tác chiến thuộc Quân khu tỉnh Cam Túc, Chủ nhiệm Cục Chính trị kiêm Phó Chính ủy Quân khu tỉnh Thanh Hải, Chính ủy Đại học Kỹ thuật Tên lửa. Ông được phong quân hàm Thiếu tướng năm 2015. Năm 2022, ông được bổ nhiệm làm Chính ủy Quân khu Ninh Hạ và Ủy viên Ban Thường vụ Khu ủy Ninh Hạ.

Ngô Dục Hồng từng mang quân hàm Thiếu tướng Hải quân và là một trong những người chỉ huy đội hình tên lửa bờ đối hạm trong lễ duyệt binh kỷ niệm Quốc khánh Trung Quốc năm 2019.

Mạnh Khánh Bân từng giữ chức Phó Chính ủy Tổng đội Cảnh sát Vũ trang Nội Mông, Chính ủy Tổng đội Cảnh sát Vũ trang Quý Châu và Tổng đội Cảnh sát Vũ trang Tứ Xuyên. Sau đó, ông chuyển sang quân đội, đảm nhiệm chức Chính ủy Quân khu tỉnh Cam Túc. Các bản tin công khai tháng 6/2025 vẫn ghi nhận ông giữ chức vụ này.

Từ đầu khóa XIV (năm 2023) đến nay đã có 52 đại biểu Nhân Đại của quân đội Trung Quốc bị tước bỏ tư cách. Ảnh: Getty.

Năm đại biểu khác cũng bị chấm dứt tư cách

Ngoài 4 thiếu tướng quân đội, tư cách đại biểu Nhân đại của 5 người khác cũng bị chấm dứt. Trong đó, 4 người bị bãi miễn và một người xin từ chức.

Những người bị bãi miễn gồm:

Diệp Kiến Xuân, cựu Tỉnh trưởng Giang Tây, người đã bị điều tra khi còn đương chức; Hà Hùng, cựu Phó Tổng thư ký chính quyền kiêm Chánh Văn phòng Chính quyền tỉnh Hà Nam

- Tịch Đào, Bí thư Đảng ủy kiêm Tổng giám đốc Công ty Công nghiệp Thuốc lá Hồ Nam.

- Hoàng Nghị, Chủ tịch Ngân hàng Thiên Phủ Tứ Xuyên.

Người xin từ chức là Từ Nhân Tiêu, cựu Thị trưởng thành phố Chu Sơn, tỉnh Chiết Giang.

12 cựu lãnh đạo địa phương được bổ nhiệm vào các ủy ban của Nhân đại

Cũng tại kỳ họp này, 12 người được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm 6 ủy ban chuyên môn của Nhân đại toàn quốc. Danh sách có nhiều cán bộ cấp tỉnh, bộ vừa rời các vị trí lãnh đạo địa phương, trong đó có cựu Thị trưởng Thượng Hải Cung Chính, cựu Bí thư Tỉnh ủy Hồ Nam Thẩm Hiểu Minh và cựu Bí thư Khu ủy Tây Tạng Vương Quân Chính.

Ngoài ra, Lý Lạc Thành, người được bổ nhiệm làm Bí thư Tỉnh ủy An Huy vào cuối tháng 9, được miễn nhiệm chức Bộ trưởng Công nghiệp và Công nghệ thông tin. La Văn, Bí thư Tỉnh ủy Hà Bắc, được bầu bổ sung làm đại biểu Nhân đại toàn quốc và tư cách đại biểu đã được Ủy ban Thường vụ Nhân đại xác nhận.

Đầu khóa XIV năm 2023, tổng số đại biểu Nhân Đại là 2.977 người; đến ngày 6/11/2026, chỉ còn 2.839 người. So với đầu khóa, đến nay số đại biểu thực tế giảm 138 người, tương đương khoảng 4,6%.

Theo Zaobao