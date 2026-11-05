Bản đồ số CMAP giúp du khách khám phá chuỗi hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam

Lần đầu được tổ chức đồng loạt trên toàn quốc, Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 có 406 hoạt động tại 34 tỉnh, thành phố. Bản đồ số CMAP giúp người dân tìm kiếm sự kiện, khám phá điểm đến và lựa chọn trải nghiệm văn hóa phù hợp.

Ngày 5/11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch họp báo về các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 và Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026).

Ông Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì họp báo. Ảnh: H.Giáp.

Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi toàn quốc, với 406 hoạt động, chương trình hưởng ứng tại 34 tỉnh, thành phố.

Bên cạnh các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao, trưng bày và triển lãm, việc ứng dụng công nghệ số được chú trọng nhằm mở rộng khả năng tiếp cận thông tin và tạo thuận lợi cho người dân tham gia các hoạt động.

Một trong những điểm nhấn của chuỗi hoạt động năm nay là việc đưa Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP) vào phục vụ cộng đồng. Nền tảng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra mắt ngày 1/11/2026 tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), với địa chỉ truy cập cmap.vn.

Thông qua CMAP, người dân và du khách có thể tìm kiếm thông tin về các sự kiện, hoạt động và điểm đến văn hóa trên cả nước. Thay vì phải tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn riêng lẻ, người dùng có thêm một địa chỉ tập trung để tìm hiểu các chương trình đang và sẽ diễn ra, từ đó lựa chọn hoạt động phù hợp với nhu cầu và điều kiện của mình.

Bản đồ số không chỉ phục vụ chuỗi hoạt động quanh ngày 24/11. Thông tin về sự kiện, hoạt động và điểm đến văn hóa sẽ tiếp tục được cập nhật thường xuyên trước, trong và sau Ngày Văn hóa Việt Nam, để mỗi người dân và du khách có thêm một địa chỉ tìm hiểu, khám phá và kết nối với đời sống văn hóa trên khắp cả nước.

406 hoạt động văn hóa tại 34 tỉnh, thành

Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Báo chí cho biết cả nước đã chuẩn bị 406 hoạt động, chương trình hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Trong đó, có 282 sự kiện thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật; 36 sự kiện thể dục, thể thao và 85 sự kiện trưng bày, triển lãm. Cả 34/34 tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai.

Ông Lê Quang Tự Do cho biết Ngày Văn hóa Việt Nam là hoạt động nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa. Ảnh: H.Giáp.

Các hoạt động được tổ chức theo sáu nhóm nội dung, tập trung vào tuyên truyền, truyền thông số; tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch; bảo tồn, phát huy di sản; phát triển văn hóa đọc; giao lưu tại cộng đồng dân cư; quảng bá các giá trị văn hóa và nhân rộng những mô hình tiêu biểu.

Ở cấp Trung ương, nhiều bộ, ngành và tổ chức cũng xây dựng kế hoạch hưởng ứng, lồng ghép các hoạt động vào chương trình công tác hoặc phối hợp triển khai phù hợp với đặc thù từng lĩnh vực. Nội dung tập trung vào giới thiệu sản phẩm làng nghề, quảng bá văn hóa Việt Nam, phát triển văn hóa đọc và tăng cường giao lưu cộng đồng.

Kết nối trải nghiệm văn hóa trên môi trường số

Tại Hà Nội, lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam dự kiến diễn ra sáng 21/11 tại khu vực Tượng đài Đức Vua Lý Thái Tổ, bên hồ Hoàn Kiếm, kết hợp diễu hành di sản và biểu diễn nghệ thuật. Từ ngày 21 đến 24/11, nhiều không gian trải nghiệm và sân khấu nghệ thuật tiếp tục hoạt động quanh hồ. Tối 24/11, chương trình nghệ thuật kết hợp trình diễn pháo hoa tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình dự kiến phục vụ khoảng 50.000 khán giả.

Cùng với CMAP, chương trình “Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống” được triển khai từ ngày 12/10 đến 30/11, với thông điệp “Mỗi người một giai điệu. Triệu người cùng tạo nên âm thanh Việt Nam”.

Bên cạnh các chương trình hưởng ứng tại địa phương, chuỗi sự kiện cấp quốc gia được tổ chức gắn với kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026). Lễ kỷ niệm dự kiến diễn ra lúc 9h ngày 24/11 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.

Nhiều địa phương cũng chuẩn bị các chương trình mang đậm bản sắc vùng miền. Huế tổ chức hoạt động tôn vinh di sản, trải nghiệm áo dài, Ca Huế, Bài chòi và nghề thủ công. Bắc Ninh có Liên hoan các làng Quan họ gốc và chương trình hát Quan họ trên thuyền.

Đà Nẵng dự kiến trình diễn ánh sáng 3D Mapping trên sông Hàn. Khánh Hòa tổ chức chương trình “Thanh âm quê hương”, giới thiệu văn hóa Chăm và mở cửa miễn phí các điểm di tích lịch sử, văn hóa do địa phương quản lý trong ngày 24/11.

Tại Quảng Ngãi, Liên hoan di sản văn hóa phi vật thể dự kiến diễn ra từ ngày 20 đến 23/11 tại phường Kon Tum, kết hợp trình diễn cồng chiêng, lễ hội đường phố và không gian nghề truyền thống. Gia Lai tổ chức các hoạt động trải nghiệm di sản, giới thiệu văn hóa cồng chiêng.

Với khán giả yêu điện ảnh, Tuần phim chào mừng Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII và Ngày Văn hóa Việt Nam diễn ra từ ngày 18 đến 24/11. Lễ khai mạc dự kiến tổ chức tối 21/11 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia. Các suất chiếu miễn phí tập trung trong ba ngày 22-24/11. Hoạt động chiếu phim lưu động cũng được triển khai tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và những địa bàn chưa có rạp chiếu phim.

Việc kết hợp bản đồ số với các hoạt động văn hóa trực tiếp mở thêm cách thức để người dân tiếp cận, lựa chọn và tham gia đời sống văn hóa. Qua đó, Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 không chỉ là dịp tôn vinh các giá trị truyền thống mà còn hướng tới mở rộng không gian sáng tạo, kết nối và thụ hưởng văn hóa trên phạm vi toàn quốc.