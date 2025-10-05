Ngân hàng Nhà nước đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 16%

Ngân hàng Nhà nước đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 2025 là 16%, tăng cường chuyển đổi số, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, thủ tục cho vay, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Chiều 5/10, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đoàn Thái Sơn cho biết trên cơ sở mục tiêu tăng trưởng kinh tế và chỉ số GDP, Ngân hàng Nhà nước đã xây dựng mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2025 ở mức 16%, đồng thời khẳng định sẽ điều chỉnh linh hoạt theo thực tế trong quá trình điều hành.

Theo ông Sơn, từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản, tổ chức các hội nghị kết nối tín dụng giữa ngân hàng và doanh nghiệp, chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh ưu tiên, kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Các tổ chức tín dụng cũng tăng cường chuyển đổi số, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, thủ tục cho vay, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh.

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp như vậy, tính đến ngày 29/9/2025, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đã đạt 17,41 triệu tỷ đồng, tăng 13,4% so với cuối năm 2024.

Cơ cấu tín dụng của các ngành về cơ bản phù hợp với cơ cấu kinh tế. Tỉ trọng tín dụng đối với ba ngành kinh tế lớn lần lượt là: Lĩnh vực nông, lâm, thủy sản chiếm 6,23%; công nghiệp và xây dựng chiếm 23,97%; thương mại, dịch vụ chiếm 69,8%. So với cùng kỳ năm 2024, các tỉ lệ này lần lượt là 6,84%, 25,65% và 67,51%. Như vậy, dù có biến động nhưng nhìn chung vẫn có tăng trưởng.

Trong đó, khoảng 78% dư nợ tín dụng hướng vào sản xuất kinh doanh. Một số lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiếm tỉ trọng rất lớn.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đoàn Thái Sơn. Ảnh: Nhật Bắc.

Cụ thể, cuối tháng 8/2025, dư nợ nông nghiệp đạt 3,9 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 22,6%; tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ đạt khoảng 3,3 triệu tỷ đồng, chiếm 19,04%.

Một số lĩnh vực ưu tiên có tốc độ tăng trưởng cao như công nghệ – công nghiệp hỗ trợ (23,4%) và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao (25,14%) so với cuối năm 2024.

Ông Sơn cho hay các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng tiếp tục được triển khai và có kết quả tích cực, như chương trình cho vay khắc phục khó khăn đối với lĩnh vực nông, lâm, thủy sản xuất khẩu với tổng giải ngân lũy kế khoảng 166.000 tỷ đồng, nâng quy mô hỗ trợ này. Chương trình cho vay nhà ở xã hội, cho vay người trẻ dưới 35 tuổi theo Quyết định số 33/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cũng đạt kết quả giải ngân khoảng 4.000 tỷ đồng, tăng 66,2% so với cuối năm 2024. Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cũng đã triển khai các gói tín dụng khác.

Phó Thống đốc cho biết thêm thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục điều hành tín dụng phù hợp với chỉ đạo kinh tế vĩ mô và hạ thấp vốn của nền kinh tế. Thúc đẩy tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, áp dụng khung tiêu chuẩn ESG, đồng thời triển khai chính sách hỗ trợ 2% lãi suất từ ngân sách Nhà nước cho các nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.