Drone chở tượng Quan Âm đưa tiễn người quá cố, gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc

Một dịch vụ tang lễ mới ở Trung Quốc sử dụng cặp drone phát sáng, trong đó một chiếc mang hình hạc phát lại giọng nói người quá cố được AI tái tạo, chiếc còn lại chở tượng Quan Âm để thực hiện màn tiễn biệt theo quan niệm “cưỡi hạc về trời”.

Những đoạn video ghi lại cảnh tượng Quan Âm Bồ Tát phát sáng được một thiết bị bay không người lái (drone) đưa đi, cùng một thiết bị khác có hình dáng giống con hạc, đang thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội Trung Quốc.

Hai thiết bị này phối hợp tái hiện nghi thức tiễn biệt truyền thống, trong đó người đã khuất được cho là sẽ “cưỡi hạc về trời”.

Trong văn hóa Trung Quốc, một cách nói giảm nói tránh phổ biến khi nhắc đến người qua đời là “cưỡi hạc về Tây phương cực lạc”, hoặc đơn giản là “về Tây phương”.

Trong những đoạn video lan truyền từ đầu tháng 11, hàng chục người thân tập trung vào một buổi tối tại sân rộng của một gia đình ở vùng nông thôn để dự tang lễ của một cụ ông. Hai chiếc drone phát sáng lần lượt cất cánh, phát đi những lời nhắn bằng giọng nói rồi từ từ bay khỏi khu vực tổ chức tang lễ.

Đáng chú ý, giọng nói phát ra từ chiếc drone hình hạc được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI), dựa trên những bản ghi âm giọng nói của người quá cố khi ông còn sống.

“Suốt mấy chục năm qua, tôi đã vất vả làm việc chỉ với một mong ước: các con sẽ có cuộc sống bình yên, khỏe mạnh, không gặp phải bất hạnh”, giọng nói được AI tái tạo thay mặt người đã khuất vang lên từ chiếc drone chở mô hình một người đàn ông trên lưng hạc.

“Sinh, lão, bệnh, tử là quy luật tự nhiên của đời người. Không ai có thể đồng hành với chúng ta suốt cả cuộc đời. Tôi mãn nguyện vì đã được sống bên các con trong ngần ấy năm”, giọng nói tiếp tục.

Một giọng nữ phát ra từ máy bay không người lái Guanyin ở trên thông báo về việc hộ tống người đàn ông đã khuất “về Tây phương” — một uyển ngữ truyền thống của Trung Quốc để chỉ cái chết. Ảnh: exmoo.com.

Sau đó, một giọng nữ phát ra từ chiếc drone mang tượng Quan Âm: “Ta đến để đưa cụ ông đi. Chúng ta sẽ về phương Tây, ta sẽ thay ông thực hiện tâm nguyện. Mong các con luôn bình an, mạnh khỏe. Đã đến lúc phải nói lời từ biệt”.

Khi hai chiếc drone bay xa khỏi đám đông, chúng phát bản Chú Đại Bi làm nhạc nền.

Hiện chưa rõ tang lễ được tổ chức tại địa phương nào. Theo những người trong ngành công nghiệp drone, chi phí thuê một thiết bị thường vào khoảng 5.000 nhân dân tệ (750 USD), trong khi thuê cả cặp có giá 10.000 nhân dân tệ.

Cách sử dụng drone độc đáo trong tang lễ nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc.

“Đúng là những thiên tài kinh doanh, biết kết hợp ba lĩnh vực đang phát triển mạnh: kinh tế tầm thấp, kinh tế bạc và ngành dịch vụ tang lễ”, một người dùng mạng bình luận.

Một ý kiến khác nhận xét: “Đây là ý tưởng sáng tạo, mang đến cho các gia đình thêm lựa chọn để nói lời tiễn biệt cuối cùng với người thân”.

Tuy nhiên, không ít người lại chế giễu dịch vụ này.

“Đám tang vốn cần sự trang nghiêm, nhưng những chiếc drone lại khiến khung cảnh trở nên kỳ quặc, lố bịch”, một người dùng viết.

Một người khác bình luận: “Tôi nghĩ những người thân có mặt tại đó chắc cũng không nhịn được cười trước màn trình diễn của mấy chiếc drone”.

Tại Trung Quốc, việc mời các nhà sư đến thực hiện nghi lễ tôn giáo trong tang lễ thường tiêu tốn từ 2.000 đến 10.000 nhân dân tệ.

Một số dịch vụ ứng dụng AI có phần kỳ lạ khác cũng đang xuất hiện tại nước này, như xem bói bằng AI hay các chương trình mô phỏng tình huống tranh cãi để giúp người dùng luyện cách ứng phó và cải thiện kỹ năng giao tiếp.

Theo SCMP