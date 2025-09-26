Người dân Đà Nẵng có thể làm 11 thủ tục hành chính giá "0 đồng"

Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng đang lấy ý kiến dự thảo miễn 6 loại phí, 5 lệ phí cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

Sáng 26/9, bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính TP Đà Nẵng cho biết đơn vị vừa thông báo lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định mức thu phí, lệ phí 0 đồng đối với các thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến trên toàn địa bàn.

Với dự thảo này, người dân và doanh nghiệp tại Đà Nẵng sẽ được miễn 6 loại phí và 5 loại lệ phí khi giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến.

6 loại phí dự kiến được miễn gồm: Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao; Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; Thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; Thẩm định đề án khai thác, sử dụng mặt nước hoặc dưới đất; Thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường.

Và 5 loại lệ phí gồm: Đăng ký kinh doanh; Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Cấp giấy phép xây dựng; Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất; Lệ phí hộ tịch.

Chính sách này còn áp dụng cho phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất tại các xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

“Hiện nay Sở Tài chính đang phối hợp với các sở ngành địa phương để xây dựng dự thảo và phối hợp đánh giá đánh giá tác động của chính sách”, Giám đốc Sở Tài chính TP Đà Nẵng cho biết.

Cũng theo dự thảo, khi Nghị quyết được thông qua, nhiều đơn vị có nguy cơ thiếu hụt nguồn thu phí. Tuy nhiên, UBND thành phố khẳng định ngân sách nhà nước sẽ bố trí kinh phí đảm bảo để các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ...

Dự kiến HĐND TP Đà Nẵng dự kiến xem xét và quyết nghị nội dung này tại kỳ họp thứ 3, khóa X, nhiệm kỳ 2021–2026.