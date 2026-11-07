Tại phiên tòa xét xử vụ Mr Pips, luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại đề nghị tăng mức án đối với Shark Bình lên 10-12 năm tù.

Ngày 7/11, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu.

Bảo vệ quyền lợi cho 8 bị hại bị chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng, luật sư Lê Văn Thiên đề nghị HĐXX xem xét nghiêm trách nhiệm của Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và những người tham gia đường dây lừa đảo. Riêng với bị cáo Bình, luật sư đề nghị mức án 10-12 năm tù, cao hơn mức 9-10 năm tù mà Viện kiểm sát (VKS) đề nghị.

Luật sư đề nghị tăng án phạt với Shark Bình.

Theo luật sư Thiên, việc quyết định hình phạt cần căn cứ vào vai trò, mức độ tham gia, số tiền hưởng lợi và kết quả khắc phục hậu quả của từng bị cáo. Đối với Shark Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ngân Lượng, luật sư cho rằng mức án VKS đề nghị về tội rửa tiền chưa tương xứng khi xem xét đầy đủ vai trò, mức độ tham gia và thái độ của bị cáo tại phiên tòa.

Quan điểm này trái với đề nghị của luật sư bào chữa cho bị cáo Bình trước đó. Phía bào chữa viện dẫn hoàn cảnh gia đình Shark Bình có 4 người con, trong đó 3 cháu dưới 15 tuổi, để xin giảm nhẹ hình phạt, tạo điều kiện cho bị cáo sớm trở về chăm sóc gia đình.

Toàn cảnh phiên tòa. Ảnh: N.H.

Luật sư bào chữa cho biết hai con nhỏ nhất của bị cáo là cặp song sinh sinh năm 2024. Các con đang trong độ tuổi cần được quan tâm, chăm sóc và giáo dục nên đề nghị HĐXX cân nhắc hoàn cảnh gia đình khi lượng hình.

Ngoài ra, phía bào chữa cho rằng đến năm 2022, khi nhận thấy các sàn ngoại hối của Mr Pips xuất hiện nhiều khiếu nại, phản ánh dấu hiệu lừa đảo, Shark Bình đã chủ động ngừng cung cấp dịch vụ thanh toán. Luật sư đề nghị ghi nhận đây là tình tiết giảm nhẹ, đồng thời không áp dụng tình tiết tăng nặng "phạm tội hai lần trở lên".

Mr Pips và các bị cáo trong vụ án.

Bên cạnh đề nghị về hình phạt, luật sư Lê Văn Thiên dành nhiều thời gian trình bày những tổn thất mà các bị hại phải gánh chịu sau khi bị đường dây Mr Pips chiếm đoạt tài sản.

Theo luật sư, điều các bị hại mong đợi trước hết không chỉ là những lời hứa khắc phục hậu quả mà là một bản án xác định rõ ai phải hoàn trả, hoàn trả cho ai và số tiền cụ thể bao nhiêu.

Bởi với nhiều người, số tiền bị chiếm đoạt không đơn thuần là khoản đầu tư thua lỗ mà là tài sản tích góp trong nhiều năm, thậm chí có người phải vay mượn để làm ăn.

Luật sư dẫn trường hợp có người từng có điều kiện kinh tế khá giả nhưng sau khi mất vốn phải đi giao hàng kiếm sống. Có gia đình lâm cảnh nợ nần, vợ chồng phải xa nhau, con cái thiếu sự chăm sóc của cha mẹ.

Theo luật sư, dù sau này có thu hồi được tài sản, những đổ vỡ trong cuộc sống và tổn thất tinh thần mà các gia đình phải chịu cũng khó có thể bù đắp trọn vẹn.

Để bảo vệ quyền lợi cho các bị hại, luật sư đề nghị HĐXX xác định rõ trách nhiệm bồi thường của từng bị cáo, căn cứ vào hành vi phạm tội, vai trò tham gia và trách nhiệm liên đới trong vụ án.

Một vấn đề khác được luật sư đặt ra là việc thu hồi tiền đã chuyển qua các cổng thanh toán trung gian. Luật sư đề nghị cơ quan tố tụng tiếp tục xác minh những cổng thanh toán khác có liên quan, làm rõ liệu còn tiền của bị hại tại các đơn vị này hay không để có biện pháp thu hồi, hoàn trả.

Luật sư cho biết nhiều thân chủ sống xa Hà Nội, có người ở các tỉnh phía Nam. Sau thời gian dài chờ đợi, việc sớm nhận lại tiền có ý nghĩa rất lớn đối với cuộc sống của họ.

Theo cáo buộc, Shark Bình cùng hai nữ cấp dưới có hành vi rửa tiền liên quan gần 320 tỷ đồng của 232 bị hại chuyển qua hệ thống Ví Ngân Lượng để đầu tư vào các sàn ngoại hối của Mr Pips.